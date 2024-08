ETV Bharat / international

ভাৰতে অহা মাহত স্বাক্ষৰ কৰিবলগা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উচ্চ সমুদ্ৰ চুক্তি কি ? - United Nations High Seas Treaty

বিশেষ প্ৰতিবেদন : অহা মাহত নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাৰ ৭৯ সংখ্যক অধিবেশনৰ সময়ত ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উচ্চ সমুদ্ৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে । এই চুক্তিত স্বাক্ষৰৰ বাবে ভাৰতৰ সিদ্ধান্তক নতুন দিল্লীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক পৰিৱেশতন্ত্ৰ সংৰক্ষণ প্ৰচেষ্টাত যোগদান কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংকেত হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰি । মঙলবাৰে চেন্নাইত দুদিনীয়া কৰ্মশালাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি কেন্দ্ৰীয় ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্ৰণালয়ৰ উপদেষ্টা পি কে শ্ৰীবাস্তৱে কয় যে এই চুক্তি সন্দৰ্ভত শেহতীয়া বিষয়বোৰৰ তদাৰক কৰিবলৈ এক সমৰ্পিত প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰণালী স্থাপন কৰা হ'ব ।

"এই কৰ্তৃপক্ষই চুক্তিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত প্ৰয়োজনীয় নিয়মাৱলী, অধ্যয়ন আৰু অন্যান্য কাৰ্যকলাপৰ মোকাবিলা কৰিব ।" শ্ৰীবাস্তৱে কয় । তেওঁ লগতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে চুক্তিৰ কাৰ্যকৰী ৰূপায়ণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে সামঞ্জস্য নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰচলিত আইন সন্দৰ্ভত বিতং আলোচনা তথা সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে ।

চুক্তিৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক প্ৰভাৱ মূল্যায়নৰ বাবে পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন, 1986 ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বুলিও তেওঁ কয় । উল্লেখ্য যে যোৱা মাহত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ভাৰতৰ এই চুক্তিৰ স্বাক্ষৰত অনুমোদন জনাইছিল ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উচ্চ সমুদ্ৰ চুক্তি হৈছে সামুদ্ৰিক আইনৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সন্মিলনৰ (UN Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) অধীনত তিনিখন চুক্তিৰ ভিতৰত এখন । আন দুখন হৈছে 1994 চনৰ একাদশ অংশ ৰূপায়ণ চুক্তি (যি আন্তৰ্জাতিক সাগৰপৃষ্ঠ অঞ্চলত খনিজ সম্পদৰ অন্বেষণ আৰু আহৰণৰ সমাধান কৰে) আৰু 1995 চনৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মৎস্য ভঁৰাল চুক্তি (যিয়ে ষ্ট্ৰেডিং আৰু অত্যধিক পৰিভ্ৰমী মাছৰ ভাণ্ডাৰৰ সংৰক্ষণ আৰু ব্যৱস্থাপনাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰে) ।

UNCLOS কি ?

1994 চনৰ 16 নৱেম্বৰ তাৰিখে কাৰ্যকৰী কৰা 1982 চনৰ UNCLOS হৈছে এক আন্তৰ্জাতিক চুক্তি । এই চুক্তিয়ে অন্যান্য বিষয়ৰ সৈতে সম্পদ আৰু সামুদ্ৰিক পৰিৱেশৰ সংৰক্ষণ আৰু ন্যায়সঙ্গত ব্যৱহাৰ নিশ্চিত কৰিবলৈ আৰু সাগৰৰ জীৱিত সম্পদৰ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণ নিশ্চিত কৰিবলৈ বিশ্বৰ সাগৰ আৰু মহাসাগৰৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে এক নিয়ামক আন্তঃগাঁথনি প্ৰদান কৰে । UNCLOS-এ সাৰ্বভৌমত্ব, সামুদ্ৰিক ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰৰ অধিকাৰ আৰু সমুদ্ৰত চলাচলৰ অধিকাৰৰ দৰে অন্যান্য বিষয়বোৰো সামৰি লয় ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উচ্চ সমুদ্ৰ চুক্তি কি ?

ৰাষ্ট্ৰীয় অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ বাহিৰত সামুদ্ৰিক এলেকা হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰা উচ্চ সমুদ্ৰ হৈছে সাগৰ পৃষ্ঠৰ 64 শতাংশ আৰু পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ প্ৰায় আধা অংশ । সেইবোৰৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক গুৰুত্ব থকা সত্ত্বেও এই ক্ষেত্ৰবোৰ মুখ্যত অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে আৰু মৎস্য চিকাৰ আৰু প্ৰদূষণৰ দৰে নিৰ্দিষ্ট বিষয়বোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আন্তৰ্জাতিক চুক্তিৰ এক অংশ । কিন্তু জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ইয়াত কোনো বিস্তৃত আন্তঃগাঁথনি নাই । এই নিয়ন্ত্ৰণৰ অভাৱৰ ফলত সম্পদৰ অত্যধিক শোষণ, বাসস্থান ধ্বংস আৰু সামুদ্ৰিক প্ৰজাতিৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি হৈছে, যিবোৰৰ বহুতো এতিয়াও বোধগম্যতাৰ বাহিৰত ।

2017 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাই ৰাষ্ট্ৰীয় অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ বাহিৰত জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ সংৰক্ষণ আৰু বহনক্ষম ব্যৱহাৰৰ ওপৰত এক আন্তৰ্জাতিক আইনীভাৱে বাধ্যতামূলক ব্যৱস্থাপন স্থাপন কৰাৰ বিষয়ে বিবেচনা কৰিবলৈ এক আন্তঃচৰকাৰী সন্মিলন আহ্বান কৰিবলৈ ভোটদান কৰিছিল । এইটো এই কাৰণে প্ৰয়োজনীয় বুলি বিবেচনা কৰা হৈছিল, কিয়নো UNCLOS-এ ৰাষ্ট্ৰীয় অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ বাহিৰৰ ক্ষেত্ৰসমূহৰ বাবে এক আন্তঃগাঁথনি প্ৰদান কৰা নাছিল । সামুদ্ৰিক জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য আৰু বিশ্বজনীন মৎস্য ভাণ্ডাৰ আৰু পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ স্থিৰতাৰ ওপৰত অত্যধিক মৎস্য চিকাৰৰ প্ৰভাৱৰ বাবে এক বিশেষ চিন্তা আছিল ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উচ্চ সমুদ্ৰ চুক্তি, যাক 'Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ)' চুক্তি অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ বাহিৰত জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য চুক্তি বুলিও জনা যায়, ই হৈছে উচ্চ সমুদ্ৰত সামুদ্ৰিক জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য সুৰক্ষিত আৰু স্থিৰভাৱে পৰিচালনা কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক যুগান্তকাৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুক্তি । এই চুক্তিৰ শিৰোনাম 2023 চনৰ 4 মাৰ্চ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰসংঘত এক আন্তঃচৰকাৰী সন্মিলনৰ সময়ত চূড়ান্ত কৰা হৈছিল আৰু 2023 চনৰ 19 জুন তাৰিখে ইয়াক গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । ৰাষ্ট্ৰ আৰু আঞ্চলিক অৰ্থনৈতিক একত্ৰীকৰণ সংগঠন দুয়োটায়ে চুক্তিৰ পক্ষ হ'ব পাৰে ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উচ্চ সমুদ্ৰ চুক্তিয়ে কি কি সমস্যাৰ সম্বোধন কৰিছে ?

এই চুক্তিত মূলত চাৰিটা মুখ্য বিষয়ৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । সেয়া হৈছে সামুদ্ৰিক আনুবংশিক সম্পদ (marine genetic resources, MGRs) আৰু সেইবোৰৰ ডিজিটেল ক্ৰমৰ তথ্য, যাৰ ভিতৰত আছে লাভালাভৰ ন্যায্য আৰু ন্যায়সঙ্গত ভাগ-বটোৱাৰা; সামুদ্ৰিক সুৰক্ষিত এলেকাসহ এলেকা-ভিত্তিক ব্যৱস্থাপনা সঁজুলি (area-based management tools, ABMTs); পাৰিপাৰ্শ্বিক প্ৰভাৱ মূল্যায়ন (environmental impact assessments, EIAs) আৰু সামুদ্ৰিক প্ৰযুক্তিৰ সক্ষমতা নিৰ্মাণ আৰু স্থানান্তৰ (capacity building and transfer of marine technology, CB&TMT) ।