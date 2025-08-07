মস্কো: বৃহস্পতিবাৰে ক্ৰেমলিনত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনক সাক্ষাৎ কৰে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালে । ক্ৰেমলিনৰ প্ৰেছ চাৰ্ভিচে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা ৷ তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰা এটা ভিডিঅ’ ক্লিপত ডোভালে আলোচনাৰ পূৰ্বে পুটিনৰ সৈতে কৰমৰ্দন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে ডোভালে ৰাছিয়াৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সচিব চাৰ্গেই শ্বোইগুৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছিল । দ্বি-পাক্ষিক শক্তি আৰু প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ লগতে চলিত বৰ্ষৰ শেষৰফালে ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে ভূমি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ডোভাল বুধবাৰে দেশখনত উপস্থিত হৈছিল ।
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ৰ বাবে ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত ২৫ শতাংশ অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপ কৰি ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰি ২৫ শতাংশ অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপ কৰাৰ দিনটোতে ডোভালে ৰাছিয়া ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰে ৷
সূত্ৰ অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালে মস্কোত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকৰ সময়ত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ তাৰিখ সন্দৰ্ভত কাম কৰি থকা বুলি কৈছে ।
বৃহস্পতিবাৰে তেওঁ কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সংস্থাই তেওঁলোকৰ বৈঠকত কোনো নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ বা সময় উল্লেখ কৰা নাই । মস্কো ভ্ৰমণৰ সময়চোৱাত ডোভালে কয়, ‘‘ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।’’
সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, আগষ্ট মাহৰ শেষৰ দিনটোত একাংশ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা খবৰটো ভুল । ডোভালে ৰাছিয়াৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সচিব চাৰ্গেই শ্বোইগু আৰু অন্যান্য উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয়, য’ত দ্বি-পাক্ষিক শক্তি আৰু প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাৰ লগতে পুটিনৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা বছৰ দুবাৰকৈ ৰাছিয়া ভ্ৰমণ কৰি পুটিনৰ সৈতে বাৰ্ষিক সন্মিলন আৰু কাজানত অনুষ্ঠিত ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । বাৰ্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাবে চলিত বৰ্ষত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ।
পশ্চিমীয়া দেশসমূহে মস্কোৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ পাছতো ভাৰতে ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰি থকাৰ সময়ত আৰু ভাৰত-আমেৰিকাৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ একপ্ৰকাৰ অৱনতি ঘটাৰ সময়তে ডোভালে দেশখন ভ্ৰমণ কৰে ।
বুধবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে নতুন দিল্লীয়ে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় অব্যাহত ৰখাৰ জৰিমনা হিচাপে ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত অতিৰিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ কাৰ্যকৰী আদেশ জাৰি কৰে ।
এই অতিৰিক্ত শুল্কৰ ফলত ভাৰতৰ ওপৰত মুঠ শুল্ক ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পায় । ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰি ভাৰতে এই কথা কৈ আহিছে যে শক্তি ক্ৰয় ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ আৰু বজাৰৰ গতিশীলতাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় ।
ডোভালৰ মস্কো ভ্ৰমণৰ সৈতে পৰিচিত লোকসকলে কয় যে ৰাছিয়াৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে তেওঁৰ আলোচনাত দ্বি-পাক্ষিক শক্তি আৰু প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্কৰ লগতে ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেলৰ ওপৰত পশ্চিমীয়া নিষেধাজ্ঞাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হৈছে ।
ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ পিছত পশ্চিমীয়া দেশসমূহে ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেলৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ পিছৰে পৰা ৰাছিয়াই ভাৰতৰ শীৰ্ষ শক্তি যোগানকাৰী দেশ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সংস্থাই মস্কোক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি এছ-৪০০ এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেমৰ বাকী থকা দুটা ৰেজিমেণ্ট ভাৰতলৈ আগতীয়াকৈ যোগান ধৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ সম্ভাৱনাও আছিল ।
অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত এছ-৪০০ ব্যৱস্থাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । ভাৰতে ২০১৮ চনত এছ-৪০০ ট্ৰাইমফ ক্ষেপণাস্ত্ৰ ব্যৱস্থাৰ পাঁচটা স্কোৱাড্ৰনৰ বাবে ৰাছিয়াৰ সৈতে ৫.৪৩ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল । ই এক অত্যাধুনিক বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা, যিয়ে দীৰ্ঘ দূৰত্বত একাধিক আকাশীপথেৰে কৰা আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিব পাৰে । ৰাছিয়াই প্ৰেৰণ কৰা তিনিটা স্কোৱাড্ৰন ইতিমধ্যে ভাৰতে লাভ কৰিছে ৷
