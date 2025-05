ETV Bharat / international

কানাড়া চুটিগল্প সংকলন 'হাৰ্ট লেম্প' এ জিনিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুকাৰ বঁটা - INTERNATIONAL BOOKER PRIZE 2025

Published : May 21, 2025 at 11:45 AM IST

আনহাতে, অনুবাদক ভাষ্টীয়ে কয়, "মোৰ সুন্দৰ ভাষাৰ বাবে এয়া কি সুন্দৰ জয় ।"

বার্ষিক পুৰস্কাৰত ইংৰাজীলৈ অনুদিত আৰু যুক্তৰাজ্য অথবা আয়াৰলেণ্ডত মাৰ্চ ২০২৪ আৰু এপ্ৰিল ২০২৫ ৰ মাজত প্ৰকাশিত দীৰ্ঘ আকাৰৰ সাহিত্য অথবা সৰু কাহিনীৰ সংকলনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সাহিত্যৰ উদযাপন কৰা হয় । চূড়ান্ত তালিকাত থকা অন্যান্য পাঁচখন কিতাপৰ ভিতৰত আছে: ‘On the Calculation of Volume I’ লেখক: সলভেজ বালে, ডেনিছৰ পৰা বাৰ্বৰা জে. হাভেলেণ্ড দ্বাৰা অনুদিত; ‘Small Boat’ লেখক: ভিনচেন্ট ডেলেক্ৰৱাইছ, ফ্ৰেঞ্চৰ পৰা হেলেন ষ্টেভেনচনৰ দ্বাৰা অনুদিত; ‘Under the Eye of the Big Bird’ লেখক: হিৰোমি কাৱাকামি, জাপানীখনৰ পৰা আসা ইয়োনেদাৰ দ্বাৰা অনুদিত; ‘Perfection’ লেখক: ভিনচেঞ্জো লেট্ৰনিকো, ইটালীয়ৰ পৰা চোফী হুগেছৰ দ্বাৰা অনুদিত; আৰু ‘A Leopard-Skin Hat’ লেখক: এ্যান ছেৰে, ফ্ৰেঞ্চৰ পৰা মাৰ্ক হাচিনচনৰ দ্বাৰা অনুদিত ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুকাৰ বঁটা ২০২৫ ৰ বিচাৰকৰ দায়িত্বত থকা মেক্স পৰ্টাৰে কয়- "এই তালিকা অনুবাদ সাহিত্যৰ চিন্তা আৰু আশ্চৰ্যজনক আলোচনাসমূহৰ বাবে এটি যাত্ৰা হিচাপে অনুবাদকাৰ্যত বৰ্ণিত কাব্যৰ উদযাপন । এই মন-ব্যৱধানকাৰী কিতাপবোৰে আমাক সোধে যে আমাৰ বাবে কি অপেক্ষা কৰিব পাৰে, বা আমি কেনেকৈ শোক পালন কৰিব পাৰো, পূজা কৰিব পাৰো বা ঠিকে থাকিব পাৰো । এই প্ৰশ্নবোৰে কেতিয়াবা দৃঢ়, কেতিয়াবা হতাশজনক, কেতিয়াবা মৌলিকভাৱে আশাবাদী উত্তৰ প্ৰদান কৰে ।"

প্ৰতিটো বাচনিপ্ৰাপ্ত শিৰোনামৰ বাবদ লেখক আৰু অনুবাদকৰ মাজত ৫,০০০ পাউণ্ডৰ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয় ৷ যাৰ বাবে বিজয়ী পুৰস্কাৰৰ ধন মুস্তাক আৰু ভাষ্টিৰ মাজত বিভক্ত কৰা হয়, প্ৰতিগৰাকী লাভ কৰে ২৫,০০০ পাউণ্ড ৷

২০২২ চনত গীতাঞ্জলি শ্ৰী আৰু অনুবাদক ডেইজী ৰকৱেলে প্ৰথমখন হিন্দী উপন্যাস ‘Tomb of Sand’ ৰ বাবে বহুল আকাংক্ষিত এই পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল ৷ আনহাতে, পেৰুমাল মুৰুগানৰ তামিল উপন্যাস ‘পাইৰে’ অনিৰুদ্ধ বাসুদেৱে ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰি ২০২৩ চনত এই তালিকাত স্থান লাভ কৰে ।

