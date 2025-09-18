ক্ষমতা হেৰুৱাইছিল আগতেই, এইবাৰ ভোটদানৰ অধিকাৰো হেৰুৱালে শ্বেখ হাছিনাই
বাংলাদেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অপসাৰিত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় পত্ৰ ব্লক কৰি দিছে । বৰ্খাস্ত কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী হাছিনাক
By PTI
Published : September 18, 2025 at 2:06 PM IST
ঢাকা : বাংলাদেশৰ অপসাৰিত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে দেশখনৰ নিৰ্বাচন আয়োগ । দেশখনৰ কোনো নিৰ্বাচনতে ভোট দিব নোৱাৰিব হাছিনাই । ইয়াৰ পূৰ্বে জুলাই মাহত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়াধিকৰণে আদালতক অৱমাননাৰ অপৰাধত ৬ মাহৰ কাৰাদণ্ড প্ৰদান কৰিছিল হাছিনাক ।
বাংলাদেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে বুধবাৰে কয় যে তেওঁলোকে অপসাৰিত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় পত্ৰ 'লক' কৰি ৰাখিছে । যাৰ ফলত ফলস্বৰূপে অহা বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সাধাৰণ নিৰ্বাচনত তেওঁৰ ভোটদানৰ অধিকাৰ নাথাকিব ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ সচিব আখতাৰ আহমেদে নিৰ্বাচন ভৱনৰ কাৰ্যালয়ত সাংবাদিকৰ আগত কয় যে যাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় পত্ৰ (এন আই ডি) লক কৰা হৈছে তেওঁলোকে বিদেশৰ পৰাও ভোটদান কৰিব নোৱাৰিব । তেওঁ লগতে কয় যে হাছিনাৰ এন আই ডি ব্লক কৰা হৈছে ।
আহমেদে মুকলিভাৱে প্ৰকাশ নকৰিলেও একাংশ সংবাদ মাধ্যমে বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে যে শ্বেখ হাছিনাৰ লগতে কনিষ্ঠ ভগ্নী শ্বেখ ৰেহানা, পুত্ৰ ছাজিব ৱাজেদ জয় আৰু কন্যা ছাইমা ৱাজেদ পুতুলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় পত্ৰ লক বা ব্লক কৰা হৈছে ।
ৰেহানাৰ সন্তান টুলিপ ৰিজৱানা ছিদ্দিক, আজমিনা ছিদ্দিক আৰু ভতিজা ৰাদৱান মুজিব ছিদ্দিক ববি, তেওঁৰ ভাতৃ আৰু হাছিনাৰ প্ৰাক্তন নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অৱসৰপ্ৰাপ্ত মেজৰ জেনেৰেল তাৰিক আহমেদ ছিদ্দিক, তেওঁৰ পত্নী শ্বাহীন ছিদ্দিক আৰু তেওঁলোকৰ কন্যা বুছৰা ছিদ্দিকৰো ভোটদানৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
অৱশ্যে আহমেদে কয় যে যিসকলে ন্যায়ৰ স্বাৰ্থত বা আন কাৰণত বিদেশলৈ পলায়ন কৰিছে তেওঁলোকে ভোটদান কৰিব পাৰিব, যদিহে তেওঁলোকৰ এন আই ডি কাৰ্ড সক্ৰিয় হৈ থাকে । হিংসাত্মক ছাত্ৰ আন্দোলনৰ পিছত ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হোৱাৰ পিছত ২০২৪ চনৰ ৫ আগষ্টত হাছিনাৰ আৱামী লীগৰ চৰকাৰ ভংগ কৰা হৈছিল ।
ইয়াৰ পিছতে নোবেল বঁটা বিজয়ী মহম্মদ ইউনুছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি হাছিনা আৰু অন্যান্য জ্যেষ্ঠ আৱামী নেতাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে আৱামী লীগৰ কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰি দিয়ে । বৰ্তমান হাছিনাৰ বিৰুদ্ধে বাংলাদেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়াধিকৰণত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ।
লগতে পঢ়ক :নেপালৰ অন্তৱৰ্তীকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সুশীলা কাৰ্কীৰ শপতগ্ৰহণ