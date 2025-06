ETV Bharat / international

যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আকাশমাৰ্গত; বিমান উৰণত বাধা - US IRAN WAR

নতুন দিল্লী : ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ মাজত যুদ্ধ চলি থকাৰ ফলত পশ্চিম এছিয়াত বৃদ্ধি পাইছে উত্তজেনা ৷ ফলত কাটাৰ আৰু উপসাগৰীয় অঞ্চলৰ কিছু অংশত আকাশমাৰ্গ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৷ সেয়ে ভাৰতীয় কেইবাখনো বিমান সংস্থায়ো অন্য দিশলৈ বিমান সেৱা বন্ধ কৰি দিছে । কাটাৰ আৰু ইৰাকৰ আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটিত ইৰাণে ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে এই ব্যাঘাত জন্মে, য’ত আল-উদেইদ বায়ুসেনা ঘাটিও আছে, যিটো অঞ্চলটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আমেৰিকাৰ সামৰিক প্ৰতিষ্ঠান । ইণ্ডিগ’ই এক্সত ঘোষণা কৰিছে যে মঙলবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ উপসাগৰীয় আৰু পশ্চিম এছিয়াৰ কেইবাটাও গন্তব্য স্থানলৈ আৰু অহা-যোৱা কৰা বিমান সেৱা বন্ধ কৰা হৈছে । ইণ্ডিগ’ই কয়, ‘‘মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বিকশিত পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ডুবাই, ডোহা, বাহৰেইন, ডাম্মাম, আবুধাবি, কুৱেইট, মদিনা, ফুজাইৰা, জেদ্দা, মাস্কাট, শ্বাৰজাহ, ৰিয়াদ, ৰাছ এআই-খাইমাহ আৰু টিবিলিচিলৈ অহা-যোৱা কৰা আমাৰ বিমান সেৱা আজি কমেও 1000hrs স্থগিত ৰখা হৈছে ।’’ আকাছা এয়াৰেও (Akasa Air) ২৩ আৰু ২৪ জুন, ২০২৫ চন ডোহা, কুৱেইট আৰু আবুধাবিলৈ অহা-যোৱা কৰা সকলো বিমান বাতিল কৰে । "মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কিছু অংশত আকাশমাৰ্গ বন্ধ হোৱাৰ পিছত ২০২৫ চনৰ ২৩ আৰু ২৪ জুন তাৰিখে ডোহা, কুৱেইট আৰু আবুধাবিলৈ অহা-যোৱা কৰা আমাৰ বিমান সেৱা বাতিল কৰা হৈছে । আমি মধ্যপ্ৰাচ্য অঞ্চলৰ বিকশিত পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছো আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান পৰিবহণ পৰামৰ্শ আৰু সুৰক্ষা প্ৰট'কলৰ সম্পূৰ্ণ মানি চলি প্ৰয়োজন অনুসৰি আমাৰ বিমান পৰিচালনাৰ মূল্যায়ন আৰু খাপ খুৱাই চলাই যাম ।’’ আকাছা এয়াৰৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই এক বিবৃতিত এইদৰে কয় । এয়াৰ ইণ্ডিয়াই মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সকলো অভিযান আৰু উত্তৰ আমেৰিকা আৰু ইউৰোপলৈ অহা-যোৱা কৰা বিমান সেৱাসমূহ পৰৱৰ্তী জাননী নোপোৱালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।

এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয়, "মধ্যপ্ৰাচ্যৰ উন্নয়নশীল পৰিস্থিতিৰ মাজতে এয়াৰ ইণ্ডিয়াই উত্তৰ আমেৰিকা আৰু ইউৰোপৰ পূব উপকূলৰ পৰা অহা-যোৱা কৰা সকলো অভিযান পৰৱৰ্তী জাননী নোহোৱালৈকে তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধ কৰি দিছে । উত্তৰ আমেৰিকাৰ পৰা আমাৰ ভাৰত অভিমুখী বিমানসমূহ নিজৰ নিজৰ স্থানলৈ ঘূৰি গৈছে আৰু আন কিছুমানক ভাৰতলৈ ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে ।" এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছেও আঞ্চলিক উত্তেজনা আৰু আকাশমাৰ্গ বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কাম-কাজ সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিছিল । এক্সত প্ৰকাশ পাইছে, ‘‘বিকশিত পৰিস্থিতি আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কিছুমান আকাশমাৰ্গ বন্ধ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি এই অঞ্চললৈ বিমান সেৱা সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিছো ।’’ ইফালে স্পাইচজেটে বিমানৰ ব্যাঘাতৰ বিষয়ে এটা পৰামৰ্শ জাৰি কৰি উল্লেখ কৰে যে আগমন, প্ৰস্থান আৰু সংযুক্ত বিমানতো প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । এক্সত প্ৰকাশ কৰা এটা পোষ্টত কোৱা হৈছে যে, "ডুবাইত আকাশমাৰ্গ বন্ধ হোৱাৰ বাবে সকলো প্ৰস্থান/আগমন আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে বিমান সেৱা প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে । যাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰা হৈছে যে তেওঁলোকৰ বিমানৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে http://spicejet.com/#status ৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা কৰি ৰাখিব লাগে বা যিকোনো সহায়ৰ বাবে আমাৰ হেল্পলাইন নম্বৰ +৯১ (০)১২৪ ৪৯৮৩৪১০ বা +৯১ (০)১২৪ ৭১০১৬০০ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব লাগে ।" CNN ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ইৰাণে কাটাৰ আৰু ইৰাকত থকা আমেৰিকাৰ সামৰিক সংস্থাপনসমূহক লক্ষ্য কৰি একাধিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে সোমবাৰে এই বিমান সেৱাত ব্যাঘাত জন্মিছে, য’ত কাটাৰৰ আল উদেইদ বায়ুসেনা ঘাটিও আছে, এই অঞ্চলটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আমেৰিকাৰ সামৰিক সংস্থাপন ৷ দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত ইৰাণৰ তিনিটা পাৰমাণৱিক কেন্দ্ৰ- নাটাঞ্জ, ইছফাহান আৰু ফৰ্ড’ত আমেৰিকাই বিমান আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছত ইৰাণৰ প্ৰতিশোধমূলক পদক্ষেপ বুলি অনুমান কৰা হৈছে । পৰিস্থিতিৰ সৈতে পৰিচিত দুগৰাকী বিষয়াই CNN ক নিশ্চিত কৰিছে যে আমেৰিকাই ইৰাণৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা একাধিক ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ সন্ধান কৰি আছে । হোয়াইট হাউছৰ এজন বিষয়াই জনোৱা মতে, আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা সচিব পিট হেগছেথ আৰু যুটীয়া মুখ্য কৰ্মচাৰীৰ অধ্যক্ষ ডেন কেইনে বৰ্তমান চিচুৱেশ্যন ৰুমত আছে, যিয়ে এই সংঘটিত হোৱা পৰিঘটনাসমূহ তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে । ইয়াৰ পূর্বে ইৰাণৰ ৰাজ্যিক টিভিত কাটাৰত থকা আমেৰিকাৰ ঘাটিৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণে অভিযান আৰম্ভ কৰা বুলি প্রকাশ কৰিছিল ৷ লগতে পঢ়ক : অপাৰেচন মিডনাইট হামাৰ: ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক স্থানত ১৪টা বাংকাৰ-বাষ্টাৰ বোমা নিক্ষেপ, ২৫ মিনিটত অভিযান সম্পূৰ্ণ

