নিউয়ৰ্ক : ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰাৰ বাবেই অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপ কৰিছে । ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় নকৰিবলৈ আমেৰিকাই একপ্ৰকাৰ সকীয়নিও দিছে ভাৰতক । তাৰ মাজতে আমেৰিকাৰ বিত্ত সচিবৰ এক মন্তব্যই পুনৰ এবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে । আমেৰিকাৰ বিত্ত সচিব স্কট বেছাণ্টে ৰাছিয়াৰ তেল পুনৰ বিক্ৰী কৰি ভাৰত লাভৱান হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । চীনেও একেটা কাম কৰিছে যদিও এই ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাই চীনক সমালোচনা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে ।
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ ওপৰত মুঠ ৫০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ পাছত ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কৰ অৱনতি হোৱাৰ সময়তে এই মন্তব্য পুনৰ চৰ্চিত হৈছে ।
ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ৰ বাবে চীন আৰু ভাৰতৰ প্ৰতি ভিন্ন পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত চিএনবিচিয়ে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বেছাণ্টে কয় যে ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ পিছত ৰাছিয়াৰ পৰা চীনৰ তেল আমদানি মাত্ৰ ৩ শতাংশহে বৃদ্ধি পাইছে, আনহাতে ৰাছিয়াৰ পৰা ভাৰতৰ তেল আমদানি ৪০ শতাংশতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে ।
তেওঁ কয়, "চীনৰ আমদানি (ৰাছিয়াৰ তেল) অনুকূল । যদি আপুনি পিছলৈ লক্ষ্য কৰে, ২০২২ চনৰ পূৰ্বে (ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ পূৰ্বে) তেন্তে ৰাছিয়াৰ পৰা চীনৰ তেল ক্ৰয় আছিল ১৩ শতাংশ; এতিয়া ই ১৬ শতাংশ, গতিকে চীনে তেওঁলোকৰ তেলৰ ইনপুট পৰিৱৰ্তন কৰিছে ।" বেছাণ্টে লগতে কয় যে আক্ৰমণৰ পূৰ্বে ৰাছিয়াৰ পৰা ভাৰতলৈ ১ শতাংশতকৈও কম তেল আহিছিল আৰু এতিয়া মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ই ৪২ শতাংশলৈকে হৈছে ।"
তেওঁ কয়, "ভাৰতে পুনৰ বিক্ৰী কৰি লাভৱান হৈছে... তেওঁলোকে ১৬ বিলিয়ন অতিৰিক্ত লাভ কৰিছে.....ভাৰতৰ কিছুমান ধনী পৰিয়ালে । এয়া সম্পূৰ্ণ বিপৰীত কথা ।" তেওঁ লগতে কয় যে এই ভাৰতীয় মধ্যস্থতা অৰ্থাৎ সস্তীয়া তেল কিনি পুনৰ পণ্য হিচাপে বিক্ৰী কৰাটো যুদ্ধৰ সময়তে আৰম্ভ হৈছিল...এইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।
যোৱা সপ্তাহত ট্ৰাম্প-পুটিনৰ বৈঠকৰ পূৰ্বেও বেছাণ্টে একেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল । এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কৈছিল যে যদি শীৰ্ষ বৈঠকত ট্ৰাম্প আৰু পুটিনৰ মাজত বিষয়বোৰ ভালে নাথাকে তেন্তে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ ওপৰত গৌণ নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
অৱশ্যে ভাৰতে এই শুল্কক অযুক্তিকৰ বুলি অভিহিত কৰিছে । ভাৰতে কয় যে যিকোনো বৃহৎ অৰ্থনীতিৰ দেশৰ দৰে ভাৰতে নিজৰ জাতীয় স্বাৰ্থ আৰু অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তা ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ।
