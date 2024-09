ETV Bharat / international

দক্ষিণ চীন সাগৰ বিবাদ সমাধানৰ আহ্বান ভাৰত-ছিংগাপুৰৰ - PM Narendra Modi

নিউজ ডেস্ক, ৬ ছেপ্টেম্বৰ : ভাৰত আৰু ছিংগাপুৰে দক্ষিণ চীন সাগৰত বিবাদৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ আহ্বান জনাইছে । লগতে আন্তৰ্জাতিক আইন, ইউ এন চি এল অ' এছ (UNCLOS) অনুসৰি দক্ষিণ চীন সাগৰত শান্তি, নিৰাপত্তা আৰু 'নৌ-চলাচলৰ স্বাধীনতা' বাহাল ৰখাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ছিংগাপুৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত এই সন্দৰ্ভত দুয়োখন দেশে এক যুটীয়া বিবৃতি জাৰি কৰে । ভাৰত-ছিংগাপুৰ যুটীয়া বিবৃতি অনুসৰি, "সমৃদ্ধি আৰু নিৰাপত্তাৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি নেতা দুগৰাকীয়ে দক্ষিণ চীন সাগৰত শান্তি, নিৰাপত্তা, স্থিৰতা, সুৰক্ষা আৰু নৌ-চলাচলৰ স্বাধীনতা বাহাল ৰখা আৰু ইয়াৰ প্ৰচাৰৰ গুৰুত্বৰ কথা পুনৰ দোহাৰে । আনহাতে, আন্তৰ্জাতিক আইন, বিশেষকৈ সাগৰ আইনৰ ওপৰত ১৯৮২ চনৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সন্মিলন (United Nations Convention on the Law of the Sea চমুকৈ UNCLOS) অনুসৰি কোনোধৰণৰ ভাবুকি বা বল প্ৰয়োগ নকৰাকৈ ইয়াক বাহাল ৰাখিব লাগে ।"

বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে, "দুয়োপক্ষই সকলো পক্ষক ভাবুকি বা বল প্ৰয়োগ অবিহনে শান্তিপূৰ্ণ উপায়েৰে বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ আৰু অঞ্চলটোত উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰিব পৰা কাৰ্যত আত্মসংযম অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।"

ইয়াৰ উপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ছিংগাপুৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লৰেন্স ৱাঙে ইউ এন চি এল অ' এছৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত আইনী আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । ইয়াৰ বাবে মহাসাগৰ আৰু সাগৰৰ সকলো কাৰ্যকলাপ সম্পন্ন কৰা আৰু সামুদ্ৰিক অঞ্চলৰ ওপৰত সামুদ্ৰিক অধিকাৰ, সাৰ্বভৌম অধিকাৰ আৰু বৈধ স্বাৰ্থ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে ইউ এন চি এল অ'এছ হৈছে আধাৰ ।