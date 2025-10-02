পাকিস্তানত ভূমিকম্প, ভয়তে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিল জনতা

পাকিস্তানত ভূমিকম্প, ভয়তে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিল জনতা
ক্ষয়-ক্ষতিৰ তথ্য জানিব পৰা হোৱা নাই । মালিৰৰ পৰা উত্তৰ-পশ্চিমে ৭ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় ।
By ANI
Published : October 2, 2025 at 9:23 AM IST
কাৰাচী: শক্তিশালী ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল পাকিস্তানক । সংবাদ মাধ্যম ডনে প্ৰকাশ কৰা বাতৰি অনুসৰি, পাকিস্তানৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জনাইছে যে বুধবাৰে পাকিস্তানৰ কাৰাচীত ৩.২ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় । পাকিস্তানৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি বুধবাৰে পুৱা ৯:৩৪ বজাত (স্থানীয় সময় অনুসৰি) মালিৰৰ পৰা উত্তৰ-পশ্চিমে ৭ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আৰু ১০ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰস্থল । এই ভূমিকম্পৰ পিছতে দেশখনত আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।
ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভৱ কৰাৰ লগে লগে লোকসকল ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই অহা দেখা যায় । অৱশ্যে ভূমিকম্পৰ ফলত ক্ষয়-ক্ষতিৰ তথ্য এতিয়ালৈ জানিব পৰা হোৱা নাই । স্থানীয় প্ৰশাসনে ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইফালে সঘনাই অহা ভূমিকম্পই এতিয়া আতংকিত কৰিছে পাকিস্তানৰ জনসাধাৰণক । কিয়নো যোৱা ১৬ ছেপ্টেম্বৰত ইয়াতকৈও শক্তিশালী ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছিল পাকিস্তান ।
ৰাষ্ট্ৰীয় ভূতাত্ত্বিক জৰীপৰ তথ্য অনুসৰি ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল ৰিখটাৰ স্কেলত ৪.৫ । ৰাষ্ট্ৰীয় ভূতাত্ত্বিক জৰীপৰ বিবৃতি অনুসৰি ভূ-গৰ্ভৰ ৬০ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰ আছিল । এক্সৰ এটা পোষ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় ভূতাত্ত্বিক জৰীপে এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিল,"ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য : ৪.৫, ১৬/০৯/২০২৫, সময় ১৩:৩৪:৪৭, অক্ষাংশ : ৩১.৩৬ উত্তৰ, দ্ৰাঘিমাংশ : ৭০.২৮ পূব, গভীৰতা : ৬০ কিলোমিটাৰ, স্থান : পাকিস্তান ।
উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ দেশখনত ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাই দেখা দিছে । চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । বিশেষকৈ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰত অচলাৱস্থা দেখা গৈছে । তেনে সময়তে প্ৰকৃতিৰ কালৰূপ দেখি আৰু অধিক আতংকিত হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ ।
লগতে পঢ়ক :পাকিস্তান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে PoK-ত ব্যাপক প্ৰতিবাদ, আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত ৩ প্ৰতিবাদকাৰী