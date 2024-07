ভাৰত-ৰাছিয়াৰ সম্পৰ্কই ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনক আহ্বান জনোৱাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে: ইউ এছ - India Russia ties

ETV Bharat / international

ভাৰত-ৰাছিয়াৰ সম্পৰ্কই ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনক আহ্বান জনোৱাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে: ইউ এছ - India Russia ties

By ANI

US on India's relationship with Russia ( ANI )