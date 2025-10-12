ETV Bharat / international

ট্ৰাম্পৰ পৰিকল্পনা অধীনত গাজা এৰি যোৱাৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ হামাছৰ, নিৰস্ত্ৰ হ’বলৈ কৰিলে অস্বীকাৰ

হামাছৰ ৰাজনৈতিক ব্যুৰোৰ সদস্য হোছাম বদ্ৰানে কয় যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ বাবে অধিক জটিল আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আৰু ই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দৰে সহজ নহয় ।

ISRAEL HAMAS CEASEFIRE
ইজৰাইল আৰু হামাছে তেওঁলোকৰ যুদ্ধত বিৰতি আৰু বাকী পণবন্দীসকলক মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে সন্মতি দিয়াৰ পিছত ২০২৫ চনৰ ১১ অক্টোবৰ শনিবাৰে গাজা চহৰৰ গুৰুতৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত শ্বেখ ৰাডৱান অঞ্চলত এজন স্থানচ্যুত পেলেষ্টাইনী লোকে নিজৰ সামগ্ৰীসমূহ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত অট্টালিকাৰ কাষেৰে লৈ যোৱাৰ সময়ত (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 12, 2025 at 12:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

দোহা : গাজাত যুদ্ধ পুনৰ আৰম্ভ হ’লে হামাছে যুঁজিবলৈ সাজু হৈ আছে আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ শান্তি পৰিকল্পনাৰ অধীনত এই ভূখণ্ড এৰি যোৱাৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে বুলি শনিবাৰে এএফপিক জনায় ৷

হামাছৰ ৰাজনৈতিক ব্যুৰোৰ সদস্য হোছাম বদ্ৰানেও আগন্তুক কঠিন আলোচনাৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰি নিৰস্ত্ৰকৰণৰ মূল বিষয়টো পেলেষ্টাইনী উগ্ৰপন্থী গোটটোৰ বাবে বাধা হৈ পৰিব পাৰে বুলি ইংগিত দিয়ে ৷

তেওঁ দোহাত এইদৰে কয় – য’ত ইজৰাইলে যোৱা মাহত হামাছৰ এখন বৈঠকত আক্ৰমণ চলাইছিল আৰু ছয়জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল – যেতিয়া গাজাত যুদ্ধবিৰতি প্ৰযোজ্য হৈ আছে, ২০২৩ চনৰ ৭ অক্টোবৰত হামাছৰ আক্ৰমণৰ সময়ত বন্দী ইজৰাইলী পণবন্দীসকলক মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে সোমবাৰৰ সময়সীমা ৷ অৱশ্যে হামাছৰ নিৰস্ত্ৰকৰণ আৰু যুদ্ধৰ পিছৰ শাসন ব্যৱস্থাকে ধৰি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ প্ৰস্তাৱৰ বহু অংশত এতিয়াও সহমতত উপনীত হোৱা নাই ৷

ISRAEL HAMAS CEASEFIRE
ইজৰাইল-হামাছৰ যুদ্ধবিৰতি চুক্তি, দ্য এছ'চিয়েটেড প্ৰেছে ১১ অক্টোবৰ, ২০২৫ শনিবাৰে এই নথিখন লাভ কৰিছে (AP)

হামাছে নিজৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ধৰি ৰখাৰ মনস্থ কৰিছেনে ?

হোছাম বদ্ৰান: "এইটো মন কৰিবলগীয়া যে হামাছৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰই একমাত্ৰ অস্ত্ৰ নহয় ৷ আজি আমি এনে অস্ত্ৰৰ কথা কৈছো যিবোৰ সমগ্ৰ পেলেষ্টাইন জনসাধাৰণৰ অস্ত্ৰ আৰু পেলেষ্টাইনৰ গোচৰত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ এক স্বাভাৱিক বস্তু আৰু ইতিহাস, বৰ্তমান, আৰু ভৱিষ্যতৰ এক অংশ ।"

"মই কোৱাৰ দৰে, দখলৰ অধীনত বাস কৰা সকলোৰে বাবে এইটো এটা স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি... (আৰু) তেওঁলোকে কি অস্ত্ৰৰ কথা কৈছে ? তেওঁলোকে টেংকৰ কথা কৈছেনে ? যুঁজাৰু জেটৰ কথা কৈছেনে ? উন্নত অস্ত্ৰ ? হামাছ আৰু প্ৰতিৰোধৰ হাতত থকা অস্ত্ৰসমূহ পেলেষ্টাইনী জনসাধাৰণৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবে ব্যক্তিগত অস্ত্ৰ ৷"

ইজৰাইলে পুনৰ আক্ৰমণ কৰিলে কি হ’ব ?

হোছাম বদ্ৰান: "মই বিশ্বাস কৰোঁ যে সকলো পৰ্যবেক্ষক আৰু অনুগামীয়ে এই যুদ্ধ দুবছৰীয়া হ'ব বুলি আশা কৰা নাছিল, আনহাতে প্ৰতিৰোধে কাছাম ব্ৰিগেড আৰু অন্যান্যৰ সহায়ত দখলদাৰী সেনাবাহিনীক অটলতা, সহনশীলতা, আৰু আঘাত নিক্ষেপ কৰিবলৈ সক্ষম হৈয়েই আছে৷"

ISRAEL HAMAS CEASEFIRE
ইজৰাইল আৰু হামাছে তেওঁলোকৰ যুদ্ধত স্থবিৰতা আৰু বাকী পণবন্দীসকলক মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে সন্মতি দিয়াৰ পিছত গাজা চহৰৰ গুৰুতৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত শ্বেইখ ৰাডৱান অঞ্চলৰ এটা ধ্বংসপ্ৰাপ্ত অট্টালিকাৰ অৱশিষ্টৰ ওপৰত এগৰাকী স্থানচ্যুত মহিলা বহি থকা সময়ত (AP)

আমি আশা কৰিছো যে আমি যুদ্ধলৈ ঘূৰি নাযাওঁ, কিন্তু যদি যুদ্ধ জাপি দিয়া হয়, তেন্তে আমাৰ পেলেষ্টাইনী জনসাধাৰণ আৰু প্ৰতিৰোধ শক্তিয়ে নিঃসন্দেহে এই আগ্ৰাসনৰ সন্মুখীন হ’ব আৰু ইয়াক সকলো শক্তিৰে প্ৰতিহত কৰিব ৷"

পৰৱৰ্তী আলোচনাক হামাছে কেনেদৰে লয় ?

হোছাম বদ্ৰান: "দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ বাবে অধিক জটিল আলোচনাৰ প্ৰয়োজন, আৰু ই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দৰে সহজ নহয় ৷ ট্ৰাম্পৰ পৰিকল্পনাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত, যিদৰে এই পইণ্টসমূহে ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে, বহু জটিলতা আৰু অসুবিধা আছে ৷ ইয়াৰ বাবে আলোচনাৰ প্ৰয়োজন, হয়তো দীঘলীয়া, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধানত উপনীত হ'বলৈ পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনাৰো প্ৰয়োজন ৷"

হামাছে গাজা ষ্ট্ৰিপ এৰিবনে ?

হোছাম বদ্ৰান: "গাজা ষ্ট্ৰিপৰ হামাছৰ নেতাসকল নিজৰ মাটিত, য'ত তেওঁলোকে বহু বছৰ ধৰি বাস কৰি আহিছে ৷ সেয়েহে স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি হ'ল তেওঁলোকে তাতেই থাকিব... আমি সেই দিনটোলৈ আগ্ৰহী যেতিয়া আমি সেই ভূমিলৈ উভতি যাব পাৰিম, য'ৰ পৰা আমি নিৰ্বাসিত আৰু স্থানচ্যুত হৈছিলো ৷"

ISRAEL HAMAS CEASEFIRE
ইজৰাইলৰ টেল আভিভৰ পণবন্দী চৌহদ নামেৰে জনাজাত প্লাজাত হামাছে অপহৰণ কৰা পণবন্দীসকলৰ সমৰ্থনত অনুষ্ঠিত হোৱা এক সমাৱেশৰ সময়ত এগৰাকী মহিলাই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ ছবি থকা এখন ফলক হাতত তুলি ধৰিছে, শনিবাৰে, ১১ অক্টোবৰ, ২০২৫ (AP)

হামাছৰ সদস্য হওক বা নহওক পেলেষ্টাইনীসকলক তেওঁলোকৰ ভূমিৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ ধাৰণাটো অৰ্থহীন আৰু আজে বাজে কথা ৷"

আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষৰত হামাছে অংশগ্ৰহণ কৰিবনে ?

হোছাম বদ্ৰান: "আমি মূলতঃ কাটাৰ আৰু ইজিপ্তৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ জৰিয়তে কাম কৰি আছো, অৱশ্যেই... আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে—আমি অংশগ্ৰহণ নকৰো ৷"

আলোচনাই পেলেষ্টাইনী ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিবনে ?

হোছাম বদ্ৰান: "অদূৰ ভৱিষ্যতে এই কাম সম্ভৱ হ'ব নে নহয় সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় ৷ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল বিশ্বই বুজি পায় যে পেলেষ্টাইন বিষয়টোক আওকাণ কৰিব নোৱাৰি ৷"

এই আগন্তুক পৰ্যায়ত যদি আমি নিজৰ ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ অধিকাৰ লাভ নকৰো তেন্তে অঞ্চলটোত কোনো স্থিতিশীলতা নাথাকিব আৰু পেলেষ্টাইনীসকলৰ বাবে এই মৌলিক লক্ষ্যত উপনীত নোহোৱালৈকে পেলেষ্টাইনী জনসাধাৰণে সকলো ধৰণৰ আৰু সকলো উপায়েৰে নিজৰ সংগ্ৰাম আৰু প্ৰতিৰোধ অব্যাহত ৰাখিব ৷"

লগতে পঢ়ক : ইজৰাইল-হামাছ যুদ্ধবিৰতি: সপোনৰ ঘৰখন বিচাৰি উভতিছে হাজাৰ হাজাৰ পেলেষ্টাইনী

অলেখ প্ৰশ্নৰ মাজত আবদ্ধ ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধবিৰতি

প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সন্মত ইজৰাইল আৰু হামাছ : ট্ৰাম্প

For All Latest Updates

TAGGED:

GAZA PLANHAMASTRUMP PLANDISARMAMENTISRAEL HAMAS CEASEFIRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.