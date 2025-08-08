টেল আভিভ : ইজৰাইলৰ নিৰাপত্তা কেবিনেটে গাজা চহৰ দখল কৰাৰ পৰিকল্পনাত অনুমোদন জনাইছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ কাৰ্যালয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে । শুকুৰবাৰে পুৱা গ্ৰহণ কৰা এই সিদ্ধান্তই ৭ অক্টোবৰত হামাছৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ইজৰাইলে ২২ মাহ ধৰি চলাই অহা আক্ৰমণৰ আন এক তীব্ৰতা বৃদ্ধি কৰিছে । ইতিমধ্যে এই যুদ্ধত লাখ লাখ পেলেষ্টাইনী লোকৰ মৃত্যু হৈছে, গাজাৰ বহু অংশ ধ্বংস হৈছে আৰু প্ৰায় ২০ লাখ পেলেষ্টাইনী লোকৰ ভূখণ্ডক দুৰ্ভিক্ষৰ দিশে ঠেলি দিছে ।
বৃহস্পতিবাৰে দিনে-নিশাই অনুষ্ঠিত নিৰাপত্তা মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে নেতান্যাহুৱে কয় যে ইজৰাইলে সমগ্ৰ ভূখণ্ডটো পুনৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু অৱশেষত হামাছৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা আৰু তেওঁলোকৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ আৰব বাহিনীৰ হাতত গতাই দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
ঘোষিত পৰিকল্পনাসমূহে হয়তো ইজৰাইলৰ শীৰ্ষ জেনেৰেলৰ আশংকাক প্ৰতিফলিত কৰিছে, যিয়ে হামাছৰ হাতত থকা বাকী ২০ জনমান জীৱিত পণবন্দীক বিপদত পেলাব বুলি সকীয়াই দিয়া বুলি খবৰ ওলাইছে । আনহাতে, প্ৰায় দুবছৰীয়া আঞ্চলিক যুদ্ধৰ পিছত ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনীৰ ওপৰত আৰু হেঁচা পৰিব । ইফালে পণবন্দী হৈ থকা লোকসকলৰ বহু পৰিয়ালেও ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু অধিক তীব্ৰতা বৃদ্ধিয়ে তেওঁলোকৰ আপোনজনক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব বুলি আশংকা কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে ইজৰাইলে গাজা চহৰত নিৰন্তৰ বোমাবৰ্ষণ কৰি তাত অসংখ্য অভিযান চলাইছে । কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদীসকল পুনৰ সংগঠিত হোৱাৰ কাৰণে বাৰে বাৰে বিভিন্ন অঞ্চললৈ উভতি আহিছে । বৰ্তমান গাজা এনেকেইটামান অঞ্চলৰ ভিতৰত এটা, যিটো ইজৰাইলী বাফাৰ জ’নলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হোৱা নাই বা তাৰ পৰা লোকসকলক ওলাই যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হোৱা নাই ৷ সেয়ে তাত এক বৃহৎ স্থল অভিযানে লাখ লাখ লোকক স্থানচ্যুত কৰিব পাৰে আৰু ভূখণ্ডলৈ খাদ্য যোগান ধৰাৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু অধিক ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে ।
অৱশ্যে যুদ্ধৰ পূৰ্বে আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰ হোৱা গাজাত বৰ্তমান কিমানসংখ্যক লোক আছে সেয়া স্পষ্ট নহয় । আনহাতে, যুদ্ধৰ প্ৰথম সপ্তাহকেইটাত গাজা চহৰখন খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়াত লাখ লাখ লোকে তাৰ পৰা পলায়ন কৰে যদিও চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে যুদ্ধবিৰতিৰ সময়ত বহুতে আকৌ উভতি আহে ।
যুদ্ধ সম্প্ৰসাৰণে অগণন জীৱন বিপন্ন কৰিব আৰু ইজৰাইলক আৰু অধিক বিচ্ছিন্ন কৰিব পাৰে
ইফালে গাজাত সামৰিক অভিযান সম্প্ৰসাৰণে অগণন পেলেষ্টাইনী আৰু বাকী থকা প্ৰায় ২০ জন ইজৰাইলী পণবন্দীৰ জীৱন বিপদত পেলাব আৰু ইজৰাইলক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অধিক বিচ্ছিন্ন কৰি তুলিব । ইতিমধ্যে ইজৰাইলে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত ভূখণ্ডৰ প্ৰায় তিনি চতুৰ্থাংশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে ।
গাজাত পণবন্দীসকলৰ পৰিয়ালসমূহে আশংকা কৰিছে যে যুদ্ধৰ তীব্ৰতৰ উত্থানে তেওঁলোকৰ আপোনজনক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব পাৰে আৰু জেৰুজালেমত অনুষ্ঠিত নিৰাপত্তা মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকৰ বাহিৰত কিছুমানে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ইজৰাইলৰ প্ৰাক্তন শীৰ্ষ নিৰাপত্তা বিষয়াসকলেও এই পৰিকল্পনাৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে আৰু সামৰিক লাভৰ অতিৰিক্ত সুবিধা কম হোৱাৰো সতৰ্কবাণী দিছে ।
ইজৰাইলৰ এগৰাকী বিষয়াই ইয়াৰ পূৰ্বে কৈছিল যে নিৰাপত্তা মন্ত্ৰীসভাই এতিয়াও ইজৰাইলৰ নিয়ন্ত্ৰণত নথকা গাজাৰ সকলো বা কিছু অংশ জয় কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব । আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তৰ অপেক্ষাত থকা তথা নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে যি অনুমোদন পোৱা যায় সেয়া ক্ৰমান্বয়ে কাৰ্যকৰী কৰি হামাছৰ ওপৰত হেঁচা বৃদ্ধি কৰা হ’ব ।
ইজৰাইলৰ আকাশ আৰু স্থল যুদ্ধত গাজাত লাখ লাখ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে অধিকাংশ জনসাধাৰণে গৃহহাৰা হোৱা, বিশাল অঞ্চল ধ্বংস হোৱাৰ লগতে ভয়াৱহ আৰু ব্যাপক ক্ষুধাৰ সৃষ্টি হৈছে । এতিয়া অধিক দুৰ্দশাৰ বাবে সাজু হৈছে পেলেষ্টাইনীসকল ।
আশ্ৰয় শিবিৰত বাস কৰা মায়াছা আল-হেইলাই কয়, "দখল কৰিবলৈ একোৱেই বাকী নাই । গাজাত একো বাকী নাই ।” স্থানীয় চিকিৎসালয়সমূহে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, বৃহস্পতিবাৰে সমগ্ৰ দক্ষিণ গাজাত ইজৰাইলী বিমান আক্ৰমণ আৰু গুলীচালনাত কমেও ৪২ জন পেলেষ্টাইনী নিহত হয় ।
আনহাতে, নিৰাপত্তা মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে ফক্স নিউজৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ইজৰাইলে 'সমগ্ৰ গাজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ ল’ব' নেকি বুলি সোধাত নেতান্যাহুৱে উত্তৰত কয়, “আমি আমাৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিবলৈ তাৰ পৰা হামাছক আঁতৰাই পেলোৱাৰ, জনসাধাৰণক গাজাৰ পৰা মুক্ত হ’বলৈ সক্ষম কৰাৰ মনস্থ কৰিছোঁ ।”
সাক্ষাৎকাৰটোত নেতান্যাহুৱে কয়, "আমি ইয়াক ৰাখিব নিবিচাৰোঁ । আমি বিচাৰোঁ যে নিৰাপত্তাৰ পৰিধি থাকিব লাগে । আমি ইয়াক আৰব শক্তিৰ হাতত গতাই দিব বিচাৰোঁ, যিয়ে আমাক ভাবুকি নিদিয়াকৈ আৰু গাজাবাসীক ভাল জীৱন নিদিয়াকৈ ইয়াক সঠিকভাৱে শাসন কৰিব ।”