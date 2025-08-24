ETV Bharat / international

ইজৰাইলী বাহিনীৰ আক্ৰমণত ৫১ পেলেষ্টাইনীৰ মৃত্যু - ISRAEL HAMAS WAR

ইজৰাইলী বাহিনীৰ আক্ৰমণৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তথ্য অনুসৰি ৫ লাখৰো অধিক পেলেষ্টাইনী দুৰ্ভিক্ষৰ সন্মুখীন হৈছে ।

Israel Hamas war
ইজৰাইলী বাহিনীৰ আক্ৰমণত ৫১ পেলেষ্টাইনীৰ মৃত্যু (ANI)
author img

By ANI

Published : August 24, 2025 at 10:17 AM IST

3 Min Read

গাজা : মধ্য প্ৰাচ্য এতিয়াও শান্ত হোৱা নাই । ইজৰাইলে ধাৰাবাহিকভাৱে গাজাত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে । ইজৰাইল বাহিনীয়ে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ গাজাৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে । তাৰ মাজতে ইজৰাইলী বাহিনীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে প্ৰায় ৫১ গৰাকী পেলেষ্টাইনী । চিকিৎসা সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি আল জাজিৰাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ইজৰাইলী বাহিনীয়ে গাজা চহৰৰ ভিতৰলৈ আগবাঢ়িছে ।

গাজা চহৰৰ ছাব্ৰা অঞ্চলত ইজৰাইলী টেংক প্ৰৱেশ কৰাৰ কিছু ফুটেজ লাভ কৰিছে আল জাজিৰা আৰবীয়ে । যাৰ দ্বাৰা স্থল আক্ৰমণ সম্প্ৰসাৰণৰ ইংগিত পোৱা গৈছে । যোৱা এসপ্তাহ ধৰি ইজৰাইলে তীব্ৰ আক্ৰমণ অব্যাহত ৰখা জেইটাউন অঞ্চলৰ সমীপতে আছে এই ছাব্ৰা অঞ্চল ।

গাজা চহৰৰ আল আহলী হাস্পতালৰ আল জাজিৰাৰ এক সূত্ৰই নিশ্চিত কৰিছে যে ছাব্ৰাত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত বোমাবৰ্ষণত এটি শিশু নিহত হৈছে । শনিবাৰে ইজৰাইলী আৰ্টিলাৰীয়ে দক্ষিণ গাজাৰ খান ইউনিছৰ উত্তৰ-পশ্চিমে অৱস্থিত আছাদা অঞ্চলত গৃহহীন পৰিয়ালৰ বাবে স্থাপন কৰা শিবিৰত আক্ৰমণ কৰে । য'ত ৬ টা শিশুকে ধৰি ১৬ গৰাকী লোক নিহত হয় ।

মানৱীয় সাহায্যৰ সন্ধানত ওলাই যোৱাৰ সময়তে প্ৰায় ১৬ গৰাকী পেলেষ্টাইনী নিহত হয় । এই পেলেষ্টাইনীসকলৰ এজনক খান ইউনিছৰ দক্ষিণ-পূব দিশৰ 'মৰাগ অক্ষ'ৰ সমীপৰ এটা সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কেন্দ্ৰৰ সমীপত গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ বিপৰীতে ইজৰাইলৰ নিয়ন্ত্ৰিত নেটজাৰিম কৰিডৰৰ সমীপত আন এজন সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হয় ।

ইয়াৰ পূৰ্বে পেলেষ্টাইনৰ স্বাস্থ্য বিষয়াসকলে জনোৱা মতে বিগত ২৪ ঘণ্টাত দুটি শিশুকে ধৰি ৮ গৰাকী পেলেষ্টাইনীৰ পুষ্টিহীনতাৰ ফলত মৃত্যু হয় । ইয়াৰ লগে লগে প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ পাছৰে পৰা মুঠ নিহতৰ সংখ্যা ২৮১ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে । আল জাজিৰাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ সঞ্চালক প্ৰধান মুনীৰ আল বুৰ্ছে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে যে ১১৪ টা শিশুও ভুক্তভোগীসকলৰ ভিতৰত আছে ।

শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ' গুটেৰেছে গাজাৰ পৰিস্থিতিক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে গাজাত পৰিস্থিতি অত্যন্ত কৰুণ । কিয়নো আনুষ্ঠানিকভাৱে দুৰ্ভিক্ষ ঘোষণা কৰা হৈছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তথ্য অনুসৰি ৫ লাখৰো অধিক পেলেষ্টাইনী দুৰ্ভিক্ষৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে । অনাহাৰ, দৰিদ্ৰতা আৰু অভাৱৰ বাবে মানুহৰ মৃত্যু হৈছে ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত গুটেৰেছে এটা পোষ্টত কয়, "যেতিয়া গাজাৰ জীৱন্ত নৰকক বৰ্ণনা কৰিবলৈ শব্দৰ অভাৱ যেন লাগে, তেতিয়া এটা নতুন শব্দ যোগ হয়, 'দুৰ্ভিক্ষ'।" ইফালে ইজৰাইলে এই অভিযোগক 'ভুৱা অভিযান' বুলি অভিহিত কৰিছে ।

ইজৰাইলৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে এক্সত প্ৰকাশ কৰা এটা পোষ্টত কয় যে আইপিচিয়ে নিজৰ বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভংগী সলনি কৰিছে, কেৱল এই প্ৰতিবেদনৰ বাবেই ৩০ শতাংশ থ্ৰেছহ'ল্ড ১৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰিছে, একে সময়তে ইয়াৰ মৃত্যুৰ দ্বিতীয় মাপকাঠীক সম্পূৰ্ণৰূপে আওকাণ কৰিছে । ইজৰাইলৰ মতে এই সকলোবোৰ হামাছৰ ভুৱা অভিযানৰ সেৱাত কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :ইউক্ৰেইনত আমেৰিকাৰ ফেক্টৰীত ৰাছিয়াৰ মিছাইল আক্ৰমণ - RUSSIA UKRAINE WAR

গাজা : মধ্য প্ৰাচ্য এতিয়াও শান্ত হোৱা নাই । ইজৰাইলে ধাৰাবাহিকভাৱে গাজাত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে । ইজৰাইল বাহিনীয়ে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ গাজাৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে । তাৰ মাজতে ইজৰাইলী বাহিনীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে প্ৰায় ৫১ গৰাকী পেলেষ্টাইনী । চিকিৎসা সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি আল জাজিৰাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ইজৰাইলী বাহিনীয়ে গাজা চহৰৰ ভিতৰলৈ আগবাঢ়িছে ।

গাজা চহৰৰ ছাব্ৰা অঞ্চলত ইজৰাইলী টেংক প্ৰৱেশ কৰাৰ কিছু ফুটেজ লাভ কৰিছে আল জাজিৰা আৰবীয়ে । যাৰ দ্বাৰা স্থল আক্ৰমণ সম্প্ৰসাৰণৰ ইংগিত পোৱা গৈছে । যোৱা এসপ্তাহ ধৰি ইজৰাইলে তীব্ৰ আক্ৰমণ অব্যাহত ৰখা জেইটাউন অঞ্চলৰ সমীপতে আছে এই ছাব্ৰা অঞ্চল ।

গাজা চহৰৰ আল আহলী হাস্পতালৰ আল জাজিৰাৰ এক সূত্ৰই নিশ্চিত কৰিছে যে ছাব্ৰাত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত বোমাবৰ্ষণত এটি শিশু নিহত হৈছে । শনিবাৰে ইজৰাইলী আৰ্টিলাৰীয়ে দক্ষিণ গাজাৰ খান ইউনিছৰ উত্তৰ-পশ্চিমে অৱস্থিত আছাদা অঞ্চলত গৃহহীন পৰিয়ালৰ বাবে স্থাপন কৰা শিবিৰত আক্ৰমণ কৰে । য'ত ৬ টা শিশুকে ধৰি ১৬ গৰাকী লোক নিহত হয় ।

মানৱীয় সাহায্যৰ সন্ধানত ওলাই যোৱাৰ সময়তে প্ৰায় ১৬ গৰাকী পেলেষ্টাইনী নিহত হয় । এই পেলেষ্টাইনীসকলৰ এজনক খান ইউনিছৰ দক্ষিণ-পূব দিশৰ 'মৰাগ অক্ষ'ৰ সমীপৰ এটা সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কেন্দ্ৰৰ সমীপত গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ বিপৰীতে ইজৰাইলৰ নিয়ন্ত্ৰিত নেটজাৰিম কৰিডৰৰ সমীপত আন এজন সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হয় ।

ইয়াৰ পূৰ্বে পেলেষ্টাইনৰ স্বাস্থ্য বিষয়াসকলে জনোৱা মতে বিগত ২৪ ঘণ্টাত দুটি শিশুকে ধৰি ৮ গৰাকী পেলেষ্টাইনীৰ পুষ্টিহীনতাৰ ফলত মৃত্যু হয় । ইয়াৰ লগে লগে প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ পাছৰে পৰা মুঠ নিহতৰ সংখ্যা ২৮১ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে । আল জাজিৰাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ সঞ্চালক প্ৰধান মুনীৰ আল বুৰ্ছে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে যে ১১৪ টা শিশুও ভুক্তভোগীসকলৰ ভিতৰত আছে ।

শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ' গুটেৰেছে গাজাৰ পৰিস্থিতিক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে গাজাত পৰিস্থিতি অত্যন্ত কৰুণ । কিয়নো আনুষ্ঠানিকভাৱে দুৰ্ভিক্ষ ঘোষণা কৰা হৈছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তথ্য অনুসৰি ৫ লাখৰো অধিক পেলেষ্টাইনী দুৰ্ভিক্ষৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে । অনাহাৰ, দৰিদ্ৰতা আৰু অভাৱৰ বাবে মানুহৰ মৃত্যু হৈছে ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত গুটেৰেছে এটা পোষ্টত কয়, "যেতিয়া গাজাৰ জীৱন্ত নৰকক বৰ্ণনা কৰিবলৈ শব্দৰ অভাৱ যেন লাগে, তেতিয়া এটা নতুন শব্দ যোগ হয়, 'দুৰ্ভিক্ষ'।" ইফালে ইজৰাইলে এই অভিযোগক 'ভুৱা অভিযান' বুলি অভিহিত কৰিছে ।

ইজৰাইলৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে এক্সত প্ৰকাশ কৰা এটা পোষ্টত কয় যে আইপিচিয়ে নিজৰ বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভংগী সলনি কৰিছে, কেৱল এই প্ৰতিবেদনৰ বাবেই ৩০ শতাংশ থ্ৰেছহ'ল্ড ১৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰিছে, একে সময়তে ইয়াৰ মৃত্যুৰ দ্বিতীয় মাপকাঠীক সম্পূৰ্ণৰূপে আওকাণ কৰিছে । ইজৰাইলৰ মতে এই সকলোবোৰ হামাছৰ ভুৱা অভিযানৰ সেৱাত কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :ইউক্ৰেইনত আমেৰিকাৰ ফেক্টৰীত ৰাছিয়াৰ মিছাইল আক্ৰমণ - RUSSIA UKRAINE WAR

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRAELI ATTACKS GAZAGAZA WARইটিভি ভাৰত অসমPALESTINIANSISRAEL HAMAS WAR

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.