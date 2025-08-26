ৱাশ্বিংটন : ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত হ'বলগীয়া এখন ডাঙৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰা বুলি পুনৰ দাবী কৰিলে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে । ভাৰত-পাকিস্তানৰ সংঘাত সন্দৰ্ভত পুনৰ এক বৃহৎ দাবী উত্থাপন কৰি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ এই সংঘাত বন্ধ নকৰিলে এয়া ‘পাৰমাণৱিক যুদ্ধ’লৈ পৰিণত হ’লহেঁতেন।
এই সন্দৰ্ভত সোমবাৰে ৱাশ্বিংটনত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁৰ কাৰ্যকালত বহুতো বৃহৎ যুদ্ধ প্ৰতিৰোধ কৰাত তেওঁ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে । ট্ৰাম্পৰ মতে, এই বৃহৎ সংঘাতৰ ভিতৰত এটা আছিল ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সংঘাত যিটো ‘পাৰমাণৱিক যুদ্ধ’লৈ পৰিণত হোৱাৰ আশংকা আছিল ।
কেৱল এয়াই নহয়, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, "মই এই সকলোবোৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰি দিলো । ইয়াৰে এখন ডাঙৰ যুদ্ধ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত হ'বলগীয়া আছিল । এই যুদ্ধই পৰৱৰ্তী স্তৰত উপনীত হৈছিল আৰু পাৰমাণৱিক যুদ্ধলৈ পৰিণত হ'লহেঁতেন। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ৭খন যুদ্ধ বিমান গুলীয়াই ভূ-পতিত কৰিছিল, যাৰ বাবে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গৈছিল।"
ভাৰত-পাকিস্তানৰ ওপৰত বাণিজ্যিক হেঁচা :
ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ ওপৰত বাণিজ্যিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে পুনৰ কয়, "মই ক’লো তোমালোকে ব্য়ৱসায় কৰিব বিচাৰা নেকি ? যদি যুদ্ধ চলি থাকে তেন্তে আমি কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায় বা চুক্তি নকৰো । কেৱল এয়াই নহয়, মই স্পষ্টকৈ ক’লো বিষয়টো সমাধান কৰিবলৈ আপোনাৰ হাতত ২৪ ঘণ্টা সময় আছে । এই কথাত তেওঁলোকে উত্তৰ দিলে-এতিয়া যুদ্ধ নহ’ব । ট্ৰাম্পে দাবী কৰে যে তেওঁ বহুবাৰ এই পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰি বাণিজ্যক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি দেশসমূহক যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে ।’’
সাতখন যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ কৃতিত্ব দাবী ট্ৰাম্পৰ :
শুল্ক আৰু ব্যৱসায় সম্বন্ধীয় কাৰণতো চাৰিখন যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ট্ৰাম্প । এই সন্দৰ্ভত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কয়, "মই বন্ধ কৰা সাতখন যুদ্ধৰ ভিতৰত চাৰিখন যুদ্ধৰ কাৰণ আছিল মোৰ শুল্ক আৰু ব্যৱসায় । মই ক'ব পাৰিছিলো , "যদি আপোনালোকে যুঁজিবলৈ বিচাৰে আৰু সকলোকে হত্যা কৰিব বিচাৰে, তেন্তে সেয়া ঠিকেই আছে; কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ সৈতে ব্যৱসায় কৰিব তেতিয়া মই আপোনালোক সকলোৰে ওপৰত ১০০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰিম । তেওঁলোকে সকলোৱে এৰি দিলে... আমি শুল্ক হিচাপে ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ লৈ আহিছো আৰু শুল্কৰ বাবে যুদ্ধ ৰোধ কৰি আহিছো... অন্য।' দেশবোৰে আমাৰ লগত এই কাম কৰিলে আৰু এতিয়া আমি আন দেশৰ লগত এই কাম কৰি আছো ।"
জেলেনস্কি-পুটিনৰ সাক্ষাৎ নহ'লে পৰিণাম হ'ব গুৰুতৰ :
ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সাক্ষাৎ নহ’লে ইয়াৰ পৰিণতি কি হ’ব বুলি সাংবাদিকে কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কয়, “... ইয়াৰ গুৰুতৰ পৰিণতি হ’ব... মই যদি ৰাষ্ট্ৰপতি হ’লোহেঁতেন তেতিয়া এই যুদ্ধ কেতিয়াও নহ’লহেঁতেন... আমি অহা এসপ্তাহ বা দুসপ্তাহৰ ভিতৰত কি হ’ব অপেক্ষা কৰিম আৰু সেই সময়ত মই অতি শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম ...৷”
ইউক্ৰেইনৰ বাবে আমেৰিকাই ধন ব্য়য় নকৰে :
ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধ সন্দৰ্ভত ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কয়, "আমেৰিকাই ইউক্ৰেইনৰ বাবে আৰু কোনো ধৰণৰ ধন ব্য়য় নকৰে । আমি ইউক্ৰেইনৰ সৈতে নহয়, নাটোৰ সৈতেহে লেনদেন কৰো । আমি যুদ্ধৰ অন্ত পেলাব বিচাৰো আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ সৈতেও কথা পাতিছো । ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধ বন্ধ কৰাটো মোৰ বাবে আটাইতকৈ সহজ কাম আছিল; কিন্তু এতিয়া ই জটিল হৈ পৰিছে ।"
পাৰমাণৱিক নিৰস্ত্ৰকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা বুলি উল্লেখ কৰি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ পাৰমাণৱিক নিৰস্ত্ৰকৰণ বিচাৰে । তেওঁ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ সৈতেও পাৰমাণৱিক ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ বিষয়েও কথা পাতিছে বুলি কয় ।
ইউক্ৰেইনৰ নিৰাপত্তাৰ নিশ্চয়তা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মই এতিয়াও ইয়াৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা নাই; কিন্তু মই ভাবো তেওঁলোকে ইয়াৰ সমাধান বিচাৰি পাব । আমি নাটোক মিছাইল দিওঁ আৰু তেওঁলোকে ইউক্ৰেইনক দিয়ে । আমি আৰু ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ধন হেৰুৱাই থকা নাই, বৰঞ্চ উপাৰ্জন কৰিছো ।"