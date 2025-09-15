হংকং আৰু মাকাউত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে মত বিনিময় পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ
এছ এ আৰৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হংকং আৰু মাকাউত থকা প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলক প্ৰশংসা ।
By ANI
Published : September 15, 2025 at 2:58 PM IST
হংকং: বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই দেওবাৰে হংকং আৰু মাকাউত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । জনসাধাৰণৰ মাজত সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে বিশেষ প্ৰশাসনিক অঞ্চল (এছ এ আৰ)ৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভূমিকাক প্ৰশংসা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । এক্সৰ এটা পোষ্টত মাৰ্ঘেৰিটাই লিখিছে, "হংকং আৰু মাকাউৰ ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি আনন্দিত হৈছোঁ । তেওঁলোকৰ মূল্যৱান অৱদানে জনসাধাৰণৰ মাজত সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰি তুলিছে আৰু ভাৰত আৰু হংকং আৰু মাকাউ এছ এ আৰৰ মাজৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।"
ইফালে হংকঙত থকা ভাৰতৰ কনছুলেট জেনেৰেলে কয় যে হংকং আৰু মাকাউ এছ এ আৰয়ে আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ সৈতে মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই অৰ্থপূৰ্ণ বাৰ্তালাপত মিলিত হয় । কনছুলেটে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "ভাৰত আৰু হংকঙৰ মাজত জনসাধাৰণৰ মাজত সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অমূল্য অৱদানৰ বাবে মাননীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সম্প্ৰদায়টোক প্ৰশংসা কৰে । বিদেশত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ বাবে অধিক সুযোগ আৰু সমৰ্থন সৃষ্টিৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰে ।"
উল্লেখ্য যে ১৪ ছেপ্টেম্বৰত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক হংকং আৰু মাকাউ এছ এ আৰত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ে উষ্ম আদৰণি জনায় ।
ইফালে পাপুৱা নিউ গিনিৰ স্বাধীনতাৰ ৫০ বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এক অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ১৬ ছেপ্টেম্বৰত দেশখন ভ্ৰমণ কৰিব ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি এই ভ্ৰমণৰ সময়ত মাৰ্ঘেৰিটাই পাপুৱা নিউ গিনিৰ ৰাজনৈতিক নেতৃত্বৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ভাৰতীয় সম্প্ৰদায় আৰু পাপুৱা নিউ গিনিৰ ব্যৱসায়ী সমাজৰ সৈতেও তেওঁ মত বিনিময় কৰিব । শেহতীয়াকৈ দেশখনৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ভাৰতীয় নৌসেনাৰ বেণ্ডে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক :আমেৰিকাত ভাৰতীয় মূলৰ নাগৰিকক হত্যা: উদ্বিগ্ন ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প