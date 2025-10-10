৭.৬ প্ৰাবল্যৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ’ল ফিলিপাইনছক

৭.৬ প্ৰাবল্যৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ’ল ফিলিপাইনছক
ফিলিপাইনছত ছুনামিৰ আশংকা কৰা হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ৩০ ছেপ্টেম্বৰত হোৱা ভূমিকম্পৰ ফলত ৭৪ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ।
Published : October 10, 2025 at 11:52 AM IST
মেনিলা : ফিলিপাইনছত পুনৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্প । শুকুৰবাৰে পুৱা দক্ষিণ ফিলিপাইনছৰ এখন প্ৰদেশত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় । ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল ৰিখটাৰ স্কেলত ৭.৬ । ইয়াৰ লগে লগে ভয়ংকৰ ছুনামিৰো আশংকা কৰা হৈছে । ফিলিপাইনছত ইয়াক লৈ আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।
ফিলিপাইনছৰ আগ্নেয়গিৰি আৰু ভূমিকম্প বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানে জনোৱা মতে ডাভাও অৰিয়েণ্টেল প্ৰদেশৰ মানাই চহৰৰ পৰা প্ৰায় ৬২ কিলোমিটাৰ (৩৮ মাইল) দক্ষিণ-পূবে সাগৰত কেন্দ্ৰীভূত আৰু ১০ কিলোমিটাৰ (৬ মাইল) গভীৰতাত সৃষ্টি হোৱা ভূমিকম্পৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতিৰ আশংকা কৰা হৈছে । লগে লগে এই ভূমিকম্পৰ আফটাৰশ্বক হোৱাৰো আশংকা কৰা হৈছে ।
হ'ন'লুলুৰ পেচিফিক ছুনামি সতৰ্কবাণী কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা ৩০০ কিলোমিটাৰ (১৮৬ মাইল) দূৰত্বৰ ভিতৰত বিপজ্জনক ঢৌৰ সম্ভাৱনা আছে । কোৱা হৈছে যে ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰৰ ওচৰৰ কিছুমান ফিলিপাইনছৰ উপকূলত স্বাভাৱিক জোৱাৰৰ পৰা ৩ মিটাৰ (১০ ফুট) পৰ্যন্ত ওখ ঢৌ দেখা গৈছে । ইণ্ডোনেছিয়া আৰু পালাউত তুলনামূলকভাৱে সৰু সাগৰীয় ঢৌ দেখা গৈছে ।
উল্লেখ্য যে, যোৱা ৩০ ছেপ্টেম্বৰত ৬.৯ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছিল ফিলিপাইনছ । য'ত প্ৰায় ৭৪ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈছিল । কিন্তু তাৰ প্ৰায় ১০ দিন পিছত পুনৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি যোৱাৰ লগে লগে ফিলিপাইনছত আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।
লক্ষণীয়ভাৱে বিশ্বৰ অন্যতম দুৰ্যোগপ্ৰৱণ দেশ ফিলিপাইনছ প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় "ৰিং অৱ ফায়াৰ"ত অৱস্থিত হোৱাৰ বাবে প্ৰায়ে দেশখন ভূমিকম্প আৰু আগ্নেয়গিৰিৰ বিস্ফোৰণৰ সন্মুখীন হয় । ফিলিপাইনছ প্ৰতি বছৰে প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰো কৱলত পৰে ।
লগতে পঢ়ক :প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সন্মত ইজৰাইল আৰু হামাছ : ট্ৰাম্প