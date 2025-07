ETV Bharat / international

ট্ৰিনিদাদ এণ্ড ট'বেগোত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ যাত্ৰা সাহসৰ বিষয় : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী - PM MODI TRINIDAD AND TOBAGO VISITS

ট্ৰিনিদাদ এণ্ড ট'বেগোত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ( X@narendramodi )

By ETV Bharat Assamese Team Published : July 4, 2025 at 10:37 AM IST | Updated : July 4, 2025 at 11:01 AM IST 3 Min Read

প'ৰ্ট অৱ স্পেইন : ট্ৰিনিদাদ এণ্ড ট'বেগোত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ যাত্ৰা ইমান সহজ নাছিল । ই সাহসৰ যাত্ৰা বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে যথেষ্ট কষ্ট সহ্য কৰিছিল যিয়ে তেওঁলোকৰ শক্তিশালী মনোভাৱকো ভাঙি পেলাব পাৰিলেহেঁতেন । বৃহস্পতিবাৰে ক'ভাৰ নেশ্যনেল চাইক্লিং ভেলোড্ৰমত অনুষ্ঠিত এক সামূহিক অনুষ্ঠানত মোদীয়ে এই মন্তব্য কৰে । উল্লেখ্য যে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ট্ৰিনিদাদ এণ্ড ট'বেগোত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । কেৰিবিয়ান ৰাষ্ট্ৰখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ইয়াত সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক অনুভৱ হৈছে কিয়নো "আমি এটা পৰিয়ালৰ অংশ"। উল্লেখ্য যে ট্ৰিনিদাদ এণ্ড ট'বেগোৰ জনসংখ্যা প্ৰায় ১৩ লাখ, ইয়াৰে ৪৫ শতাংশই ভাৰতীয় মূলৰ । ভাষণ প্ৰসংগত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক উদ্দেশ্যি তেওঁ কয়, "ট্ৰিনিদাদ এণ্ড ট'বেগোৰ ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ যাত্ৰা সাহসৰ বিষয় । আপোনাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে যি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল, সেই পৰিস্থিতিয়ে শক্তিশালী মনকো ভাঙিব পাৰিলেহেঁতেন । কিন্তু তেওঁলোকে আশাৰে কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছিল । তেওঁলোকে অধ্যৱসায়ৰ সৈতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল । তেওঁলোকে গংগা আৰু যমুনাক এৰি থৈ আহিল যদিও হৃদয়ত ৰামায়ণ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক "কালজয়ী সভ্যতাৰ" দূত বুলিও অভিহিত কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "প'ৰ্ট অৱ স্পেইনৰ কমিউনিটি অনুষ্ঠানটো আছিল দৰ্শনীয় । মানুহৰ ভিৰ আৰু শক্তিয়ে সঁচাকৈয়ে ইয়াক অবিস্মৰণীয় কৰি তুলিছিল । আমাৰ সাংস্কৃতিক বন্ধনবোৰ উজ্জ্বলভাৱে জিলিকি উঠিছে !"

ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যসকলৰ অৱদানে ট্ৰিনিদাদ এণ্ড ট'বেগোক "সাংস্কৃতিক, অৰ্থনৈতিক আৰু আধ্যাত্মিকভাৱে" সহায় কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী কমলা পেৰছাদ-বিচেছাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ক্ৰীষ্টিন কাৰ্লা কেংগালুকে ধৰি দেশৰ বিশিষ্ট ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তিসকলৰ উদ্ধৃতি দি তেওঁ কয় যে গিৰ্মিতীয়াসকলৰ বংশধৰসকলক এতিয়া সংগ্ৰামৰ দ্বাৰা জনা নাযায়, বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ "সফলতা, সেৱা আৰু মূল্যবোধ"ৰ দ্বাৰাহে চিনাকি দিয়া হয় । গিৰ্মিতীয়াসকল আছিল ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ পৰা ভাৰতীয় ইনডেনচাৰ ব্যৱস্থাৰ অংশ হিচাপে ফিজি, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, পূব আফ্ৰিকা (যেনে মৰিচাছ, ছিচেলছ, তাঞ্জানিয়া, কেনিয়া আৰু উগাণ্ডা), মালয়েছিয়া, ছিংগাপুৰ আৰু কেৰিবিয়ানৰ বাগিচাত কাম কৰিবলৈ লৈ যোৱা । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে পূৰ্বৰ তুলনাত বৰ্তমান দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত বন্ধুত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী হৈছে । তেওঁ কয়, "ভাৰতীয় প্ৰব্ৰজন আমাৰ গৌৰৱ । মই প্ৰায়ে কৈ অহাৰ দৰে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকেই এজন ৰাষ্ট্ৰদূত-ভাৰতৰ মূল্যবোধ, সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যৰ ৰাষ্ট্ৰদূত । ভাৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা প্ৰধান অৰ্থনীতি । অতি সোনকালে আমি বিশ্বৰ শীৰ্ষ তিনিখন অৰ্থনীতিৰ ভিতৰত স্থান পাম ।" মোদীৰ পূৰ্বে জনসাধাৰণক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী পেৰছাদ-বিচেছাৰে কয় যে ভাৰতীয় নেতাগৰাকীক শুকুৰবাৰে কেৰিবিয়ান ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান 'দ্য অৰ্ডাৰ অৱ ট্ৰিনিদাদ এণ্ড ট'বেগো প্ৰদান কৰা হ'ব । ৫ খন দেশৰ ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে মোদীয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ট্ৰিনিদাদ এণ্ড ট'বেগোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হ'ব । লগতে পঢ়ক :পাঁচ ৰাষ্ট্ৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ৰাওনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী: অংশগ্ৰহণ কৰিব ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনত - PM MODI DEPARTS FOR 5 NATION VISIT

Last Updated : July 4, 2025 at 11:01 AM IST