পদত্যাগ কৰিব জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিগেৰু ইছিবাই
সংসদীয় নিৰ্বাচনত লিবাৰেল ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ শোচনীয় পৰাজয়ৰ পিছত দলৰ বিভাজন ৰোধ কৰিবলৈ এই সিদ্ধান্ত লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।
Published : September 7, 2025 at 2:52 PM IST
টকিঅ' : জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিগেৰু ইছিবাই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । শাসকীয় লিবাৰেল ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টীক বিভাজনৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁ পদত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা সংসদীয় নিৰ্বাচনত ঐতিহাসিক পৰাজয়ৰ দায়িত্ব ল'বলৈ নিজৰ দলৰ পৰা দাবী বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত দেওবাৰে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইছিবাই পদত্যাগ কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে । এই তথ্য জাপানৰ এন এইচ কে ৰাজহুৱা টেলিভিছনৰ বাতৰিয়ে এই কথা নিশ্চিত কৰিছে ।
অক্টোবৰ মাহত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰা ইছিবাই এমাহতকৈ অধিক সময় ধৰি নিজৰ দলৰ ভিতৰতে বেছিভাগ সোঁপন্থী বিৰোধীৰ দাবীক প্ৰতিহত কৰিছিল ।
তেওঁৰ লিবাৰেল ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টীয়ে আগতীয়াকৈ নেতৃত্বৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ এদিন পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই পদক্ষেপ লৈছে । কিয়নো সেয়া অনুমোদন হ'লে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থাৰ ভোট হ'ব ।
দেওবাৰে বিয়লিৰ ভাগত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এন এইচ কেৰ বাতৰি অনুসৰি ইছিবাই দলটোক অধিক বিভাজনৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ পদত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
জুলাই মাহত ইছিবাৰ শাসকীয় মিত্ৰজোঁটে উচ্চ সদনত ২৪৮ আসনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংসদীয় নিৰ্বাচনত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ ফলত তেওঁৰ চৰকাৰৰ স্থিতিশীলতা আৰু অধিক দুৰ্বল হৈ পৰে । সোমবাৰৰ ভোটদানৰ পূৰ্বে ইছিবাক পদত্যাগ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া কৃষি মন্ত্ৰী শ্বিনজিৰো ক'ইজুমি আৰু তেওঁৰ কথিত গুৰু প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী যোছিহিদে ছুগাৰ সৈতে শনিবাৰে হোৱা বৈঠকৰ পিছতে তেওঁ এই সিদ্ধান্ত লয় ।
যি সময়ত জাপানে আমেৰিকাৰ শুল্ক আৰু অৰ্থনীতিত ইয়াৰ প্ৰভাৱ, বৰ্ধিত মূল্য, ৰাইচ পলিচিৰ সংস্কাৰ আৰু অঞ্চলটোত ক্ৰমবৰ্ধমান উত্তেজনাকে ধৰি বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে সেই সময়ত ৰাজনৈতিক শূন্যতা এৰাই চলাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ইছিবাক সেই পদত থাকিবলৈ তেওঁলোকে জোৰ দিছিল ।
