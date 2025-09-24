ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয়ৰ বাবে ভাৰতৰ ওপৰত অতিৰিক্ত শুল্ক; আমেৰিকাৰ বৈদেশিক সচিবৰ স্বীকাৰোক্তি

ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয়ৰ বাবে ভাৰতৰ ওপৰত অতিৰিক্ত শুল্ক; আমেৰিকাৰ বৈদেশিক সচিবৰ স্বীকাৰোক্তি
অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপক লৈ বিতৰ্কৰ মাজতে জয়শংকৰ আৰু আমেৰিকাৰ বৈদেশিক সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ'ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ।
Published : September 24, 2025 at 10:43 AM IST
নিউয়ৰ্ক : ভাৰত আমেৰিকাৰ অতি ঘনিষ্ঠ অংশীদাৰ । কিন্তু ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাছিয়াৰ পৰা ভাৰতে তেল ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে নতুন দিল্লীৰ ওপৰত অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপ কৰিছে । আমেৰিকাৰ বিদেশ সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ'ই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।
এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ এই মন্তব্য কৰে যে ট্ৰাম্পে পুটিনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাৰম্বাৰ সকীয়নি দিছে যদিও সেই সকীয়নিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই আৰু ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি থকা ৰাছিয়াৰ নেতাগৰাকীক ট্ৰাম্পে আৰু কিমান সময় দিব ।
ৰুবিঅ'ই কয়, "বাৰু, মই ভাবো তেওঁ ব্যৱস্থা লৈছে । গতিকে উদাহৰণস্বৰূপে আমি ভাৰতৰ ওপৰত অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপ কৰিছো -আৰু তেওঁলোক আমাৰ অতি ঘনিষ্ঠ অংশীদাৰ -আৰু কালি তেওঁলোকৰ সৈতে আমাৰ পুনৰ বৈঠক হৈছিল । ইয়াৰ সৈতে তেওঁলোকৰ ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ৰ সম্পৰ্ক আছে ।"
ট্ৰাম্পে ৰাছিয়াৰ ওপৰত কোনো প্ৰত্যক্ষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি আঙুলিয়াই দিয়াত ৰুবিঅ'ই আমেৰিকাৰ চিনেটৰ লিণ্ডচে গ্ৰেহামৰ বিধেয়কখনৰ কথা উল্লেখ কৰে, যিখন বিধেয়ক আছিল "ৰাছিয়াৰ পৰা তেল আৰু গেছ ক্ৰয়ৰ বাবে ভাৰত আৰু চীনৰ ওপৰত শুল্ক আৰোপ কৰাৰ বিষয়ে"।
বিদেশ সচিবগৰাকীয়ে কয়, "মই ভাবো যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ইউৰোপকো আহ্বান জনাইছে । ইউৰোপৰ এনে কিছুমান দেশ আছে যিয়ে এতিয়াও ৰাছিয়াৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু তেল ক্ৰয় কৰি আছে, মূলতঃ যুদ্ধৰ প্ৰচেষ্টাক পোনপটীয়াকৈ ইন্ধন যোগাইছে । ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আমাক নিৰ্দেশনাও দিছে আৰু আমি নিৰাপত্তাৰ নিশ্চয়তাৰ ওপৰত কাম কৰি বহু অগ্ৰগতি লাভ কৰিছো ।"
তেওঁ লগতে কয় যে ট্ৰাম্প আৰু পুটিনৰ মাজত আলাস্কা শীৰ্ষ সন্মিলনৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ইউৰোপীয় নেতাসকল ৱাশ্বিংটনলৈ আহিছিল ।
ৰুবিঅ'ই কয়, "এই সংঘাতৰ অন্ত পৰাৰ পিছত ইউক্ৰেইনৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ নিশ্চয়তাৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ আমি সন্মত হৈছিলো । তাৰ বাবে ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰাত আমি প্ৰচণ্ড পৰিমাণৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছো আৰু যুদ্ধৰ যিকোনো আলোচনাৰ অন্তত সেয়া অতি প্ৰয়োজনীয় হ'ব ।"
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ সাপ্তাহিক বৈঠকৰ ৮০ সংখ্যক অধিৱেশনৰ মাজত সোমবাৰে পুৱা ৰুবিঅ'ই বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰক সাক্ষাৎ কৰে । এক্সৰ এটা পোষ্টত জয়শংকৰে কয় যে নিউয়ৰ্কত ৰুবিঅ'ক লগ পাই ভাল লাগিছে ।
জয়শংকৰে কয়, "আমাৰ আলোচনাত বৰ্তমানৰ চিন্তাৰ দ্বিপাক্ষিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়সমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় । অগ্ৰাধিকাৰ ক্ষেত্ৰসমূহত অগ্ৰগতিৰ বাবে স্থায়ী সংযোগৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত একমত হৈছিল । আমি যোগাযোগত থাকিম ।"
বৈঠকৰ অন্তত আমেৰিকাই ভাৰত আমেৰিকাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বুলি উল্লেখ কৰি বাণিজ্য, প্ৰতিৰক্ষা আৰু শক্তিকে ধৰি দ্বিপাক্ষিক বিষয়ত ভাৰত চৰকাৰে অবিৰতভাৱে জড়িত হৈ থকাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে ।
ৰুবিঅ'ই পুনৰ কয়, "ভাৰত আমেৰিকাৰ বাবে এক জটিল গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক, বাণিজ্য, প্ৰতিৰক্ষা, শক্তি, ঔষধ, জটিল খনিজ পদাৰ্থ আৰু দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ সৈতে জড়িত অন্যান্য বিষয়কে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ত ভাৰত চৰকাৰৰ অবিৰত জড়িত থকাৰ বাবে শলাগ লয় ।"
ৰুবিঅ' আৰু জয়শংকৰে এই কথাত সন্মতি প্ৰকাশ কৰে যে কোৱাডৰ জড়িত থকাকে ধৰি মুক্ত ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ প্ৰসাৰৰ বাবে আমেৰিকা আৰু ভাৰতে একেলগে কাম কৰি যাব বুলি বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে ।
ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয়ৰ বাবে ভাৰতৰ ওপৰত আৰোপ কৰা শুল্কক লৈ বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি চলা এই বৈঠকখন আছিল ৰুবিঅ' আৰু জয়শংকৰৰ মাজত হোৱা প্ৰথমখন ব্যক্তিগত বৈঠক ।
