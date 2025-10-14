পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতেই ভাৰত আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰশংসা ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ
প্ৰিয় ফিল্ড মাৰ্শ্বাল পাক সেনা প্ৰধান জেনেৰেল আছিম মুনিৰক প্ৰশংসা ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ ।
Published : October 14, 2025 at 12:58 PM IST
শ্বাৰম এল শ্বেখ (ইজিপ্ত): ইজৰাইল-হামাছ যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱা গাজাত যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত অনুষ্ঠিত হৈছে বিশ্ব নেতাসকলৰ শান্তি সন্মিলন । এই সন্মিলতেই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে পুনৰ প্ৰশংসা কৰিলে ভাৰতক । ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ৫০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ পিছত দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্ক অৱনমিত হোৱাৰ সময়তেই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সোমবাৰে ভাৰত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নাম নোলোৱাকৈ প্ৰশংসা কৰিলে ।
ভাৰত আৰু পাকিস্তানে সুন্দৰভাৱে জীয়াই থাকিব :
ট্ৰাম্পে কয়, “ভাৰত এখন মহান দেশ, য’ত মোৰ এজন ভাল বন্ধু শীৰ্ষত আছে”। ইজৰাইল-হামাছ যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱা গাজাত যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত ইজিপ্তৰ এই চহৰখনত বিশ্ব নেতাসকলৰ সন্মিলনত ভাষণ দি এই মঞ্চৰ পৰাই ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁ ভাবে যে “ভাৰত আৰু পাকিস্তানে একেলগে অতি সুন্দৰভাৱে জীয়াই থাকিব”।
এই মঞ্চতেই উপস্থিত আছিল পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহবাজ শ্বৰীফ । পিছফালে থিয় হৈ থকা পাক প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বৰীফলৈ লক্ষ্য় কৰি ট্ৰাম্পে কয়, "ভাৰত এখন মহান দেশ, য’ত মোৰ এগৰাকী অতি ভাল বন্ধু শীৰ্ষত আছে । তেওঁ মাত্ৰ এটা কল্পনাতীত কাম কৰিছে । মই ভাবো পাকিস্তান আৰু ভাৰতে একেলগে অতি সুন্দৰকৈ জীয়াই থাকিব ।"
আছিম মুনিৰক প্ৰশংসা ট্ৰাম্পৰ :
অৱশ্য়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে শ্বাহবাজ শ্বৰীফ আৰু তেওঁৰ 'প্ৰিয় ফিল্ড মাৰ্শ্বাল' পাক সেনা প্ৰধান জেনেৰেল আছিম মুনিৰক প্ৰশংসা কৰে । ট্ৰাম্পে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীকো সভাত ভাষণ দিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায়।
ট্ৰাম্পক প্ৰশংসাৰে ওপচালে পাক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে :
পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পক এই মঞ্চতেই প্ৰশংসাৰে ওপচাই দিয়ে । পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বৰীফে ট্ৰাম্পক প্ৰশংসা কৰি 'অক্লান্ত আৰু অদম্য প্ৰচেষ্টা'ৰ পিছত মধ্যপ্ৰাচ্যত শান্তি লাভ কৰা হৈছে বুলি কয় ।
তেওঁ কয়, "পাকিস্তানে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পক প্ৰথমে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰা আৰু অসাধাৰণ অৱদানৰ বাবে শান্তি বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিছিল ।” শ্বৰীফে কয় যে তেওঁ ট্ৰাম্পক “কেৱল দক্ষিণ এছিয়াতে নহয়, মধ্যপ্ৰাচ্যতো লাখ লাখ লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাৰ বাবে শান্তিৰ নোবেল বঁটাৰ বাবে পুনৰ মনোনীত কৰিব বিচাৰে ।"
আঠখন যুদ্ধৰ সমাধান কৰা বুলি দাবী ট্ৰাম্পৰ :
আনহাতে নোবেল বঁটাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পিছত ট্ৰাম্পে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ যুদ্ধকে ধৰি আঠখন যুদ্ধৰ সমাধান কৰা বুলি দাবী কৰি কয় যে তেওঁ নোবেলৰ বাবে এই কাম কৰা নাছিল । উল্লেখ্য় যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সংঘাত বন্ধ কৰা বুলি ট্ৰাম্পে কেইবাবাৰো দাবী কৰি আহিছে । ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সংঘাতকে ধৰি এতিয়ালৈকে ট্ৰাম্পে ৭টা সংঘাত সমাধান কৰাৰ দাবী কৰি আহিছে । অৱশ্যে ইজৰাইল-গাজা সংঘাত যোগ কৰাৰ পিছত তেওঁ এতিয়া সেই সংখ্যা আঠলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
উল্লেখ্য় যে যোৱা ১০ মে’ৰ পৰা ট্ৰাম্পে সামাজিক মাধ্য়মত ঘোষণা কৰিছিল যে ৱাশ্বিংটনৰ মধ্যস্থতাত আলোচনাৰ অন্তত ভাৰত আৰু পাকিস্তানে পূৰ্ণ আৰু তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছিল । তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাত বন্ধ কৰা বুলি সঘনাই দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে ।
ইয়াৰ বিপৰীতে ভাৰতে ট্ৰাম্পৰ দাবী অগ্ৰাহ্য কৰি আহিছে । ভাৰতে ধাৰাবাহিকভাৱে উল্লেখ কৰি আহিছে যে পাকিস্তানৰ সৈতে যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োখন দেশৰ সামৰিক বাহিনীৰ সামৰিক অভিযানৰ সঞ্চালক প্ৰধান (ডি জি এম অ’)ৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ আলোচনাৰ পিছতহে বুজাবুজি হৈছিল ।