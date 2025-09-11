ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুক গুলীয়াই হত্যা
ঘনিষ্ঠ সহযোগী, বন্ধু চাৰ্লি কাৰ্কৰ মৃত্যু ঘটা বুলি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰে ৷
Published : September 11, 2025 at 1:52 PM IST
ৱাশ্চিংটন: ৰিপাব্লিকান দলৰ যুৱ ভোটাৰসকলক একত্ৰিত কৰাত শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰা ৰক্ষণশীল কৰ্মী তথা ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু চাৰ্লি কাৰ্ক(৩১) ক বুধবাৰে গুলীয়াই হত্যা কৰা হয় ৷ য়ুটা ভেলী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক অনুষ্ঠানত ভাষণ দি থকাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই হত্যাকাণ্ড ৷
কোনো অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই কাৰ্কৰ ডিঙিলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে । ছ’চিয়েল মিডিয়াত এই খবৰ নিশ্চিত কৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ।
আনহাতে, সংবাদ সংস্থা এ পিয়ে এই বিষয়ে জনোৱা মতে, গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ পিছত কাৰ্কক অতি সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । একে সময়তে এজন সন্দেহযুক্ত লোককো আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে যদিও তেওঁৰ পৰিচয় এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।
ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত ট্ৰাম্পে কয় যে কাৰ্কক সকলোৱে ভালপায় আৰু প্ৰশংসা কৰে । কাৰ্ক ট্ৰাম্পৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল বুলি সকলোৰে পৰিচিত । কাৰ্কৰ হত্যাৰ পিছত তেওঁৰ সন্মানাৰ্থে দেশজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা অৰ্ধনমিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
The Great, and even Legendary, Charlie Kirk, is dead. No one understood or had the Heart of the Youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by ALL, especially me, and now, he is no longer with us. Melania and my Sympathies go out to his…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 10, 2025
ট্ৰাম্পে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ট্ৰুথ ছ’চিয়েলত এটা পোষ্টত লিখিছে, ‘‘মহান আৰু শ্ৰেষ্ঠ চাৰ্লি কাৰ্কৰ মৃত্যু হৈছে । আমেৰিকাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ হৃদয় চাৰ্লিতকৈ ভালকৈ কোনেও বুজি পোৱা নাছিল । সকলোৱে তেওঁক ভাল পাইছিল আৰু প্ৰশংসা কৰিছিল ৷ বিশেষকৈ মোক আৰু এতিয়া তেওঁ আমাৰ লগত নাই । মেলানিয়া আৰু মই তেওঁৰ পত্নী এৰিকা আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো । চাৰ্লি, আমি তোমাক ভালপাওঁ ।’’
হোৱাইট হাউছে সামাজিক মাধ্যম এক্সত পোষ্ট কৰি এনেদৰে লিখিছে, ‘‘চাৰ্লি কাৰ্কৰ সন্মানত ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে সমগ্ৰ আমেৰিকাত দেশখনৰ সকলো পতাকা অৰ্ধনমিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৷’’
দ্য নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ মতে, বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এক অনুষ্ঠানৰ সময়ত এজন ছাত্ৰৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি থকাৰ সময়তে এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । য়ুটা ভেলী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিশ্চিত কৰিছে যে তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে এতিয়াও অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীজনৰ সন্ধানত আছে ।
দ্য নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ তথ্য অনুসৰি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ মুখপাত্ৰ এলেন ট্ৰেইনৰে এক বিবৃতিত কয় যে কোনো সন্দেহযুক্ত লোকক জিম্মাত লোৱা হোৱা নাই আৰু তদন্ত অব্যাহত আছে ।
আনহাতে, নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ খবৰ অনুসৰি বিশ্ববিদ্যালয়খনে জনোৱা মতে, এতিয়া অৰেম আৰক্ষী, য়ুটা ভেলী বিশ্ববিদ্যালয় আৰক্ষী, এফ বি আই আৰু য়ুটা জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা বিভাগকে ধৰি একাধিক সংস্থা এই তদন্তৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ।
