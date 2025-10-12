আমেৰিকাৰ প্ৰযোজ্য ১০০% শুল্কক ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আখ্যা চীনৰ, অব্যাহত থাকিব ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ
ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চীনে ।
Published : October 12, 2025 at 5:17 PM IST
বেইজিং: চীনে দেওবাৰে চীনা সামগ্ৰীৰ ওপৰত ১০০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ আমেৰিকাৰ সিদ্ধান্তক কঠোৰ সমালোচনা কৰি ৱাশ্বিংটনৰ এই পদক্ষেপক “ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড” বুলি অভিহিত কৰে । চীনে ন্যায়সংগত আৰু যুক্তিসংগত নীতিগত স্থিতি গ্ৰহণ কৰি বিচক্ষণ আৰু মধ্যমীয়াভাৱে ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰি যাব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷
১০ অক্টোবৰত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কৰা ঘোষণাৰ পিছত প্ৰকাশ পাইছে এই প্ৰতিক্ৰিয়া ৷ ট্ৰাম্পে ১ নৱেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’বলগীয়া অতিৰিক্ত শুল্কৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । চীনে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ওপৰত আক্ৰমণাত্মক নতুন ৰপ্তানি নিষেধাজ্ঞা নীতি গ্ৰহণ কৰা প্ৰত্যুত্তৰস্বৰূপে আমেৰিকাই এই শুল্ক প্ৰযোজ্য কৰে ৷ চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ছি জিনপিঙৰ সৈতে চলিত মাহৰ শেষৰফালে অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠক বাতিল কৰাৰো হুংকাৰ দিছিল আমেৰিকাই ।
চীনৰ বাণিজ্য মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘৯ অক্টোবৰত চীনে পৃথিৱীৰ বিৰল খনিজ আৰু আনুষংগিক সামগ্ৰীৰ ওপৰত ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা জাৰি কৰিছিল ৷ যিটো চীন চৰকাৰে নিজৰ ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থাক পৰিশোধন কৰাৰ বাবে আইন-কানুন অনুসৰি গ্ৰহণ কৰা এক স্বাভাৱিক পদক্ষেপ ।’’
লগতে কোৱা হৈছে, ‘‘এখন দায়িত্বশীল প্ৰধান দেশ হিচাপে চীনে সদায় নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উমৈহতীয়া নিৰাপত্তা দৃঢ়ভাৱে সুৰক্ষিত কৰে । ই সদায় ন্যায়সংগত আৰু যুক্তিসংগত নীতিগত পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰে আৰু ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থাসমূহ বিচক্ষণ আৰু উদাৰভাৱে ৰূপায়ণ কৰে ৷’’ ৱাশ্বিংটনৰ বিৰুদ্ধে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চীনৰ ওপৰত অৰ্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বেইজিঙে । লগতে আমেৰিকাৰ এই মন্তব্যক "ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড" আখ্যা দিছে ৷
মন্ত্ৰালয়ে কয়, ‘‘আমেৰিকাই দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ ধাৰণাটোক অতিৰঞ্জিত কৰি আহিছে । ই ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে । চীনৰ বিৰুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু অৰ্ধপৰিবাহী সঁজুলি আৰু চিপকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ ওপৰত একপক্ষীয় দীৰ্ঘম্যাদী অধিকাৰক্ষেত্ৰৰ ব্যৱস্থা আৰোপ কৰি আহিছে ৷’’
ইয়াৰোপৰি দুয়োখন দেশৰ ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থাৰ বৈষম্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয় । ইয়াত কোৱা হৈছে যে আমেৰিকাৰ বাণিজ্য নিয়ন্ত্ৰণ তালিকা (চি চি এল) ত ৩ হাজাৰতকৈ অধিক সামগ্ৰী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ আনহাতে, চীনৰ দ্বৈত ব্যৱহাৰৰ সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ তালিকাত মাত্ৰ ৯০০ সামগ্ৰীহে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে, ‘‘আমেৰিকাই দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে 'ডি মিনিমিছ' নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰি আহিছে । যাৰ নূন্যতম সীমা ০ শতাংশ । আমেৰিকাৰ এই ব্যৱস্থাসমূহে কোম্পানীসমূহৰ বৈধ আৰু আইনী অধিকাৰ আৰু স্বাৰ্থৰ গুৰুতৰ ক্ষতি কৰিছে । ই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক আৰু বাণিজ্যিক ব্যৱস্থাত গুৰুতৰভাৱে ব্যাঘাত জন্মাইছে আৰু বিশ্বৰ ঔদ্যোগিক আৰু যোগান শৃংখলৰ নিৰাপত্তা আৰু স্থিতিশীলতাক গুৰুতৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে ।’’
