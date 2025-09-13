ETV Bharat / international

নেপালৰ অন্তৱৰ্তীকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সুশীলা কাৰ্কীৰ শপতগ্ৰহণ

নেপালৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ সুশীলা কাৰ্কীৰ ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামচন্দ্ৰ পৌডেলেই শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায় কাৰ্কীক ৷

SUSHILA KARKI NEPAL INTERIM PM
নেপালৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ সুশীলা কাৰ্কীৰ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 13, 2025 at 8:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কাঠমাণ্ডু : নেপাল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ সুশীলা কাৰ্কীয়ে শুকুৰবাৰে নিশা নেপালৰ অন্তৱৰ্তীকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামচন্দ্ৰ পৌডেলে ৭৩ বছৰীয়া কাৰ্কীৰ পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায় ৷

ইয়াৰ লগে লগে নেপালত কেইবাদিনো ধৰি চলি থকা ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তাৰ অন্ত পৰিল ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে কেপি শৰ্মা অলিয়ে কথিত দুৰ্নীতি আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিষেধাজ্ঞাৰ বিৰুদ্ধে যুৱক-যুৱতীসকলৰ হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা হঠাৎ পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হয় ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি পৌডেলে কয় যে নতুন কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰক ছমাহৰ ভিতৰত নতুন সংসদীয় নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ৷ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত নেপালৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ, চৰকাৰী উচ্চপদস্থ বিষয়া, নিৰাপত্তাৰক্ষী মুৰব্বী আৰু কূটনৈতিক সমাজৰ সদস্যসকল উপস্থিত থাকে ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামচন্দ্ৰ পৌডেলৰ লগতে নেপালৰ শীৰ্ষ সামৰিক বিষয়া আৰু Gen Zৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত হোৱা বৈঠকত কাৰ্কীক অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ নেতৃত্ব প্ৰদানৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল ৷ সূত্ৰসমূহে প্ৰকাশ কৰিছে যে কাৰ্কীয়ে তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰথমখন বৈঠকত বিভিন্ন অংশীদাৰৰ মাজত হোৱা সহমত অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক সংসদ ভংগ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিব পাৰে ৷

SUSHILA KARKI NEPAL INTERIM PM
অন্তৱৰ্তীকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ সুশীলা কাৰ্কীৰ সৈতে হাত দাঙিলে ‘Gen Z’ সদস্য আৰু অন্যান্যই (AP)

ৰাষ্ট্ৰপতি পৌডেলে ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নিযুক্তিৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰধান ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা, আইনী বিশেষজ্ঞ আৰু অসামৰিক সংগঠনৰ সন্মানীয় ব্যক্তিৰ সৈতেও পৃথক আলোচনাত মিলিত হয় ৷

কে পি শৰ্মা অলি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা Gen Z এ বৰ্তমানৰ সংসদ ভংগ কৰিবলৈ দাবী জনায় ৷ তেওঁলোকেই সুশীলা কাৰ্কীৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰিছিল ৷ সুশীলা কাৰ্কী নেপালৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে ৷ তেওঁক এগৰাকী নিকা আৰু সৎ বিচাৰক হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷

১৯৫২ চনৰ ৭ জুনত বিৰাটনগৰ, নেপালত জন্মগ্ৰহণ কৰা সুশীলা কাৰ্কীয়ে বি এইচ ইউৰ পৰা ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে ৷ ১৯৭৪ চনত তেওঁ বি এইচ ইউৰ পৰা ৰাজনীতি বিজ্ঞানত পি জি কৰিছিল ৷ তেওঁ নেপালৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু ২০১৬ চনৰ জুলাইৰ পৰা ২০১৭ চনৰ জুনলৈকে তেওঁ এই পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷

১৯৭৯ চনত আইন চৰ্চা আৰম্ভ কৰা সুশীলা কাৰ্কীয়ে ২০০৭ চনত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হোৱাৰ লগতে ২০০৯ চনৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছিল ৷ নেপালৰ Gen Z আন্দোলনে তেওঁৰ নিৰপেক্ষতা আৰু বিশ্বাসযোগ্যতাৰ বাবে সমৰ্থন কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : নেপালৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে সুশীলা কাৰ্কী

কাঠমাণ্ডুৰ হিংসা: দক্ষিণ এছিয়াৰ যুৱচামৰ নেতৃত্বত চলি থকা প্ৰতিবাদ ভাইৰেল হৈছেনে...

দেশজুৰি সান্ধ্য আইন জাৰি: প্ৰতিবাদকাৰীয়ে লুটি নিয়া অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ বিচাৰি হায়ৰাণ নেপাল সেনা

For All Latest Updates

TAGGED:

NEPAL SANSAD DISSOLVEDNEPALS FIRST WOMAN PMGEN Z PROTESTইটিভি ভাৰত অসমSUSHILA KARKI NEPAL INTERIM PM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ভাৰতৰ এনে এটা ৰে'ল ষ্টেচন, য'ত বছৰৰ মাত্ৰ ১৫ দিনহে ৰয় ৰে'ল

ডিমাছা সাহিত্যলৈ বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা স্বত্ত্বেও আজিও এক অপৰিচিত নাম যতীন্দ্ৰলাল থাওচেন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.