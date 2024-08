পাৰমাণৱিক পৰীক্ষাৰ বিৰুদ্ধে আন্তৰ্জাতিক দিৱস; পাৰমাণৱিক বিস্ফোৰণৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধিৰ এটা দিন - Indias first Nuclear Tests

ETV Bharat / international

বিশেষ প্ৰতিবেদন, ২৯ আগষ্ট : প্ৰতিবছৰে 29 আগষ্টত বিশ্বজুৰি আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা-বিৰোধী দিৱস উদযাপন কৰা হয় । এই দিনটো উদযাপনৰ উদ্দেশ্য হৈছে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ পৰীক্ষা বিস্ফোৰণ বা আন যিকোনো পাৰমাণৱিক বিস্ফোৰণৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা । পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ পৰীক্ষাৰ এক দীঘলীয়া আৰু ধ্বংসাত্মক ইতিহাস আছে । ইয়াৰে প্ৰথম পৰীক্ষাটো 1945 চনত আমেৰিকাই কৰিছিল । তেতিয়াৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে মুঠ দুহাজাৰৰো অধিক পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।

পাৰমাণৱিক পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰম্ভিক দিনবোৰত মানৱ জীৱন আৰু পৰিৱেশৰ ওপৰত এই অস্ত্ৰসমূহৰ বিধ্বংসী প্ৰভাৱৰ প্ৰতি অৱজ্ঞা কৰা হৈছিল । বায়ুমণ্ডলীয় পৰীক্ষাৰ পৰা হোৱা পাৰমাণৱিক পৰিণতিত মাইলৰ পিছত মাইল ইয়াৰ বিকিৰণ বিয়পি পৰে । যাৰ ফলত মানুহ আৰু জীৱ-জন্তুৰ কৰ্কট ৰোগ আৰু অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা হয় ।

পাৰমাণৱিক পৰীক্ষাৰ বিৰুদ্ধে আন্তৰ্জাতিক দিৱসৰ ইতিহাস

২০০৯ চনৰ ২ ডিচেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাই ২৯ আগষ্ট দিনটোক আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা-বিৰোধী দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰে আৰু সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এই প্ৰস্তাৱত সন্মত হয় । এই দিৱসটো উদযাপনৰ উদ্দেশ্য হৈছে পাৰমাণৱিক পৰীক্ষাৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ আৰু পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰমুক্ত পৃথিৱী লাভ কৰাৰ বাবে এই পৰীক্ষাক বাধা দিয়াৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা ।

১৯৯১ চনত চেমিপালাটিনস্কত পাৰমাণৱিক পৰীক্ষাৰ সমাপ্তিক সন্মান জনোৱাৰ বাবে বহুতো দেশ আৰু সংগঠনৰ সমৰ্থনত কাজাখস্তানৰ পৰা এই দিৱসটোৰ ধাৰণাটো উৎপত্তি হৈছিল । এই দিৱসটোৱে ৰাষ্ট্ৰসংঘ, চৰকাৰ আৰু বিভিন্ন গোটক এক সুৰক্ষিত বিশ্বৰ বাবে পাৰমাণৱিক পৰীক্ষাৰ ওপৰত বিশ্বজনীন নিষেধাজ্ঞাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বৃদ্ধি কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে ।

আৰম্ভণিৰে পৰা এই দিৱসটোৰ দ্বাৰা এই উদ্দেশ্যক সমৰ্থন কৰিবলৈ বহুতো প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে আলোচনা-চক্ৰ আৰু সন্মিলনৰ দৰে অনুষ্ঠান । ২০১৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূলৰ বাবে প্ৰথম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস উদযাপন কৰা হৈছিল । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে 1996 চনৰ বিস্তৃত পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা নিষেধাজ্ঞা চুক্তিত উপনীত হোৱা, যিখন চুক্তি এতিয়ালৈকে স্বাক্ষৰ কৰা হোৱা নাই ।

'দ্য বিগিনিং অব দ্য নিউক্লিয়াৰ এৰা : দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ' (The Beginning Of The Nuclear Era: The United States)-এ ১৯৪৫ চনৰ ১৬ জুলাইত নিউ মেক্সিকোত 'ট্ৰিনিটি' নামৰ ২০ কিলোটন পাৰমাণৱিক বোমা বিস্ফোৰণ কৰি পাৰমাণৱিক যুগৰ সূচনা কৰিছিল । ইয়াৰ পিচত আমেৰিকাই ১৯৪৫ চনৰ ৬ আগষ্টত জাপানৰ হিৰোছিমাৰ ওপৰত পাৰমাণৱিক বোমা 'লিটল বয়' আৰু ১৯৪৫ চনৰ ৯ আগষ্টত নাগাচাকিত 'ফেট মেন' নিক্ষেপ কৰিছিল ।

এই বোমাবোৰে প্ৰায় ২,২০,০০০ জাপানী লোকক প্ৰত্যক্ষভাৱে আৰু আন ২,০০,০০০ লোকক ইয়াৰ বিকিৰণৰ ফলত হত্যা কৰিছিল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হোৱাৰ পিচত আমেৰিকা আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়নে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ পিচত দৌৰ আৰম্ভ কৰে । আমেৰিকাই ১৯৪৬ চনৰ পৰা ১৯৪৯ চনৰ ভিতৰত আৰু ছয়টা পাৰমাণৱিক বোমা পৰীক্ষা কৰিছিল । আনহাতে, ছোভিয়েট ইউনিয়নে ১৯৪৯ চনৰ ২৯ আগষ্টত 'শীতল যুদ্ধ'ৰ সময়ত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ দৌৰ আৰম্ভ কৰি প্ৰথমটো পাৰমাণৱিক বোমা 'জো ১' (Joe 1) পৰীক্ষা কৰিছিল ।