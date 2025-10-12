পাকিস্তানৰ ওপৰত প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণ আৰম্ভ তালিবানৰ; সংযমৰ আহ্বান ইৰাণৰ
পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ সীমান্তত অৱস্থিত কুনাৰ, নাংগাৰহাৰ, পাকটিয়া, খোষ্ট আৰু হেলমণ্ড প্ৰদেশৰ তালিবানৰ বিষয়াসকলে যুদ্ধ অব্যাহত থকা বুলি নিশ্চিত কৰিছে ।
Published : October 12, 2025 at 1:05 PM IST
কাবুল: আফগানিস্তানৰ তালিবান বাহিনীয়ে শনিবাৰে ভাগ কৰা সীমান্তত পাকিস্তানী জোৱানৰ বিৰুদ্ধে সশস্ত্ৰ প্ৰতিশোধ আৰম্ভ কৰে ৷ ইছলামবাদক নিজৰ মাটিত বিমান আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কেইবাখনো প্ৰদেশৰ শীৰ্ষ বিষয়াই শনিবাৰে এইদৰে কয় ।
বৃহস্পতিবাৰে আফগান ৰাজধানীত দুটা আৰু দক্ষিণ-পূবত আন এটা বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা যায় । পিছদিনা তালিবান পৰিচালিত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে এই আক্ৰমণৰ বাবে পাকিস্তানক দোষাৰোপ কৰি চুবুৰীয়া দেশখনে নিজৰ সাৰ্বভৌমত্ব ভংগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
আফগান সেনাই এক বিবৃতিত কয় যে কাবুলত পাকিস্তানী সেনাই চলোৱা বিমান আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধস্বৰূপে তালিবান বাহিনীয়ে সীমান্তৰ বিভিন্ন অঞ্চলত পাকিস্তানী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছে । পৰৱৰ্তী সময়ত তালিবান প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ইনয়াত খোৱাৰাজমে এ এফ পিক জনোৱা মতে মাজনিশা এই সফল অভিযানৰ সামৰণি পৰে ৷
কিন্তু তেওঁ লগতে এনেদৰে সকীয়াই দিয়ে, ‘‘যদিহে বিৰোধী পক্ষই পুনৰ আফগানিস্তানৰ ভূখণ্ড অতিক্ৰম কৰে, তেন্তে আমাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে নিজৰ ভূখণ্ড ৰক্ষা কৰিবলৈ সাজু আৰু তেওঁলোকে দৃঢ়তাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব ।’’ বৃহস্পতিবাৰৰ এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব ইছলামাবাদে স্বীকাৰ কৰা নাই যদিও কাবুলক পাকিস্তানী তালিবানক (টি টি পি) নিজৰ মাটিত আশ্ৰয় দিয়া বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
আফগানিস্তানত যুদ্ধৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা আৰু আফগান তালিবানৰ সৈতে একে মতাদৰ্শৰ অধিকাৰী বুলি দাবী কৰা টি টি পিৰ বিৰুদ্ধে ২০২১ চনৰ পৰাই ইছলামবাদে শ শ সৈনিকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে । পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ সীমান্তত অৱস্থিত কুনাৰ, নাংগাৰহাৰ, পাকটিয়া, খোষ্ট আৰু হেলমণ্ড প্ৰদেশৰ তালিবানৰ বিষয়াসকলে যুদ্ধ চলি থকা বুলি নিশ্চিত কৰিছে ।
আফগানিস্তানৰ সীমান্তৱৰ্তী পাকিস্তানৰ খাইবাৰ-পাখতুনখোৱা প্ৰদেশৰ এজন শীৰ্ষ বিষয়াই এ এফ পিক জনোৱা মতে, ‘‘আজি সন্ধিয়া তালিবান বাহিনীয়ে অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰে । আমি প্ৰথমে সীমান্তৰ চাৰিটা স্থানত লঘু আৰু তাৰপিছত গধুৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰে গুলীচালনা কৰিলোঁ ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘পাকিস্তানী সৈন্যই প্ৰচণ্ড গুলীচালনাৰে বিস্ফোৰক কঢ়িওৱাৰ সন্দেহত তিনিখনকৈ আফগান কোৱাডকপ্টাৰক গুলীয়াই ধ্বংস কৰে ৷ যুদ্ধ অব্যাহত আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই ।’’ ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচিয়ে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহক সংযম ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় ।
বৃদ্ধি পোৱা হিংসা
বিগত কেইমাহমানৰ পৰা আফগানিস্তানৰ সীমান্তৱৰ্তী পাহাৰীয়া অঞ্চলত পাকিস্তানী নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে টি টি পিয়ে হিংসাত্মক অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ৷ ইছলামবাদে আফগানিস্তানৰ মাটি ব্যৱহাৰ কৰি পাকিস্তানত আক্ৰমণ চলোৱা সন্ত্ৰাসবাদীক খেদি পঠিয়াব নোৱাৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, যিটো অভিযোগ কাবুলৰ বিষয়াসকলে অস্বীকাৰ কৰিছে ।
এই হিংসাৰ আঁৰত আছে টি টি পি আৰু ইয়াৰ সংযুক্ত প্ৰতিষ্ঠানসমূহ, যিসকলৰ অধিকাংশই নিৰাপত্তা বাহিনীক লক্ষ্য কৰি আছে । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এক প্ৰতিবেদনত কাবুলৰ তালিবান চৰকাৰৰ কথা উল্লেখ কৰি টি টি পিয়ে বাস্তৱিক কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা যথেষ্ট লজিষ্টিক আৰু কাৰ্যকৰী সমৰ্থন লাভ কৰে বুলি কৈছিল ।
পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী খোৱাজা মহম্মদ আছিফে বৃহস্পতিবাৰে সংসদত কয় যে আফগান তালিবানক টি টি পিক সমৰ্থন কৰা বন্ধ কৰিবলৈ পতিয়ন নিয়াবলৈ কৰা কেইবাটাও প্ৰচেষ্টা ব্যৰ্থ হৈছে । আছিফে কয়, ‘‘আমি আৰু এই কথা সহ্য নকৰো ৷ একগোট হৈ আমি তেওঁলোকক সুবিধা প্ৰদান কৰাসকলক জবাবদিহি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ ঘাটি আমাৰ মাটিত হওক বা আফগানিস্তানত হওক ।’’
ইয়াৰ পূৰ্বে শনিবাৰে উত্তৰ-পশ্চিম পাকিস্তানৰ কেইবাখনো জিলাত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল টি টি পিয়ে ।
(শিৰোনামৰ বাহিৰে এই প্ৰতিবেদন ইটিভি ভাৰতে সম্পাদনা কৰা নাই আৰু ইয়াক ছিণ্ডিকেটেড ফিডৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।)
