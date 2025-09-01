নতুন দিল্লী : চলিত ইউক্ৰেইন সংঘাত আৰু নতুন দিল্লীয়ে ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কৰ হঠাৎ অচলাৱস্থাৰ মাজতে চীনৰ টিয়ানজিনত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইউক্ৰেইনত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাক 'সমগ্ৰ মানৱতাৰ আহ্বান' বুলি অভিহিত কৰি কয় যে ভাৰতে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইন দুয়োখনে দেশেই 'গঠনমূলকভাৱে আগবাঢ়িব' বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।
Sharing my remarks during meeting with President Putin. https://t.co/PADOdRjsBs— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
উল্লেখ্য যে ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ বাৰ্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মোদী আৰু পুটিন দুয়োগৰাকী নেতায়েই বৰ্তমান চীনৰ টিয়ানজিনত আছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে শীৰ্ষ সন্মিলন আলোচনাৰ বাবে ৰাছিয়াৰ নেতাগৰাকীয়ে ভাৰতলৈ অহাৰ কেইমাহমান পূৰ্বে দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ।
"আমি ইউক্ৰেইনত চলি থকা সংঘাতৰ বিষয়ে অবিৰতভাৱে আলোচনা কৰি আহিছোঁ । শান্তিৰ বাবে শেহতীয়াকৈ কৰা সকলো প্ৰচেষ্টাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ । আমি আশা কৰিছোঁ যে সকলো পক্ষই গঠনমূলকভাৱে আগবাঢ়ি যাব । সংঘাত অতি সোনকালে শেষ কৰি স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উপায় বিচাৰি উলিয়াব লাগিব । এয়া সমগ্ৰ মানৱতাৰ আহ্বান ।" প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় ।
After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
আনহাতে, ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই সদায় আটাইতকৈ কঠিন পৰিস্থিতিতো কান্ধত কান্ধ মিলাই থিয় দি আহিছে । তেওঁ কয়, "আমাৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা কেৱল দুয়োখন দেশৰ জনসাধাৰণৰ বাবেই নহয়, বিশ্ব শান্তি, স্থিতিশীলতা আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে তেওঁ সদায় অনুভৱ কৰি আহিছে যে পুটিনক লগ পোৱাটো এক স্মৰণীয় অভিজ্ঞতা । "আমি বহু কথাৰ তথ্য বিনিময়ৰ সুযোগ পাওঁ । আমি অহৰহ যোগাযোগত আছোঁ । নিয়মীয়াকৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত বহু উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক হৈছে । চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত আমাৰ ২৩ সংখ্যক সন্মিলনৰ বাবে ১৪০ কোটি ভাৰতীয়ই আপোনালোকৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে । ইয়াৰ দ্বাৰা বিশেষ সুবিধাপ্ৰাপ্ত অংশীদাৰিত্বৰ গভীৰতা আৰু বিস্তৃতি প্ৰতিফলিত হৈছে ।"
Sharing my remarks during the SCO Summit in Tianjin. https://t.co/nfrigReW8M— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
সোমবাৰে ইয়াৰ পূৰ্বে দুয়োগৰাকী নেতাই একেলগে একেখন বাহনত টিয়ানজিনত অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰ স্থানলৈ যাত্ৰা কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এটা X পোষ্টত বাহনখনত বহি থকা দুয়োগৰাকী নেতাৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "এছ চি অ' শীৰ্ষ সন্মিলনৰ স্থানত কাৰ্যবিধিৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন আৰু মই একেলগে আমাৰ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰ স্থানলৈ যাত্ৰা কৰোঁ । তেওঁৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰা সদায় অন্তৰ্দৃষ্টিসম্পন্ন হয় ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে টিয়ানজিনত অনুষ্ঠিত ২৫ সংখ্যক ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ মুৰব্বী পৰিষদৰ সন্মিলনৰ পূৰ্ণাংগ অধিবেশনত ভাষণ দিয়ে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে এছ চি অ’ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ স্থানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, পুটিন আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিঙে স্পষ্টভাৱে মত বিনিময় কৰা দেখা যায় ।
Interactions in Tianjin continue! Exchanging perspectives with President Putin and President Xi during the SCO Summit. pic.twitter.com/K1eKVoHCvv— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
আন দুগৰাকী বিশ্ব নেতাৰ সৈতে তেওঁৰ সাক্ষাতৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এটা X পোষ্টত কয়, "টিয়ানজিনত পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াকলাপ অব্যাহত আছে ! এছ চি অ' শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ঝিৰ সৈতে দৃষ্টিভংগীৰ আদান-প্ৰদান কৰা হয় ।"