ইউক্ৰেইন-ৰাছিয়াৰ আলোচনা: পুটিনৰ ওপৰত চাপ বৃদ্ধি ফ্ৰান্স, জাৰ্মানীৰ - UKRAINE RUSSIA TALKS

বৃহস্পতিবাৰে কিয়েভত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত ২৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানৰ নেতাদ্বয়ে ইউক্ৰেইনলৈ অতিৰিক্ত আকাশী প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলি প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সন্মত হয় ।

Ukraine Russia Talks
ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিন (AP File photo)
টুলন : ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানীয়ে ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধক লৈ শুকুৰবাৰে ৰাছিয়াৰ ওপৰত চাপ বৃদ্ধি কৰাৰ কৌশল কৰে । লগতে ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে ইউক্ৰেইনৰ নেতাগৰাকীৰ সৈতে আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে অধিক নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে ।

ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনে কয় যে যদিহে ৰাছিয়ান নেতাগৰাকীয়ে ইউক্ৰেইনৰ নেতা ভ’ল’ডিমিৰ জেলেনস্কিক সাক্ষাৎ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণত বিফল হয়, তেন্তে পুটিনে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে কেৱল খেলাহে কৰিলে ।

জাৰ্মানীৰ চ্যান্সেলৰ ফ্ৰেড্ৰিখ মেৰ্জে লগতে কয় যে পুটিনে এনে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ 'অনিচ্ছুক' যেন লাগে আৰু ৰাছিয়াৰ তিনি বছৰীয়া আক্ৰমণ 'আৰু বহু মাহ' চলিব যেন অনুমান হয় । পিছত হোৱাইট হাউছে কয় যে ট্ৰাম্পে এতিয়াও যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ দুয়োপক্ষৰ সৈতে কাম কৰি আছে ।

উল্লেখ্য যে, ট্ৰাম্পে নিজৰ ৰাষ্ট্ৰপতিত্বৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ আৰম্ভণিতে মস্কোৰ সৈতে পুনৰ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিল যদিও ২০২২ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰাছিয়াই চুবুৰীয়া দেশখনক আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা সংঘাতৰ অন্ত পেলোৱাৰ কূটনৈতিক প্ৰচেষ্টাৰ গতি হেৰুৱাই পেলোৱা যেন অনুমান হয় ।

বৃহস্পতিবাৰে কিয়েভত ৰাছিয়াই কৰা আক্ৰমণত ২৫ জন লোকৰ মৃত্যুৰ পিছত ইউক্ৰেইনলৈ অতিৰিক্ত আকাশী প্ৰতিৰক্ষা হাৰ্ডৱেৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে পাৰমাণৱিক প্ৰতিৰোধৰ বিষয়ে কৌশলগত আলোচনা আৰম্ভ কৰাত ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানৰ নেতাদ্বয় সন্মত হয় ।

স্বৈৰাচাৰী পথ

ইফালে মেক্ৰনে পুটিন-জেলেনস্কিৰ মাজত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে । কিন্তু তেওঁ লগতে কয়, যদিহে ৰাছিয়াৰ নেতাগৰাকীয়ে আলোচনাত সন্মতি দিবলৈ সোমবাৰৰ সময়সীমা পূৰণ নকৰে তেন্তে “ই পুনৰ দেখুৱাব যে ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ সৈতে খেলা কৰি আছে ।”

মেক্ৰনে কয়, "মই ভাবো যে এইটো আমাৰ সকলোৰে বাবে ভাল কথা নহয় । এই বিষয়টো সঁহাৰি অবিহনে আগবাঢ়িব নোৱাৰে ।" তেওঁ লগতে কয়, "মই আশা কৰিছোঁ যে ই (পুটিন আৰু জেলেনস্কিৰ মাজৰ বৈঠক) হ’ব, কিন্তু যদি নহয়... আমি প্ৰাথমিক আৰু গৌণ নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে ঠেলি দিম, যিয়ে ৰাছিয়াক চাপ প্ৰয়োগ কৰিব আৰু আলোচনাৰ মেজলৈ আহিবলৈ বাধ্য কৰিব ।”

হোৱাইট হাউছৰ ডেপুটী চীফ অব ষ্টাফ ষ্টিফেন মিলাৰে কয় যে ট্ৰাম্পে খেলা খেলি থকা বুলি কোৱাটো 'অৰ্থহীন' । তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত কয় যে ট্ৰাম্পে “হত্যাৰ অন্ত পেলাবলৈ অটলভাৱে কাম কৰি আছে আৰু সেয়া বিশ্বৰ সকলোৱে উদযাপন কৰা উচিত” ।

মেক্ৰনৰ 'ৰাক্ষস' আখ্যা

ইফালে মেক্ৰনে চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে পুটিনক 'আমাৰ প্ৰৱেশ পথত ৰাক্ষস' বুলি অভিহিত কৰাৰ বাবেও কোনো দুখ প্ৰকাশ কৰা নাই । আনহাতে, এই মন্তব্যই মস্কোক ক্ষুব্ধ কৰি তোলে ।

তেওঁ কয়, "আমি কওঁ যে ইউৰোপৰ দুৱাৰমুখত এটা ৰাক্ষস আছে... এইটোৱেই জৰ্জিয়ানসকলে (২০০৮ চনৰ আক্ৰমণৰ পিছত) আৰু ইউক্ৰেইন আৰু আন বহু জাতিয়ে অতি গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰে ।"

"সেইজন হৈছে এনে ব্যক্তি যিয়ে স্বৈৰাচাৰী পথত আগবাঢ়ি গৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা সলনি কৰিবলৈ সাম্ৰাজ্যবাদ জাপি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।" তেওঁ লগতে কয় ।

বৃহস্পতিবাৰে কিয়েভত মাৰাত্মক ড্ৰ’ন আৰু মিছাইল আক্ৰমণৰ পিছত মেক্ৰনে লগতে কয়, “আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ স্থিতি আৰু বাস্তৱতাৰ মাজৰ ব্যৱধানে দেখুৱাইছে যে তেওঁ কিমান দায়িত্বজ্ঞানহীন ।”

ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাছিয়াৰ যুদ্ধ এতিয়াও 'আৰু বহু মাহ' চলিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি মেৰ্জে কয় যে দ্ৰুত সিদ্ধান্তৰ সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে তেওঁ কোনো ভ্ৰমত নাই । তেওঁ লগতে কয়, "আমি ইউক্ৰেইনক পৰিত্যাগ নকৰোঁ । " কিন্তু তেওঁ কয় যে দেখা গৈছে যে পুটিনে জেলেনস্কিৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ 'কোনো প্ৰস্তুতি' দেখুওৱা নাই ।

জাৰ্মানীৰ চ্যান্সেলৰগৰাকীয়ে লগতে কয়, "অকপটে ক’বলৈ গ’লে এইটোৱে মোক আচৰিত নকৰে, কাৰণ এইটো ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কৌশলৰ অংশ ।"

ইউক্ৰেইনলৈ আকাশী প্ৰতিৰক্ষা

বৃহস্পতিবাৰে কিয়েভত কেইবামাহো ধৰি সংঘটিত হোৱা আটাইতকৈ মাৰাত্মক আক্ৰমণত ৰাছিয়াৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰ’নে ৰাজধানীৰ জনবসিত অঞ্চলত আঘাত হনাৰ পিছতে দক্ষিণ ফ্ৰান্সৰ বন্দৰ চহৰ টুলনত দুয়োগৰাকী নেতাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

শুকুৰবাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্টত জেলেনস্কিয়ে কয় যে উক্ত আক্ৰমণত নিহত ২৫ জন লোকৰ ভিতৰত চাৰিটা শিশুও আছিল । লগতে আন কেইবাজনো লোক আহত হয় । তেওঁ লগতে কয় যে ই হৈছে এক অতি নিকৃষ্ট আক্ৰমণ, যিয়ে পুটিনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য দেখুৱাইছে । সেইটো হৈছে হত্যা অব্যাহত ৰখা, শান্তিৰ দিশত পদক্ষেপ লোৱা নহয় ।

টুলনত মেক্ৰন আৰু মেৰ্জে নিজৰ সমৰ্থনৰ ওপৰত এক যৌথ বিবৃতিও প্ৰকাশ কৰে । তেওঁলোকে কয়, "ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানীয়ে ইউক্ৰেইনক অতিৰিক্ত আকাশী প্ৰতিৰক্ষা প্ৰদান কৰিব ।"

দুয়োখন দেশে লগতে কয় যে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ একমাত্ৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰধাৰী শক্তি ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানীয়ে নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানৰ ক্ষেত্ৰত পাৰমাণৱিক প্ৰতিৰোধক লৈ 'কৌশলগত আলোচনা'ৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব ।

তেওঁলোকে কয় যে এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে “এটা উমৈহতীয়া কৌশলগত সংস্কৃতি গঢ়ি তোলা আৰু আমাৰ নিৰাপত্তা আৰু প্ৰতিৰক্ষাৰ লক্ষ্য আৰু কৌশলসমূহক অধিক আন্তঃসংযোগ কৰা ।”

