কিয়ভত ৰাছিয়ান ড্ৰ'ণ-মিছাইলৰ বৃহৎ আক্ৰমণ; নিহত ৪, আহত কমেও ১০
যোৱা মাহত কিয়ভত বিমান আক্ৰমণত কমেও ২১ জন লোকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ পিছত এইটোৱেই প্ৰথম বৃহৎ বোমাবৰ্ষণৰ ঘটনা ।
Published : September 28, 2025 at 7:45 PM IST
কিয়ভ : শনিবাৰে নিশাৰে পৰা দেওবাৰলৈকে ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ৰাছিয়াই নিক্ষেপ কৰা বৃহৎ ড্ৰ’ণ আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ আক্ৰমণৰ ফলত কমেও চাৰিজন লোক নিহত হয় । ৰাজধানী চহৰ কিয়ভ আই আক্ৰমণৰ আটাইতকৈ বেছি সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ।
উল্লেখ্য যে যোৱা মাহত কিয়ভত সংঘটিত বিমান আক্ৰমণত কমেও ২১ জন লোকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ পিছত এইটোৱেই হৈছে প্ৰথম বৃহৎ বোমাবৰ্ষণ ।
কিয়ভ চহৰ প্ৰশাসনৰ মুৰব্বী টাইমুৰ টকাচেংকোৱে দেওবাৰে টেলিগ্ৰামৰ জৰিয়তে হতাহতিৰ কথা নিশ্চিত কৰি কয় যে সমগ্ৰ চহৰখনৰ অসামৰিক অঞ্চলক লক্ষ্য কৰি কৰা এই আক্ৰমণত আন ১০ জন লোক আহত হয় । নিহতসকলৰ ভিতৰত এগৰাকী ১২ বছৰীয়া কিশোৰীও আছিল । চহৰৰ মাজমজিয়াৰ সমীপত হোৱা বিস্ফোৰণৰ ফলত ঘন ক’লা ধোঁৱাই চৌদিশ ছানি ধৰে ।
টেলিগ্ৰামত টকাচেংকোৱে লিখিছে, "ৰাছিয়াই শিশু নিধন অভিযান পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে ।" ইউক্ৰেইনৰ বায়ুসেনাই দেওবাৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ৰাছিয়াই মুঠ ৫৯৫টা বিস্ফোৰক ড্ৰ’ন আৰু ডেক’ই আৰু ৪৮টা ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰে । এয়াৰ ডিফেন্সে ইয়াৰে ভিতৰত ৫৬৬টা ড্ৰণ আৰু ৪৫টা ক্ষেপণাস্ত্ৰ গুলীয়াই ভূপতিত কৰে ।
আনহাতে, ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ’ল’ডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে কয় যে এই বোমাবৰ্ষণত কিয়ভৰ উপৰি জাপ’ৰিজ্জিয়া, খমেলনিটস্কি, ছুমি, মাইকোলাইভ, চেৰ্নিহিভ আৰু অডেছা অঞ্চলক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে । X-ত লিখা জেলেনস্কিৰ পোষ্ট মতে, সমগ্ৰ দেশতে কমেও ৪০ জন লোক আহত হৈছে ।
জাপৰিজ্জিয়াৰ আঞ্চলিক মুৰব্বী ইভান ফেড’ৰভে কয় যে অঞ্চলটোত আহত হোৱা ২৭ জন লোকৰ ভিতৰত তিনিটা শিশুও আছে । তেওঁ লগতে কয় যে একে নামৰ অঞ্চলটোৰ ৰাজধানীখনত দুই ডজনৰো অধিক অট্টালিকা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
জেলেনস্কিয়ে লিখিছে, "এই নিকৃষ্ট আক্ৰমণ কাৰ্যতঃ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ সাপ্তাহিক ভাৰ্চুৱেল বৈঠকৰ শেষৰ ফালে সংঘটিত হৈছে আৰু ৰাছিয়াই নিজৰ প্ৰকৃত স্থিতি ঠিক এইদৰেই ঘোষণা কৰিছে । মস্কোৱে যুঁজি থাকিব বিচাৰে আৰু হত্যা কৰি থাকিব বিচাৰে । সেয়ে ই বিশ্বৰ পৰা আটাইতকৈ কঠোৰ চাপ পোৱাৰ যোগ্য ।"
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত ভাষণ দি ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ছাৰ্গেই লাভৰভে শনিবাৰে বিশ্ব নেতাসকলৰ আগত জোৰ দি কয় যে তেওঁৰ দেশে ইউৰোপক আক্ৰমণ কৰাৰ উদ্দেশ্য নাই যদিও যিকোনো আগ্ৰাসনৰ প্ৰতি 'নিৰ্ণায়ক সঁহাৰি' আগবঢ়াব ।
নিশাৰ ভাগত আৰম্ভ হোৱা আৰু দেওবাৰে পুৱতি নিশালৈকে চলি থকা এই আক্ৰমণবোৰে আৱাসিক অট্টালিকা, অসামৰিক আন্তঃগাঁথনি, চিকিৎসালয় আৰু এখন কিণ্ডাৰগাৰ্টেনকো লক্ষ্য কৰি লোৱা বুলি কিয়ভৰ মেয়ৰ ভিটালি ক্লিচ্কোৱে কয় । তেওঁ লগতে কয় যে সমগ্ৰ ৰাজধানীখনৰ ২০টাতকৈও অধিক স্থানত ক্ষয়-ক্ষতিৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।
কিয়ভৰ কেন্দ্ৰীয় ৰে’ল ষ্টেচনত বিমানবিৰোধী বন্দুকৰ গুলী আৰু আক্ৰমণাত্মক ড্ৰ’ণৰ শব্দৰ মাজতে যাত্ৰীসকল উপস্থিত হয় । ইয়াৰে ভিতৰত বেছিভাগেই মহিলা, তেওঁলোকে প্লেটফৰ্মৰ আণ্ডাৰপাছত বিমান আক্ৰমণৰ সতৰ্কবাণী শেষ নোহোৱালৈকে নিৰৱে ৰৈ থাকে । শিশুসকলে অনলাইন গেম খেলি থকাৰ সময়ত অভিভাৱকসকলে নিজৰ ফোনত বাতৰিবোৰ চাই আছিল ।
ষ্টেচনত থকা এগৰাকী মহিলাই কয়, “আকাশখন আকৌ ক’লা হৈ পৰিছে । এয়া বহুত হৈছে ।" ইউক্ৰেইনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী এণ্ড্ৰি চিবিহাই আক্ৰমণৰ তীব্ৰতা বৰ্ণনা কৰি কয় যে ইয়াত শ শ ড্ৰ’ন আৰু মিছাইল জড়িত আছিল । চিবিহাই X-ত কয়, "আমি ৰাছিয়াৰ বাবে ইয়াতকৈ অধিক মূল্য ভৰিবলগাকৈ কিবা কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব ।"
অৱশ্যে এই আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত ৰাছিয়ান পক্ষৰ পৰা তৎকালীনভাৱে কোনো মন্তব্য কৰা নাই । আনহাতে, পোলেণ্ডৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে জনোৱা মতে, এই আক্ৰমণৰ ফলত চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ পোলেণ্ডতো সামৰিক সঁহাৰিৰ সূচনা হয় । দেওবাৰে পুৱা ৰাছিয়াই পশ্চিম ইউক্ৰেইনৰ লক্ষ্যত আঘাত কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে যুঁজাৰু বিমান সাজু কৰে ।
পোলেণ্ডৰ সামৰিক বিষয়াসকলে এই প্ৰতিৰক্ষামূলক ব্যৱস্থাসমূহক 'প্ৰতিৰোধমূলক' বুলি বৰ্ণনা কৰে । ইফালে ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে, নিশাৰে পৰা দেওবাৰৰ পুৱালৈকে চলা এই আক্ৰমণত তেওঁলোকৰ বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাই ৪১ খন ইউক্ৰেইনৰ ড্ৰ’ণ ভূপতিত কৰে ।