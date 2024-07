আন্তৰ্জাতিক সমবায় দিৱস; সকলোৰে বাবে এক উন্নত ভৱিষ্যত গঢ়াৰ বাবে সমবায় - International Day of Cooperatives

বিশেষ প্ৰতিবেদন, 6 জুলাই : প্ৰতিবছৰে জুলাইৰ প্ৰথম শনিবাৰে আন্তৰ্জাতিক সমবায় দিৱস পালন কৰা হয় । প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই দিৱসটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৃষ্ঠপোষকতাত 2005 চনত উদযাপন কৰা হৈছিল ।

অৱশ্যে ইয়াৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে জানিবলৈ 1923 চনলৈ উভতি যাব লাগিব, যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই দিৱসটো আন্তৰ্জাতিক সমবায় আন্দোলন আৰু আন্তৰ্জাতিক সমবায় মিত্ৰজোঁটৰ দ্বাৰা উদযাপন কৰা হৈছিল । প্ৰতিবছৰে আন্তৰ্জাতিক সমবায় দিৱসৰ বিষয়বস্তু সমবায়ৰ প্ৰচাৰ আৰু উন্নয়ন সমিতিয়ে (Committee on the Promotion and Advancement of Cooperatives, COPAC) নিৰ্ধাৰণ কৰে । ইয়াত আন্তৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক সংগঠনো (আই এল অ') সদস্য ।

আন্তৰ্জাতিক সমবায় দিৱসৰ পটভূমি

আন্তৰ্জাতিক সমবায় দিৱস হৈছে সমবায় আন্দোলনৰ বাৰ্ষিকী উদযাপন । 1923 চনৰ পৰা আন্তৰ্জাতিক সমবায় মিত্ৰজোঁটৰ দ্বাৰা ইয়াৰ উদযাপন হৈ আহিছে । অৱশ্যে 1995 চনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সৈতে একেলগে এই দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে । সমবায়ে ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত সদস্যসকলৰ দ্বাৰা অনুমোদিত নীতিৰ জৰিয়তে সেই সম্প্ৰদায়ৰ বহনক্ষম বিকাশৰ বাবে কাম কৰে ।

সমবায়বোৰ আত্মসহায়ক, আত্ম-দায়বদ্ধতা, গণতন্ত্ৰ, সমতা, এমতা আৰু সংহতিৰ মূল্যবোধৰ ওপৰত আধাৰিত । সমবায়ত পুৰুষ আৰু মহিলাই নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি হিচাপে কাম কৰে আৰু তেওঁলোক সদস্যপদৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ । সাধাৰণতে মূলধন হৈছে সমবায়ৰ উমৈহতীয়া সম্পত্তি ।

সমবায়ৰ সদস্যসকলে তেওঁলোকৰ সেৱা ব্যৱহাৰ কৰে আৰু লিংগ, সামাজিক, বৰ্ণগত, ৰাজনৈতিক বা ধৰ্মীয় বৈষম্য অবিহনে সদস্যপদৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছুক । সমবায় হৈছে উমৈহতীয়া অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ বাবে স্বেচ্ছাই একত্ৰিত হোৱা ব্যক্তিসকলৰ এক সংগঠন ।

সমবায় আন্দোলনৰ ইতিহাস

1844 চনত ৰোচডেল পাঅ'নিয়াৰ্ছে ইংলেণ্ডৰ লঙ্কাছায়াৰত আধুনিক সমবায় আন্দোলন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল সম্প্ৰদায়ক লাভান্বিত কৰিবলৈ যিকোনো অতিৰিক্ত সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি নিম্ন মানৰ আৰু ভেজাল খাদ্য আৰু ব্যৱস্থাৰ বাবে এক সুলভ বিকল্প প্ৰদান কৰা । তেতিয়াৰে পৰা সমবায় আন্দোলনে বিকাশ লাভ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰসাৰিত হৈ অৰ্থনীতিৰ সকলো ক্ষেত্ৰকে সামৰি লৈছে ।

সমবায় দিৱস, 2024ৰ বিষয়বস্তু

এই বছৰৰ আন্তৰ্জাতিক সমবায় দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে- ‘‘সকলোৰে বাবে এক উন্নত ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলাৰ বাবে সমবায়’’ ।

বহনক্ষম উন্নয়নৰ বাবে 2030 কাৰ্যসূচী

সমবায়বোৰ হৈছে লিংগ সমতা গঢ়াৰ বাবে আদৰ্শ ব্যৱস্থা : সমবায় আৰ্হিটো মহিলাৰ অৰ্থনৈতিক অংশগ্ৰহণক তিনিটা মুখ্য উপায়েৰে আগুৱাই নিয়াৰ বাবে উপযুক্ত । সেইকেইটা হৈছে নিযুক্তি আৰু কামৰ প্ৰৱেশাধিকাৰ বৃদ্ধি কৰা, অৰ্থনৈতিক গণতন্ত্ৰ আৰু সংস্থাগতভাৱে সক্ষম কৰা আৰু নেতৃত্ব আৰু ব্যৱস্থাপনা অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি কৰা ।