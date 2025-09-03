নিউয়ৰ্ক : ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ কাৰ্যই ভাৰতৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব ধ্বংস কৰি আছে । এই সকীয়নি আমেৰিকাৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সাংসদ আৰু দুগৰাকী প্ৰাক্তন শীৰ্ষ বিষয়াৰ । তেওঁলোকে কয় যে আমেৰিকান নেতাগৰাকীৰ 'অহংকাৰ'ক বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ সৈতে 'কৌশলগত সম্পৰ্ক' ধ্বংস কৰিবলৈ এৰি দিব নোৱাৰি ।
ভাৰতীয়-আমেৰিকান সাংসদ তথা ককাছৰ সহ-অধ্যক্ষ ৰো খান্নাই কয় যে ট্ৰাম্পে আমেৰিকা-ভাৰতৰ অংশীদাৰিত্ব 'ধ্বংস' কৰিবলৈ যি কৰিছে তাত তেওঁ বিপদ ঘণ্টা বজা শুনিছে ।
খান্নাই নতুন দিল্লীয়ে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰাৰ শাস্তি হিচাপে ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত ২৫% অতিৰিক্ত শুল্ককে ধৰি ৫০% শুল্ক আৰোপ কৰাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে “আমেৰিকা-ভাৰত মিত্ৰতা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ৩০ বছৰীয়া দ্বিপাক্ষিক কামক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা” বুলি অভিযোগ কৰে । খান্নাই লগতে কয় যে ট্ৰাম্পৰ নীতিয়ে “ভাৰতক চীন আৰু ৰাছিয়াৰ দিশে আগুৱাই লৈ গৈছে”, যিটো এনে এক ধাৰা, যিয়ে আমেৰিকাৰ বাবে কৌশলগত বিপৰ্যয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
খান্নাই কয় যে ভাৰতৰ ওপৰত আৰোপ কৰা অতিৰিক্ত শুল্ক ব্ৰাজিলৰ বাহিৰে আন যিকোনো দেশতকৈ অধিক আৰু ৰাছিয়াৰ শক্তিৰ সৰ্বাধিক ক্ৰেতা চীনৰ ওপৰত আৰোপ কৰা শুল্কতকৈও অধিক ।
"ইয়াৰ ফলত ভাৰতৰ আমেৰিকালৈ চামৰা আৰু বস্ত্ৰ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত আঘাত হানিছে । যাৰ ফলত আমেৰিকাৰ নিৰ্মাতা আৰু ভাৰতলৈ আমাৰ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰতো ক্ষতি হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতক চীনৰ ফালে আৰু ৰাছিয়াৰ ফালেও ঠেলি দিয়া হৈছে ।"
বিষয়টোৰ মূল কাৰণটোলৈ আঙুলিয়াই দি খান্নাই কয় যে কাৰণসমূহ 'অতি সৰল' । খান্নাই ব্যাখ্যা কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ট্ৰাম্পক শান্তিৰ নোবেল বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ বিপৰীতে পাকিস্তানে মনোনীত কৰাৰ ফলত সম্পৰ্কত ফাঁট মেলিছে ।
তেওঁ ইছলামবাদৰ পৰা প্ৰকাশিত এক বিবৃতিৰ কথা উল্লেখ কৰে, য’ত চলিত বৰ্ষৰ মে’ মাহত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত চাৰিদিনীয়া সংঘাতৰ অন্ত পেলোৱাৰ বাবে ট্ৰাম্পক কৃতিত্ব দিয়া হৈছে । ভাৰতে অৱশ্যে পাকিস্তানৰ সৈতে সীমাবিবাদ আভ্যন্তৰীণ বিষয় বুলি কৈ ট্ৰাম্পক ইয়াৰ কোনো কৃতিত্ব দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।
খান্নাই কয়, "আমি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ অহংকাৰক ভাৰতৰ সৈতে এনে কৌশলগত সম্পৰ্ক ধ্বংস কৰিবলৈ দিব নোৱাৰো, যিটো চীনে নহয়, আমেৰিকাই নেতৃত্ব দিয়াটো নিশ্চিত কৰাৰ মূল চাবিকাঠি ।" তেওঁ লগতে প্ৰশ্ন কৰে, "ড'নাল্ড ট্ৰাম্পক ভোট দিয়া সকলো ভাৰতীয়-আমেৰিকানক মই সুধিছোঁ, তেওঁ এই সম্পৰ্ক ধ্বংস কৰাৰ সময়ত বৰ্তমান আপোনালোক ক'ত আছে ?”
উল্লেখ্য যে চীনৰ টিয়ানজিন চহৰত অনুষ্ঠিত ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিন আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিঙৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সময়তে খান্নাৰ এই মন্তব্য আহিছে । তিনিওগৰাকী নেতাৰ মাজত আন্তৰিকতাৰ প্ৰদৰ্শনে ৰাছিয়া আৰু চীন উভয়ৰে সৈতে ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান সম্পৰ্কক জাগ্ৰত কৰি তুলিছে ।
আনহাতে, শুল্ক আৰু ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ক লৈ ভাৰতক লক্ষ্য কৰি শেহতীয়াভাৱে ট্ৰাম্পে যি কথা কৈছে আৰু যি কাৰ্য কৰিছে তাক সমগ্ৰ আমেৰিকাৰ অন্যান্য বিষয়াসকলেও তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে ।