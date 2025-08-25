মস্কো: ৰাছিয়াৰ পৰা ভাৰতে তেল ক্ৰয় কৰাক লৈ ব্যাপক বিতৰ্ক অব্যাহত আছে । আমেৰিকাই ইতিমধ্যে ভাৰতক ইয়াৰ শাস্তি হিচাপে অতিৰিক্ত শুল্কও আৰোপ কৰিছে । তাৰ মাজতে ৰাছিয়াত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত বিনয় কুমাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয় যে ভাৰতীয় কোম্পানীবোৰে য'ৰ পৰাই বেষ্ট ডিল (Best Deal) পাব, তাতেই তেল ক্ৰয় কৰি থাকিব । নতুন দিল্লীয়ে নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি যাব বুলিও তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় ।
ৰাছিয়াৰ চৰকাৰী সংবাদ সংস্থা টাছৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত কুমাৰে কয় যে নতুন দিল্লীৰ অগ্ৰাধিকাৰ হৈছে দেশখনৰ ১৪০ কোটি লোকৰ শক্তি সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা ।
বাণিজ্য 'ব্যৱসায়িক ভিত্তিত' হয় বুলি জোৰ দি কুমাৰে কয়, "ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহে য'ৰ পৰাই সৰ্বোত্তম সুবিধা পাব তাতেই ক্ৰয় কৰি থাকিব । গতিকে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি সেইটোৱেই ।" তেওঁৰ উদ্ধৃতিৰে প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, "...আমি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছো যে আমাৰ উদ্দেশ্য ভাৰতৰ ১.৪ বিলিয়ন জনসাধাৰণৰ শক্তি সুৰক্ষা আৰু আন কেইবাখনো দেশৰ দৰে ৰাছিয়াৰ সৈতে ভাৰতৰ সহযোগিতাই তৈল বজাৰ, বিশ্ব তৈল বজাৰত স্থিতিশীলতা অনাত সহায় কৰিছে ।"
ড'নাল্ড ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে ভাৰতৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত শুল্ক দুগুণ কৰি ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ পটভূমিত তেওঁৰ এই মন্তব্য প্ৰকাশ পাইছে । এই ৫০ শতাংশৰ ভিতৰত ভাৰতে ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয়ৰ বাবে ২৫ শতাংশ অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপ কৰা হৈছে ।
ভাৰতে ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰি ইউক্ৰেইনত মস্কোৰ যুদ্ধৰ বাবে ধন আগবঢ়োৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, যিটো অভিযোগ ভাৰতে তীব্ৰভাৱে নাকচ কৰিছে ।
ৱাশ্বিংটনৰ এই সিদ্ধান্তক অন্যায়, অযুক্তিকৰ আৰু বেআইনী বুলি অভিহিত কৰি কুমাৰে কয় যে ভাৰত চৰকাৰে দেশৰ জাতীয় স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি যাব ।
কুমাৰে কয় যে ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত বাণিজ্য পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থ আৰু বজাৰৰ কাৰকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয় । ইয়াক ভাৰতৰ ১.৪ বিলিয়ন লোকৰ শক্তি সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ সামগ্ৰিক লক্ষ্যৰে কৰা হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে আমেৰিকাকে ধৰি আন দেশসমূহেও ৰাছিয়াৰ সৈতে ব্যৱসায় কৰি আছে ।
শনিবাৰে খাৰুৱা তেলৰ বিষয়ত ভাৰতক আমেৰিকাৰ সমালোচনা সন্দৰ্ভত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে কয়,"ব্যৱসায় সমৰ্থক আমেৰিকান প্ৰশাসনৰ বাবে কাম কৰা লোকসকলে আন মানুহক ব্যৱসায় কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাটো ধেমেলীয়া কথা । সেইটো সঁচাকৈয়ে কৌতুহলৰ কথা । যদি ভাৰতৰ পৰা তেল বা ৰিফাইন প্ৰডাক্ট কিনিবলৈ কোনো সমস্যা হৈছে তেন্তে কিনিব নালাগে । কোনেও কিনিবলৈ বাধ্য নকৰে । কিন্তু ইউৰোপে ক্ৰয় কৰে, আমেৰিকাই ক্ৰয় কৰে, গতিকে আপোনাৰ ভাল নালাগিলে কিনিব নালাগে ।"
লগতে পঢ়ক :শুল্ক নীতিক লৈ আমেৰিকাক ৰঙা চকু চীনৰ; ভাৰতৰে সম্পৰ্কৰ নতুন অধ্যায় - CHINA SLAMS US TARIFFS