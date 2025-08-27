ETV Bharat / international

অতিৰিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক: আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী আমেৰিকাৰ ৫০ শতাংশ শুল্ক নীতি - TRUMP TARIFF ON INDIA

আজিৰে পৰাই কিছুমান বিশেষ ব্যতিক্ৰম বাদ দি আমেৰিকাৰ বজাৰত প্ৰৱেশ কৰা ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ মুঠ শুল্ক ৫০ শতাংশ হ’ব ।

US President Donald Trump speaks during a cabinet meeting
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে হোৱাইট হাউছত কেবিনেট বৈঠকৰ সময়ত দিয়া ভাষণ (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 27, 2025 at 10:22 AM IST

নতুন দিল্লী: বিগত কিছুদিনৰ পৰা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপৰি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অতিৰিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ পিছত বিষয়টোক লৈ অধিক চৰ্চা হৈ আহিছে । ভাৰতে আমেৰিকাৰ সকীয়নিৰ প্ৰতি সঁহাৰি নজনোৱাত আজিৰে পৰাই আমেৰিকাই ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত আৰোপ কৰিব অতিৰিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক । ফলত ভাৰতৰ আমেৰিকালৈ ৰপ্তানিৰ ৪৮ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰতকৈ অধিক মূল্যৰ প্ৰভাৱ পৰিব ।

আজিৰে পৰাই কিছুমান বিশেষ ব্যতিক্ৰম বাদ দি আমেৰিকাৰ বজাৰত প্ৰৱেশ কৰা ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ মুঠ শুল্ক ৫০ শতাংশ হ’ব । উল্লেখ্য় যে আমেৰিকাই যোৱা ৭ আগষ্টত ভাৰতৰ ওপৰত ২৫ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰিছিল । তদুপৰি ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল আৰু সামৰিক সঁজুলি ক্ৰয় কৰাৰ বাবে জৰিমনা হিচাপে ২৭ আগষ্টৰ পৰা আৰু ২৫ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা কৰাত এই শুল্ক ৫০ শতাংশ হয়গৈ ।

ভাৰতীয় সামগ্ৰীসমূহত প্ৰভাৱ পেলাব :

সোমবাৰে প্ৰকাশিত খচৰা আদেশত আমেৰিকাৰ গৃহ নিৰাপত্তা বিভাগে কয় যে বৃদ্ধি পোৱা শুল্কই ভাৰতীয় সামগ্ৰীসমূহত প্ৰভাৱ পেলাব । ২০২৫ চনৰ ২৭ আগষ্টৰ দিনৰ ১২:০১ বজাত বা তাৰ পিছত ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰৱেশ কৰা বা ব্যৱহাৰৰ বাবে গুদামৰ পৰা উলিওৱা সামগ্ৰীৰ ওপৰত এই শুল্ক প্ৰযোজ্য় হ'ব বুলি গৃহ নিৰাপত্তা বিভাগে সদৰী কৰিছে ।

উচ্চ আমদানি শুল্কৰ বোজা :

বস্ত্ৰ, কাপোৰ, ৰত্ন আৰু গহনা, চিংৰা, চামৰা আৰু জোতা, পশুজাত সামগ্ৰী, ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আৰু বৈদ্যুতিক আৰু যান্ত্ৰিক যন্ত্ৰপাতিয়ে আমেৰিকাৰ উচ্চ আমদানি শুল্কৰ বোজা বহন কৰিব লাগিব । ফাৰ্মা, শক্তি সামগ্ৰী আৰু ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ দৰে খণ্ডসমূহ এই ব্যাপক কৰ্তব্যৰ পৰিসৰৰ বাহিৰত ।

আমেৰিকাৰ খচৰা আদেশত আৰু উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভাৰতীয় সামগ্ৰীসমূহ যদি ইতিমধ্যে জাহাজত ভৰ্তি হৈ আছিল আৰু ২০২৫ চনৰ ২৭ আগষ্টৰ পুৱা ১২:০১ বজাৰ (ই ডি টি)ৰ পূৰ্বে আমেৰিকালৈ ট্ৰেনজিটত আছিল, তেন্তে সেইবোৰ দেশত ব্যৱহাৰৰ বাবে খালি কৰা হয় বা ১৭ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২০ৰ পুৱা ১২:০১ বজাৰ আগতে (ই ডি টি) ব্যৱহাৰৰ বাবে গুদামৰ পৰা উলিয়াই নিয়া হয় তেন্তে সেইবোৰ নতুন ৫০ শতাংশ শুল্কৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ’ব ।

ব্ৰাজিলেও ভৰিব ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক :

আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক অংশীদাৰ ভাৰতৰ উপৰি ব্ৰাজিলেও এই ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্কৰ সন্মুখীন হৈছে । বাণিজ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতে আমেৰিকালৈ ৰপ্তানি (২০২৪ চনৰ বাণিজ্যিক মূল্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি) প্ৰায় ৪৮.২ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ ওপৰত অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপ কৰা হ’ব ।

চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে হোৱাইট হাউছৰ প্ৰেছ সচিব কেৰ’লিন লিভিটে কয় যে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ সংঘাতৰ অন্ত পেলাবলৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল । ভাৰতে ৰাছিয়াৰ তেল পুনৰ বিক্ৰী কৰি লাভৱান হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আমেৰিকাৰ কোষাগাৰ সচিব স্কট বেছেণ্টে ।

ভাৰতৰ প্ৰতিযোগীসকলে ল'ব সুযোগ :

যোৱা ৬ আগষ্টত আমেৰিকাৰ এই পদক্ষেপক ভাৰতে অন্যায় আৰু অযুক্তিকৰ বুলি উল্লেখ কৰিছিল । নতুন শুল্ক আৰোপৰ পিচত ভাৰতৰ প্ৰতিযোগীসকলে কম শুল্কৰ বাবে আমেৰিকাৰ বজাৰত উন্নত স্থান লাভ কৰিব । ভাৰতৰ প্ৰতিযোগী দেশসমূহৰ ভিতৰত ম্যানমাৰ (আমেৰিকাৰ শুল্ক ৪০ শতাংশ), থাইলেণ্ড আৰু কম্বোডিয়া (দুয়োখনেই ৩৬ শতাংশ), বাংলাদেশ (৩৫ শতাংশ), ইণ্ডোনেছিয়া (৩২ শতাংশ), চীন আৰু শ্ৰীলংকা (দুয়োখনেই ৩০ শতাংশ), মালয়েছিয়া (২৫ শতাংশ), ফিলিপাইনছ আৰু ভিয়েটনাম (দুয়োখনেই ২০ শতাংশ)।

ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদাৰ দেশ আমেৰিকা :

২০২৪-২৫ চনত সামগ্ৰীৰ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১৩১.৮ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ (৮৬.৫ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ ৰপ্তানি আৰু ৪৫.৩ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ আমদানি)। আমেৰিকাৰ তথ্য অনুসৰি ২০২৪ চনত ভাৰতৰ ৰপ্তানি আছিল ৯১.২ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ । জি টি আৰ আইৰ বিশেষজ্ঞৰ তথ্য অনুসৰি, পোছাক, বস্ত্ৰশিল্প, ৰত্ন আৰু গহনা, চিংৰা, কাৰ্পেট আৰু আচবাবৰ দৰে মূল শ্ৰম-নিবিড় খণ্ডকে ধৰি ভাৰতৰ ৰপ্তানিৰ ৬৬ শতাংশ (৬০.২ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ) ৫০ শতাংশ শুল্কৰ আওতাত পৰিব । ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতাত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰিব আৰু আমেৰিকাৰ বজাৰত বজাৰ অংশীদাৰিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব ।

প্ৰায় ৩.৮ শতাংশ ৰপ্তানি (৩.৪ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ) মূলতঃ অটো কম্পোনেণ্টৰ ওপৰতো ২৫ শতাংশ শুল্কৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব । অৱশ্যে ৩০.২ শতাংশ ৰপ্তানি (২৭.৬ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ) শুল্কমুক্তভাৱে আমেৰিকাৰ বজাৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব ।

চিংৰা ৰপ্তানিত পৰিব প্ৰভাৱ :

জি টি আৰ আইৰ বিশ্লেষণে উল্লেখ কৰা অনুসৰি ১০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ হীৰা আৰু গহনা ৰপ্তানি (ছুৰাট আৰু মুম্বাইৰ চাকৰিৰ প্ৰতি ভাবুকি) আৰু ১০.৮ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ বস্ত্ৰ আৰু পোছাক ৰপ্তানি (টিৰুপুৰ, এনচিআৰ, বেংগালুৰু চাপত) অধিক শুল্কৰ ফলত প্ৰভাৱিত হ’ব ।

একেদৰে কাৰ্পেট (১.২ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ); তুৰস্ক, ভিয়েটনামে আমেৰিকাৰ বজাৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে হস্তশিল্প (১.৬ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ) প্ৰভাৱিত হ’ব । বাছমতী, মছলা, চাহকে ধৰি এগ্ৰিফুড (৬ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ)তো পৰিব বিশেষ প্ৰভাৱ । ফলত লাভ হ’ব পাকিস্তান আৰু থাইলেণ্ডৰ । তীখা, এলুমিনিয়াম, তাম (৪.৭ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ); জৈৱিক ৰাসায়নিক পদাৰ্থ (২.৭ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ); আৰু যন্ত্ৰপাতিও (৬.৭ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ) প্ৰভাৱিত হোৱাটো নিশ্চিত ।

কোন দেশৰ লাভ হ'ব ?

ৰপ্তানিকাৰকসকলৰ মতে, এই নিষিদ্ধ শুল্কই আমেৰিকাৰ বজাৰৰ পৰা ভাৰতীয় সামগ্ৰীক বাহিৰ কৰি দিব । কিয়নো বাংলাদেশ, ভিয়েটনাম, শ্ৰীলংকা, কম্বোডিয়া, ইণ্ডোনেছিয়াৰ দৰে প্ৰধান প্ৰতিযোগী দেশসমূহে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত বহু কম শুল্ক লয় ।

এই সন্দৰ্ভত চামৰা আৰু জোতা উদ্যোগৰ এজন বিষয়াই কয়, "দুয়োখন দেশৰ মাজত প্ৰস্তাৱিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (বিটিএ)ৰ ওপৰত স্পষ্টতা নোহোৱালৈকে কোম্পানীসমূহে এতিয়া কৰ্মচাৰী হ্ৰাস কৰাৰ লগতে উৎপাদন বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হ’ব। এই উদ্যোগটোৱে সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দুগুণ কৰি বৰ্তমানৰ ১৯১ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ পৰা ৫০০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ বিচাৰিছিল ।"

এটা ৰত্ন আৰু গহনা ৰপ্তানিকাৰক কোম্পানীৰ বিষয়াই কয়, “আমেৰিকা আমাৰ সৰ্ববৃহৎ বজাৰ হোৱাৰ বাবে গহনা আৰু হীৰা খণ্ডত চাকৰি কৰ্তন নিশ্চিতভাৱে হ’ব।" ৰপ্তানিকাৰকগৰাকীয়ে কয়, "এই উচ্চ শুল্কৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আমাক দীৰ্ঘম্যাদী ৰপ্তানি কৌশলৰ প্ৰয়োজন । আমাক সুতৰ ৰাজসাহাৰ্য, ব্যৱসায় কৰাত সহজ, জি এছ টিৰ বাবদ ধন সময়মতে ঘূৰাই দিয়া আৰু সংস্কাৰ কৰা বিশেষ অৰ্থনৈতিক মণ্ডল আইনৰ প্ৰয়োজন।"

এ ই পি চি (এপাৰেল এক্সপ’ৰ্ট প্ৰমোচন কাউন্সিল)ৰ মহাসচিব মিথিলেশ্বৰ ঠাকুৰে কয়," ১০.৩ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ ৰপ্তানিৰে বস্ত্ৰ খণ্ডটো আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱিত খণ্ডসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ।"

তেওঁ কয় যে আৰু ২৫ শতাংশৰ অতিৰিক্ত বোজাই... ফলপ্ৰসূভাৱে ভাৰতীয় বস্ত্ৰ উদ্যোগক আমেৰিকাৰ বজাৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছে । কাৰণ বাংলাদেশ, ভিয়েটনাম, শ্ৰীলংকা, কম্বোডিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ দৰে প্ৰধান প্ৰতিযোগী দেশসমূহৰ বিপৰীতে ৩০-৩১ শতাংশ শুল্ক অসুবিধাৰ ব্যৱধান দূৰ কৰাটো প্ৰায় অসম্ভৱ ।

এফ আই ই অ’ৰ সভাপতি এছ চি ৰালহানে কয় যে এই পদক্ষেপে ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ সৰ্ববৃহৎ ৰপ্তানি বজাৰলৈ প্ৰবাহত যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মাব । জিটিআৰআইৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অজয় ​​শ্ৰীবাস্তৱে কয় যে ৱাশ্বিংটনৰ নতুন শুল্ক ব্যৱস্থাৰ বাবে ২০২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত আমেৰিকালৈ ভাৰতৰ ৰপ্তানি প্ৰায় ৪৯.৬ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

