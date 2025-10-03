ETV Bharat / international

ৰাছিয়াত মহাত্মা গান্ধীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ

গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত পুষ্পাঞ্জলিৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই মাৰ্ঘেৰিটাই গান্ধীজীৰ অহিংসা আৰু শান্তিৰ বাৰ্তাক স্মৰণ কৰে ।

MoS Margherita tributes to Gandhi
ৰাছিয়াত মহাত্মা গান্ধীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ (ANI)
By ANI

Published : October 3, 2025 at 9:33 AM IST

মস্কো : জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ ১৫৬ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে মস্কোত কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই পুষ্পাঞ্জলিৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

ৰাছিয়াৰ ৰাজধানী ৰামেনকি ৰেয়ন পাৰ্কত অৱস্থিত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাৰ্ঘেৰিটাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । Xৰ এটা পোষ্টত তেওঁ গান্ধীজীৰ অহিংসা আৰু শান্তিৰ গুণে বিশ্বক কেনেকৈ সমন্বয় আৰু শান্তিৰ দিশত পথ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে সেই বিষয়ে আলোকপাত কৰে ।

"মস্কোৰ ৰামেনকি ৰেয়ন পাৰ্কত মহাত্মা গান্ধীৰ ১৫৬ সংখ্যক জন্ম বাৰ্ষিকী উপলক্ষে তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তিত পুষ্পাঞ্জলিৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰো । গান্ধীজীৰ সত্য, অহিংসা আৰু শান্তিৰ চিৰন্তন বাৰ্তাই বিশ্বক সমন্বয় আৰু ন্যায়ৰ দিশত পথ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে ।" X-পোষ্টত মাৰ্ঘেৰিটাই কয় ।

ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গান্ধীজীৰ সাহস আৰু সেৱা আৰু মমতাৰ মূল্যবোধৰ কথা স্মৰণ কৰি X পোষ্টৰ জৰিয়তে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দেশে ‘বিকশিত ভাৰত’ৰ সন্ধানত মহাত্মা গান্ধীৰ পথ অনুসৰণ কৰি যাব ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "গান্ধী জয়ন্তীৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰিয় বাপুৰ অসাধাৰণ জীৱনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা, যাৰ আদৰ্শই মানৱ ইতিহাসৰ গতিপথক ৰূপান্তৰিত কৰিছিল । তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যে সাহস আৰু সৰলতা কেনেদৰে মহান পৰিৱৰ্তনৰ আহিলা হ'ব পাৰে । তেওঁ সেৱা আৰু কৰুণা শক্তিক জনসাধাৰণক সবলীকৰণৰ অপৰিহাৰ্য মাধ্যম হিচাপে বিশ্বাস কৰিছিল । আমি বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ বাবে তেওঁৰ পথ অনুসৰণ কৰি যাম ।"

উল্লেখ্য যে, ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত গ্ৰহণ কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাৰ বাবে জাতিৰ পিতা হিচাপে স্মৰণ কৰা মহাত্মা গান্ধীৰ এইবাৰ ১৫৬ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী ।

ভাৰতত ২ অক্টোবৰৰ দিনটো গান্ধী জয়ন্তী হিচাপে পালন কৰা হয় । আনহাতে, ২০০৭ চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘই ১৪০ খনতকৈও অধিক দেশৰ পৰা সমৰ্থন লাভ কৰা প্ৰস্তাৱৰ পিছত সমগ্ৰ বিশ্বতে ইয়াক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অহিংসা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘত এই দিৱস মহাসচিবৰ বক্তব্য আৰু গান্ধীজীৰ দৰ্শনক বৰ্তমানৰ সৈতে সংযোগ কৰা বিভিন্ন অনুষ্ঠানেৰে উদযাপন কৰা হয় । শেহতীয়া বছৰবোৰত এই বাৰ্তাসমূহে সমগ্ৰ বিশ্বৰ সংঘাতসমূহক প্ৰতিফলিত কৰি তুলিছে আৰু দেশসমূহক সোঁৱৰাই দিছে যে গান্ধীৰ সত্য আৰু অহিংসাৰ ওপৰত বিশ্বাস 'যিকোনো অস্ত্ৰতকৈ অধিক শক্তিশালী' ।

ভাৰতত এই দিৱস ৰাজঘাটৰ সমাধিস্থলীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী, গান্ধীজীৰ আদৰ্শ প্ৰতিফলিত কৰা বিভিন্ন ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে পালন কৰা হয় । ১৮৬৯ চনৰ ২ অক্টোবৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা মহাত্মা গান্ধী ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এগৰাকী মুখ্য ব্যক্তি আছিল ।

সত্যগ্ৰহ আৰু অহিংসাৰ ধাৰণাৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ গান্ধীজীয়ে ১৯৩০ চনৰ দাণ্ডি যাত্ৰাৰ নেতৃত্ব দিয়ে । ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ লোকে লোণ আইন ভংগ কৰিবলৈ সাগৰলৈ খোজকাঢ়ি গৈছিল আৰু ১৯৪২ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিল ।

