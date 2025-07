ETV Bharat / international

ভাৰতৰ সভাপতিত্বত নতুনকৈ সংজ্ঞায়িত হ’ব ব্ৰিকছ: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিলে সংক্ষিপ্ত ৰূপৰ নতুন নাম - BRICS SUMMIT 2025

Published : July 8, 2025 at 12:37 PM IST

By ETV Bharat Assamese Team

ৰিঅ’ ডি জেনেৰিঅ' : অহা বছৰ ব্ৰিকছৰ সভাপতিত্বৰ দায়িত্ব বহন কৰিব ভাৰতে । ভাৰতৰ সভাপতিত্বত ব্ৰিকছক 'নতুন ৰূপত' উপস্থাপন কৰিব । বৰ্তমান ব্ৰিকছৰ যি সম্পূৰ্ণ নাম (ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ভাৰত, চীন আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা) তাক পুনৰ সংজ্ঞায়িত কৰা হ'ব । সেই অনুসৰি ব্ৰিকছৰ নতুন সংজ্ঞা হ'ব ‘সহযোগিতা আৰু বহনক্ষমতাৰ বাবে স্থিতিস্থাপকতা আৰু উদ্ভাৱন গঢ়ি তোলা’ (Building Resilience and Innovation for Cooperation and Sustainability) । সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এইকথা কয় ।

ব্ৰাজিলত চলি থকা ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ সময়ত 'Environment, COP-30 and Global Health' বিষয়ক অধিবেশনত ভাষণ দি মোদীয়ে কয় যে ভাৰতে নিজৰ কাৰ্যসূচীত গ্ল'বেল ছাউথক অগ্ৰাধিকাৰ দিব আৰু জনকেন্দ্ৰিক আৰু 'মানৱতা প্ৰথম' দৃষ্টিভংগীত গুৰুত্ব দিব ।

মোদীয়ে কয়, "যেনেকৈ আমাৰ সভাপতিত্বৰ সময়ত আমি জি-২০ক প্ৰসাৰ কৰিছিলোঁ, কাৰ্যসূচীত গ্ল’বেল ছাউথৰ বিষয়সমূহক অগ্ৰাধিকাৰ দিছিলোঁ, ঠিক সেইদৰে ব্ৰিকছৰ সভাপতিত্বৰ সময়তো আমি প্ৰথমে জনকেন্দ্ৰিকতা আৰু মানৱতাৰ মনোভাবেৰে এই মঞ্চখনক আগবঢ়াই লৈ যাম ।"

"ভাৰতৰ সভাপতিত্বত ভাৰতে ব্ৰিকছক নতুন ৰূপত উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিব আৰু সংক্ষিপ্ত ৰূপটোৰ অৰ্থ হ’ব- সহযোগিতা আৰু বহনক্ষমতাৰ বাবে স্থিতিস্থাপকতা আৰু উদ্ভাৱন গঢ়ি তোলা (Building Resilience and Innovation for Cooperation and Sustainability) ।" প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় । তেওঁ লগতে শীৰ্ষ সন্মিলনখন সফলতাৰে আয়োজন কৰাৰ বাবে ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লুইজ ইনাচিঅ’ লুলা ডা ছিলভাক অভিনন্দন জনায় আৰু উষ্ম আতিথ্যৰ বাবে তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কয় যে জলবায়ু ন্যায় 'এটা বিকল্প নহয়, বৰঞ্চ এক নৈতিক কৰ্তব্য' । কাৰণ ভাৰতে বিশ্বাস কৰে যে প্ৰযুক্তি হস্তান্তৰ আৰু আৰ্ত দেশসমূহক সুলভ মূল্যৰ বিত্তীয় সাহায্য অবিহনে জলবায়ু সম্পৰ্কীয় ব্যৱস্থা জলবায়ু আলোচনাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব ।