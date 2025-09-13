নেপালৰ অন্তৱৰ্তীকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সুশীলা কাৰ্কীৰ শপতগ্ৰহণ
নেপালৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ সুশীলা কাৰ্কীৰ ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামচন্দ্ৰ পৌডেলেই শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায় কাৰ্কীক ৷
Published : September 13, 2025 at 8:05 AM IST
কাঠমাণ্ডু : নেপাল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ সুশীলা কাৰ্কীয়ে শুকুৰবাৰে নিশা নেপালৰ অন্তৱৰ্তীকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামচন্দ্ৰ পৌডেলে ৭৩ বছৰীয়া কাৰ্কীৰ পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায় ৷
ইয়াৰ লগে লগে নেপালত কেইবাদিনো ধৰি চলি থকা ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তাৰ অন্ত পৰিল ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে কেপি শৰ্মা অলিয়ে কথিত দুৰ্নীতি আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিষেধাজ্ঞাৰ বিৰুদ্ধে যুৱক-যুৱতীসকলৰ হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা হঠাৎ পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হয় ৷
#WATCH | Kathmandu | Nepal's former Chief Justice, Sushila Karki, takes oath as interim PM of Nepal— ANI (@ANI) September 12, 2025
Oath administered by President Ramchandra Paudel
Video source: Nepal Television/YouTube pic.twitter.com/IvwmvQ1tXW
ৰাষ্ট্ৰপতি পৌডেলে কয় যে নতুন কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰক ছমাহৰ ভিতৰত নতুন সংসদীয় নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ৷ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত নেপালৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ, চৰকাৰী উচ্চপদস্থ বিষয়া, নিৰাপত্তাৰক্ষী মুৰব্বী আৰু কূটনৈতিক সমাজৰ সদস্যসকল উপস্থিত থাকে ৷
ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামচন্দ্ৰ পৌডেলৰ লগতে নেপালৰ শীৰ্ষ সামৰিক বিষয়া আৰু Gen Zৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত হোৱা বৈঠকত কাৰ্কীক অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ নেতৃত্ব প্ৰদানৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল ৷ সূত্ৰসমূহে প্ৰকাশ কৰিছে যে কাৰ্কীয়ে তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰথমখন বৈঠকত বিভিন্ন অংশীদাৰৰ মাজত হোৱা সহমত অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক সংসদ ভংগ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিব পাৰে ৷
ৰাষ্ট্ৰপতি পৌডেলে ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নিযুক্তিৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰধান ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা, আইনী বিশেষজ্ঞ আৰু অসামৰিক সংগঠনৰ সন্মানীয় ব্যক্তিৰ সৈতেও পৃথক আলোচনাত মিলিত হয় ৷
কে পি শৰ্মা অলি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা Gen Z এ বৰ্তমানৰ সংসদ ভংগ কৰিবলৈ দাবী জনায় ৷ তেওঁলোকেই সুশীলা কাৰ্কীৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰিছিল ৷ সুশীলা কাৰ্কী নেপালৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে ৷ তেওঁক এগৰাকী নিকা আৰু সৎ বিচাৰক হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷
১৯৫২ চনৰ ৭ জুনত বিৰাটনগৰ, নেপালত জন্মগ্ৰহণ কৰা সুশীলা কাৰ্কীয়ে বি এইচ ইউৰ পৰা ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে ৷ ১৯৭৪ চনত তেওঁ বি এইচ ইউৰ পৰা ৰাজনীতি বিজ্ঞানত পি জি কৰিছিল ৷ তেওঁ নেপালৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু ২০১৬ চনৰ জুলাইৰ পৰা ২০১৭ চনৰ জুনলৈকে তেওঁ এই পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷
১৯৭৯ চনত আইন চৰ্চা আৰম্ভ কৰা সুশীলা কাৰ্কীয়ে ২০০৭ চনত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হোৱাৰ লগতে ২০০৯ চনৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছিল ৷ নেপালৰ Gen Z আন্দোলনে তেওঁৰ নিৰপেক্ষতা আৰু বিশ্বাসযোগ্যতাৰ বাবে সমৰ্থন কৰে ৷