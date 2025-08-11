তেল আভিভ : গাজা চহৰৰ আল-শ্বিফা হাস্পতালৰ বাহিৰত ইজৰাইলে সাংবাদিকৰ এটা তম্বুত আক্ৰমণ চলোৱাৰ ফলত পাঁচজন সাংবাদিক নিহত হোৱাৰ কথা জানিব পৰা হৈছে ৷ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে পুনৰ ঘোষণা কৰে যে হামাছে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ এৰি দিলে আৰু বাকী থকা সকলো পণবন্দীক মুকলি কৰি দিলে কাইলৈ যুদ্ধৰ অন্ত পৰিব পাৰে ৷
হামাছৰ হৈ কাম কৰাৰ অভিযোগ সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে
প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইজৰাইল সেনাই এই হত্যাকাণ্ড নিশ্চিত কৰিছে ৷ আল জাজিৰাৰ সাংবাদিকৰ বেশত তেওঁ হামাছৰ হৈ কাম কৰিছিল বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷
আই ডি এফে এক্সত উল্লেখ কৰে যে আগতে নিজকে আল জাজিৰাৰ সাংবাদিক বুলি কোৱা হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদী আনাছ আল শ্বৰীফক হত্যা কৰা হৈছে ৷
আল শ্বৰীফ হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ মুৰব্বী আছিল আৰু ইজৰাইলী সাধাৰণ নাগৰিক আৰু আই ডি এফৰ জোৱানৰ ওপৰত ৰকেট আক্ৰমণ চলাইছিল ৷ পোষ্টটোত আৰু কোৱা হৈছে, "গাজাৰ পৰা অহা চোৰাংচোৱা তথ্য আৰু নথি-পত্ৰ, ৰ’ষ্টাৰ, সন্ত্ৰাসবাদী প্ৰশিক্ষণৰ তালিকা আৰু দৰমহাৰ ৰেকৰ্ড আদিয়ে প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁ আল জাজিৰাৰ সৈতে জড়িত হামাছৰ কৰ্মী আছিল । সাংবাদিকৰ পৰিচয়পত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বাবে ঢাল নহয় ।"
🎯STRUCK: Hamas terrorist Anas Al-Sharif, who posed as an Al Jazeera journalist— Israel Defense Forces (@IDF) August 10, 2025
Al-Sharif was the head of a Hamas terrorist cell and advanced rocket attacks on Israeli civilians and IDF troops.
Intelligence and documents from Gaza, including rosters, terrorist training lists and… pic.twitter.com/ypFaEYDHse
আল জাজিৰাৰ মতে, নিউয়ৰ্কস্থিত কমিটী টু প্ৰটেক্ট জাৰ্নেলিষ্টে ২০২৩ চনৰ ৭ অক্টোবৰৰ পৰা কমেও ১৮৬ জন সাংবাদিকক হত্যা কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ইজৰাইলে কমেও ৯০ জন সাংবাদিকক কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰাখিছে ৷ আল জাজিৰাৰ মতে, ইজৰাইলৰ সেনাই গাজা ষ্ট্ৰিপত সাংবাদিক, ফটোগ্ৰাফাৰ আৰু স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদনসমূহ বন্ধ কৰিবলৈ যুদ্ধৰ আৰম্ভণিৰে পৰাই পদ্ধতিগতভাৱে হত্যা কৰি আহিছে ৷
আল জাজিৰাৰ মতে, ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিদেশী সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গাজা ষ্ট্ৰিপত কিছুমান বিদেশী সাংবাদিকক প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰাৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে এই আক্ৰমণ সংঘটিত হয় ৷ জেৰুজালেমত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত নেতান্যাহুৱে কয়, "আচলতে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু মই সেনাক নিৰ্দেশ দিছো, বিদেশী সাংবাদিক, যিমান পাৰি সিমান বিদেশী সাংবাদিক ইয়ালৈ আনিবলৈ নিৰ্দেশ দিছো ৷"
তেওঁ কয়, "নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ সমস্যা আছে, কিন্তু মই ভাবো যে নিজৰ নিৰাপত্তা বজাই ৰাখিবলৈ দায়িত্বশীল আৰু সাৱধানে কৰিব পাৰি ৷" ইজৰাইলৰ কৰ্তৃপক্ষই দীৰ্ঘদিন ধৰি বিদেশী সংবাদ মাধ্যমক গাজা ষ্ট্ৰিপত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দি আহিছে, আনহাতে ২০২৩ চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা ইচ্ছাকৃতভাৱে প্ৰায় ২০০ স্থানীয় পেলেষ্টাইনী সাংবাদিকক লক্ষ্য কৰি হত্যা কৰিছে ৷
নেতান্যাহুৱে কয় - কাইলৈ যুদ্ধৰ অন্ত পৰিব পাৰে
প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে স্পষ্ট কৰি দিছে যে গাজাত যিকোনো শত্ৰুতা অব্যাহত থকাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে দায়ী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছ ৷ দেওবাৰে বিয়লি সংবাদমেলযোগে তেওঁ এই কথা কয় ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নেতান্যাহুৱে কয় যে গাজাত এতিয়াও হামাছৰ হাজাৰ হাজাৰ সশস্ত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদী আছে ৷ তেওঁ ৭ অক্টোবৰৰ হত্যাকাণ্ড পুনৰাবৃত্তি কৰি বাৰে বাৰে তেনে কৰাৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰে ৷ আনহাতে তেওঁ ইজৰাইলক ধ্বংস কৰাৰ লক্ষ্য মুকলিকৈ দাবী কৰে ৷
হামাছে গাজাবাসীক দাসত্বত ৰাখিছে: নেতান্যাহু
নেতান্যাহুৱে ঘোষণা কৰি কয়, "হামাছে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ থৈ বাকী থকা সকলো পণবন্দীক মুকলি কৰি দিলে কাইলৈ যুদ্ধৰ অন্ত পৰিব পাৰে ৷" তেওঁ কয়, "হামাছে গাজাবাসীক দাসত্বত ৰাখে, তেওঁলোকৰ খাদ্য চুৰি কৰে, নিৰাপদ অঞ্চললৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিলে গুলীচালনা কৰে ৷ মই ভাবো যে এতিয়া, বহু গাজাবাসীয়ে প্ৰতিশোধ লোৱাটো শিক্ষামূলক ৷ তেওঁলোকে আমাক আৰু পৃথিৱীৰ পৰা ভিক্ষা খুজিছে ৷ আমাক মুক্ত কৰক আৰু গাজাক হামাছৰ পৰা মুক্ত কৰক ৷"
ইজৰাইলৰ লক্ষ্য হৈছে গাজাক মুক্ত কৰা : নেতান্যাহু
নেতান্যাহুৱে আৰু কয়, "কোনো দেশেই নিজৰ নাগৰিকৰ পৰা মাত্ৰ কেইফুটমান দূৰৈত নিজৰ ধ্বংসৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ গণহত্যাকাৰী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে ৷" তেওঁ আৰু কয় যে ইজৰাইলৰ লক্ষ্য গাজা দখল কৰা নহয়, গাজাক মুক্ত কৰা ৷ ইয়াক হামাছৰ ‘সন্ত্রাসবাদী’ৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগিব৷"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে গাজাৰ বাবে ইজৰাইলৰ পৰিকল্পনা হৈছে ভৱিষ্যতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ অনুপ্ৰৱেশ ৰোধ কৰিবলৈ ইজৰাইলৰ সীমান্তত নিৰাপত্তা মণ্ডল স্থাপন কৰা আৰু তাত ইজৰাইলৰ সৈতে শান্তিৰে জীয়াই থাকিব বিচৰা অসামৰিক প্ৰশাসন স্থাপন কৰা ৷