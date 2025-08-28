ETV Bharat / international

১০২০ মেগাৱাটৰ পুনাটছাংচু-দ্বিতীয় জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ - BHUTAN HYDROELECTRIC PROJECT

প্ৰকল্পৰ অন্তিমটো ইউনিটৰ কাম সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ হয় । অনুষ্ঠানত ভূটান আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে ।

Punatsangchhu-II hydroelectric project
ভূটানত পুনাটছাংচু-দ্বিতীয় জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ (ANI)
By ANI

Published : August 28, 2025 at 7:43 AM IST

থিম্ফু (ভূটান) : ভূটানৰ ১০২০ মেগাৱাটৰ দ্বিতীয় পুনাটছাংচু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত সংযোজন হ'ল অন্তিম তথা শেষৰটো ইউনিট । প্ৰকল্পটোৰ অন্তিমটো ইউনিটৰ (১৭০ মেগাৱাট) কাম সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ হৈছে । থিম্ফুস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসে এই কথা জনাইছে ।

থিম্ফুস্থিত ভাৰতৰ দূতাবাসে কয়, "আজি অন্তিম ইউনিট [ইউনিট ৬ (১৭০ মেগাৱাট)] শক্তি গ্ৰীডৰ সৈতে সংযোজনৰ ফলত ১০২০ মেগাৱাটৰ দ্বিতীয় পুনাটছাংচু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল । এই উপলক্ষে প্ৰকল্পটোৰ শক্তি কেন্দ্ৰত এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ।"

ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দাশো শ্বেৰিং টবগেই; ভূটান চৰকাৰৰ শক্তি আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ মন্ত্ৰী লিয়নপো গেম শ্বেৰিং; ভূটানত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত সুধাকৰ দালেলা; ভাৰত চৰকাৰৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ বিশেষ সচিব আৰু বিত্তীয় উপদেষ্টা অনুৰাগ আগৰৱাল ; ভূটান চৰকাৰৰ শক্তি আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব দশো কৰ্ম্ম শ্বেৰিং; ভাৰত চৰকাৰৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব (উত্তৰ) মুনু মহাৱাৰ; ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগ, ডি এণ্ড আৰৰ সদস্য আদিত্য শৰ্মা ; পুনাটছাংচু-দ্বিতীয় জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰিচালন সঞ্চালক প্ৰকাশ চন্দ উপাধ্যায়; প্ৰকল্প পৰিচালনা দল; ভাৰত চৰকাৰ আৰু ভূটান চৰকাৰৰ অন্যান্য বিষয়া আৰু ৱাপক'ছৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে ঠিকাদাৰসকলেও এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে বুলি দূতাবাসে লগতে জনাইছে ।

ভাৰত আৰু ভূটানে জলবিদ্যুৎ খণ্ডত দীৰ্ঘদিনীয়া আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে লাভজনক সহযোগিতা লাভ কৰিছে । দুয়োখন চৰকাৰে ভূটানত ৫ টা বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ উন্নয়নত অংশীদাৰিত্ব কৰিছে, অৰ্থাৎ চুখা এইচ ই পি (৩৩৬ মেগাৱাট), কুৰিচু এইচ ই পি (৬০ মেগাৱাট), তালা এইচ ই পি (১০২০ মেগাৱাট), মাংদেচু এইচ ই পি (৭২০ মেগাৱাট) আৰু পুনাটছাংচু-II এইচ ই পি (১০২০ মেগাৱাট) ।

পুনাটছাংচু-দ্বিতীয় জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে ভূটানৰ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্ৰায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ৩৫০০ মেগাৱাটৰ ওপৰত হৈছে । ২০২৪ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভাৰত-ভূটান শক্তি অংশীদাৰিত্বৰ যুটীয়া সহযোগিতা নথিৰ সৈতে সংগতি ৰাখি নতুন শক্তি প্ৰকল্পৰ বিকাশৰ জৰিয়তে স্বচ্ছ শক্তি খণ্ডত নিজৰ অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধিৰ বাবে দুয়োপক্ষই একেলগে কাম কৰি যাব বুলি ভাৰতৰ দূতাবাসে প্ৰকাশ কৰিছে ।

