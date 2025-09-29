নতুন যুগৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচিবলৈ আমেৰিকাৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰভাৱশালী লোকক সাক্ষাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানিয়াহুৰ
পেলেষ্টাইনক স্বীকৃতি দিয়াৰ অগ্ৰগতি । সেয়েহে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰতিহত কৰাৰ কৌশল সম্পৰ্কে আলোচনা ।
September 29, 2025
টেল আভিভ : পেলেষ্টাইন সমস্যাক লৈ এতিয়া ইজৰাইল আছে তীব্ৰ চাপত । সমান্তৰালভাৱে গাজা আক্ৰমণত বহু পেলেষ্টাইনীৰ মৃত্য়ুৰ পিচত তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু । বিভিন্ন দেশৰ পৰা লাভ কৰা তীব্ৰ চাপ আৰু চৰ্চাৰ মাজতেই নিউয়ৰ্কত আমেৰিকাৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰভাৱশালী লোকক সাক্ষাৎ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানিয়াহুৱে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰভাৱশালী লোকক সাক্ষাৎ:
সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানিয়াহুৱে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰভাৱশালী লোকক সাক্ষাৎ কৰি ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰতিহত কৰাৰ কৌশল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে । তদুপৰি ইহুদীৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ কৌশল সম্পৰ্কেও প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানিয়াহুৱে আলোচনা কৰে ।
নতুন ৰণনীতিৰ পৰিকল্পনা :
প্ৰতিবেদন অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত ভাষণ দিয়াৰ পিছত নিউয়ৰ্কত থকা ইজৰাইলৰ কনছুলেটত আমেৰিকাৰ প্ৰভাৱশালী আৰু ইজৰাইল সমৰ্থকসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় । তেওঁলোকৰ সৈতে নতুন যুগৰ প্ৰত্যাহ্বান, প্ৰচাৰৰ প্ৰচেষ্টা আৰু ইজৰাইলৰ পক্ষত আৰু বিপক্ষত ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
আমেৰিকাত ইজৰাইলৰ সোঁপন্থী সমৰ্থনৰ কৌশল :
সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি গাজাত ইজৰাইলে কৰা আক্ৰমণক গৰিহণা দিয়াৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানিয়াহুৰ চৰকাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মক আমেৰিকাত ইজৰাইলৰ সোঁপন্থী সমৰ্থনক জোৰদাৰ কৰাৰ অস্ত্ৰ হিচাপে বাচি লৈছে । নিউয়ৰ্কত ইজৰাইলৰ কনছুলেট জেনেৰেলত আমেৰিকাৰ প্ৰভাৱশালীসকলৰ সৈতে হোৱা বৈঠকেই ইয়াৰ ইংগিত দিছে ।
আমেৰিকাত নিজৰ ঘাটি সুৰক্ষিত কৰাৰ চেষ্টা :
আমেৰিকাৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া কোম্পানী এক্সৰ প্ৰভাৱশালী ডেব্ৰা লীৰ একাউণ্টত প্ৰকাশ পোৱা এটা ভিডিঅ’ত নেতানিয়াহুৱে আমেৰিকাত নিজৰ ঘাটি সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে ছ’চিয়েল মিডিয়াক আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অস্ত্ৰ বুলি অভিহিত কৰে ।
তেওঁ এই সময়ত টিকটক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চ বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ এক্সৰ দৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ কথাও উল্লেখ কৰে । এলন মাস্কৰ সৈতে এই বিষয়ে আলোচনা কৰা বুলি কয় । তেওঁ দাবী কৰে যে টিকটক আৰু এক্সত প্ৰভাৱ অৰ্জন কৰিলে ইতিবাচক ফলাফল পোৱা যাব পাৰে।
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে বৃহস্পতিবাৰে এক কাৰ্যবাহী আদেশত স্বাক্ষৰ কৰিছে । ইয়ে প্ৰমাণ কৰে যে টিকটকৰ আমেৰিকাৰ কাৰ্যকলাপ আমেৰিকাৰ এটা সত্তালৈ হস্তান্তৰ কৰা চুক্তিখনে ঘৰুৱা আইনৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰে ।
গাজাত দুবছৰত ৬৫,৬০০ পেলেষ্টাইনীক হত্যা :
গাজাত আক্ৰমণৰ পিচতেই বহু দেশে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰাত এতিয়া ইজৰাইল লাহে লাহে অকলশৰীয়া হোৱা উপক্ৰম হৈছে । সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি ২০২৩ চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা প্ৰায় ৬৫,৬০০ পেলেষ্টাইনীৰ মৃত্য়ু হৈছে । ইয়াৰে অধিকাংশই মহিলা আৰু শিশু । নেতানিয়াহুৱে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ ৮০ সংখ্যক অধিবেশনত ভাষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰোতেই কেইবাগৰাকী বিশ্ব নেতাই তেওঁৰ ভাষণ বৰ্জন কৰে । গাজাত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতিবাদত এই নেতাসকলে হলটো ত্য়াগ কৰে ।
পেলেষ্টাইনক স্বীকৃতিৰ বিৰোধিতা :
ইয়াৰ ভিতৰত আৰব, মুছলমান, আফ্ৰিকান আৰু ইউৰোপৰ কেইবাখনো দেশৰ প্ৰতিনিধিও আছিল । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত বৃহৎ সংখ্যক বিশ্ব নেতাই পেলেষ্টাইনক স্বীকৃতি দিছিল যদিও প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানিয়াহুৱে ইয়াক স্পষ্টভাৱে নাকচ কৰে ।