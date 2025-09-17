পাপুৱা নিউ গিনিৰ ৫০ সংখ্যক স্বাধীনতাৰ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা
পাপুৱা নিউ গিনিৰ ৫০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজিত কাৰ্যসূচীত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ।
Published : September 17, 2025 at 6:38 PM IST
প'ৰ্ট ম'ৰেছবি: পাপুৱা নিউ গিনিত উপস্থিত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা । দেশখনৰ ৫০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজিত স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ভাৰতৰ জনসাধাৰণক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অংশগ্ৰহণ কৰে পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ।
মঙলবাৰে প'ৰ্ট ম'ৰেছবিৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হিলত পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হোৱা মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাক পাপুৱা নিউ গিনিৰ চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণে উষ্ম আদৰণি জনায় ।
দক্ষিণ প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰ পাপুৱা নিউ গিনিয়ে ১৯৭৫ চনৰ ১৬ ছেপ্টেম্বৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰে । মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাইও পাপুৱা নিউ গিনিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জেমছ মাৰাপেক সাক্ষাৎ কৰি ভাৰত আৰু ইয়াৰ নেতৃত্বক উষ্ম আদৰণি জনায় । মাৰ্ঘেৰিটাই এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে যে দুয়োখন দেশেই দ্বিপাক্ষিক আৰু জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।
প'ৰ্ট ম'ৰেছবিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজতে পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিজ আৰু মাইক্ৰ'নেছিয়াৰ ফেডাৰেটেড ষ্টেটছৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৱেছলী ছিমিনাকো সাক্ষাৎ কৰে । ইফালে দেশখনত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীক পাপুৱা নিউ গিনিৰ ভাৰতীয় প্ৰৱাসীৰ এটা দলে আদৰণি জনায় ।
প্ৰৱাসীৰ সৈতে বৈঠকৰ ছবি শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ এক্সত লিখিছে, "৪,০০০ৰো অধিক লোকে ভাৰত আৰু পি এন জিৰ মাজত সাংস্কৃতিক, অৰ্থনৈতিক, আৰু সম্প্ৰদায়ৰ অৱদানৰ জৰিয়তে এক শক্তিশালী সেতু হিচাপে আমাৰ অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ।"
এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত মাৰ্ঘেৰিটাই দেশৰ বস্ত্ৰ খণ্ডৰ মূল ভাৰতীয় উদ্যোগীসকলকে ধৰি পাপুৱা নিউ গিনিৰ আগশাৰীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতেও উৎপাদনশীল আৰু আকৰ্ষণীয় আলোচনা কৰি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ উপায় অন্বেষণ কৰে ।
১৯৯৬ চনৰ এপ্ৰিল মাহত ভাৰতে প'ৰ্ট ম'ৰেছবিত উচ্চ আয়োগ মুকলি কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে স্বতন্ত্ৰ ৰাষ্ট্ৰ পাপুৱা নিউ গিনিৰ সৈতে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক চুভা/কুৱালালামপুৰৰ পৰা চলিছিল । ২০০৬ চনৰ অক্টোবৰ মাহত নতুন দিল্লীত পিএনজিয়ে নিজৰ আৱাসী কূটনৈতিক মিছন মুকলি কৰে । ভাৰত আৰু পি এন জিৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে । দুয়োখন দেশে কমনৱেলথ, অসংলগ্ন আন্দোলন (এন এ এম) আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘকে ধৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি আহিছে । পি এন জিৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল গ্ৰেণ্ড ছিফ ছাৰ মাইকেল অজিঅ'ৰ আমন্ত্ৰণত ২০১৬ চনৰ ২৮-২৯ এপ্ৰিলৰ পৰা পি এন জিলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যিক ভ্ৰমণ কৰে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে ।
