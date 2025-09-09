ETV Bharat / international

পৰিস্থিতি নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছো... নেপালৰ ভাৰতীয় নাগৰিকক ভাৰতৰ বাৰ্তা

ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে নেপালত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আৰু নেপাল কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা পদক্ষেপ আৰু নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ৷

NEPAL GEN Z PROTEST
মঙলবাৰে কাঠমাণ্ডুত নেপালী কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা কাৰ্ফিউ নিদেৰ্শৰ বিৰুদ্ধে জেন জেড প্ৰতিবাদকাৰীয়ে টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (AP)
নতুন দিল্লী: নেপালত ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিষেধাজ্ঞাৰ বিৰুদ্ধে যুৱক-যুৱতীসকলে কৰা হিংসাত্মক প্ৰতিবাদত কমেও ১৯ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৩০০ৰো অধিক লোক আহত হোৱাৰ পিছতে ভাৰতে চুবুৰীয়া দেশখনৰ পৰিঘটনাসমূহ তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে বুলি মঙলবাৰে প্ৰকাশ কৰে ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে কালিৰে পৰা নেপালৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছো আৰু কেইবাজনো যুৱক-যুৱতীক হেৰুৱাই গভীৰভাৱে দুখী হৈছো ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে কয়, "আমাৰ সমবেদনা আৰু প্ৰাৰ্থনা মৃতকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আছে । আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনাও কৰিছো ।" বিবৃতিত ‘সংযম’ বৰ্তাই ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল আৰু সমস্যা সমাধানৰ বাবে ‘আলোচনা’ৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল ।

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আৰু প্ৰতিবেশী হিচাপে আমি আশা কৰিছো যে সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষই সংযম বজাই ৰাখিব আৰু যিকোনো সমস্যা শান্তিপূৰ্ণ উপায় আৰু আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব ।

ভাৰতে নেপালত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি নেপালী কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা পদক্ষেপ আৰু নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ পৰামৰ্শ দি কয় যে কৰ্তৃপক্ষই কাঠমাণ্ডু আৰু নেপালৰ আন কেইবাখনো চহৰত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰিছে ।

ইয়াত কোৱা হৈছে, "নেপালত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আৰু নেপাল কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা পদক্ষেপ আৰু নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।"

মঙলবাৰে নেপাল কৰ্তৃপক্ষই কাঠমাণ্ডুত অনিৰ্দিষ্টকালীন সান্ধ্য আইন জাৰি কৰে আৰু পূৰ্বৰ নিৰ্দেশ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে পুনৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হয় । কাঠমাণ্ডু জিলা প্ৰশাসনৰ কাৰ্যালয়ে পুৱা ৮:৩০ বজাৰ পৰা পৰৱৰ্তী জাননী পৰ্যন্ত সমগ্ৰ ৰাজধানী চহৰত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰে ।

সোমবাৰে গভীৰ নিশাৰ এক পৰিঘটনাত নেপালৰ যোগাযোগ, তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী পৃথ্বী চুব্বা গুৰুঙে ঘোষণা কৰে যে চৰকাৰে কেবিনেটৰ জৰুৰী বৈঠকৰ পিছত ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম নিষিদ্ধ কৰাৰ পূৰ্বৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ।

গৃহমন্ত্ৰী ৰমেশ লেখকেও পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি বৈঠকৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি শৰ্মা অলীক পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে ।

