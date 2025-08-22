কলম্বো: চৰকাৰী ধনৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিক ৷ শ্ৰীলংকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰানিল উইক্ৰেমসিংহক শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি নিউজৱায়াৰ লংকাই খবৰ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
বিষয়টোৰ সৈতে পৰিচিত বিষয়াসকলৰ উদ্ধৃতি দি নিউজৱায়াৰে প্ৰকাশ কৰিছে যে শ্ৰীলংকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কলম্বোৰ অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগৰ (চি আই ডি) সন্মুখত হাজিৰ হোৱাৰ পিছতহে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
নিউজৱায়াৰৰ মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে লণ্ডনলৈ যোৱা ৰানিল উইক্ৰেমসিংহই ব্যক্তিগত ভ্ৰমণৰ খৰচৰ বাবদ ব্যয় কৰিছিল চৰকাৰী ধন ৷ যাৰ বাবে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷
তদন্তকাৰী বিষয়াই দাবী কৰা অনুসৰি বিস্তৃত বিদেশ ভ্ৰমণৰ অংশস্বৰূপ এই ভ্ৰমণ কোনো সৰু-সুুৰা অনুষ্ঠান নাছিল, বৰঞ্চ চৰকাৰী ধনেৰে অনুষ্ঠানৰ বাবে বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছিল ।
ইয়াৰ পূৰ্বে আগষ্ট মাহত প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ সচিব সমন একনায়াকে আৰু প্ৰাক্তন ব্যক্তিগত সম্পাদিকা চেণ্ড্ৰা পেৰেৰাক ভ্ৰমণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল বুলি বাতৰি কাকতখনে প্ৰকাশ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, ৰানিল উইক্ৰেমসিংহে ২০২২ চনৰ পৰা ২০২৪ চনলৈকে শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
খবৰ অনুসৰি, উইক্ৰেমসিংহ বিগত কেইটামান বছৰত গ্ৰেপ্তাৰৰ সন্মুখীন হোৱা আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ ৰাজনৈতিক নেতা । ৰানিল উইক্ৰেমসিংহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে শীৰ্ষ বিষয়াসকলে ৰাজহুৱা ধন অপব্য়ৱহাৰৰ বিষয়টোৰ তদন্ত তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে ৷
ইয়াৰ পিছত আদালতৰ কাৰ্যবিধি আৰু আনুষ্ঠানিক অভিযোগনামা দাখিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি নিউজৱায়াৰে প্ৰকাশ কৰিছে ।
ছয়বাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰানিল উইক্ৰেমসিংহে ২০২২ চনৰ জুলাই মাহত গট্টাবায়া ৰাজাপাকছাক অপসাৰণৰ পিছত শ্ৰীলংকাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল । ২০২৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৰাষ্ট্ৰীয় জনশক্তিৰ নেতা অনুৰা কুমাৰ দিছানায়াকেৰ হাতত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হৈছিল শ্ৰীলংকাৰ এইগৰাকী প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ।
