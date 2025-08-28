ETV Bharat / international

বিদ্যালয়ত গুলীচালনাত দুটি শিশু নিহত, ১৪টি শিশুকে ধৰি ১৭জন আহত - MINNEAPOLIS SCHOOL SHOOTING

চিবিএছৰ মতে স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ১৫টা শিশু চিকিৎসাধীন হৈ আছে । ৰেডিঅ’ই জনোৱা মতে কেইবাজনৰ অৱস্থা সংকটজনক ।

MINNEAPOLIS SCHOOL SHOOTING
গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ পিছতে সন্তানসহ আতংকিত অভিভাৱক (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2025 at 12:11 AM IST

মিনিয়াপলিছ : মিনিয়াপলিছৰ এখন কেথলিক বিদ্যালয়ত পাঠদান আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰথম সপ্তাহত বুধবাৰে গুলীচালনাত দুটা শিশু নিহত হোৱাৰ লগতে ১৪টি শিশুসহ ১৭জন লোক আহত হয় বুলি বিষয়া আৰু চিকিৎসালয়ৰ কতৃপক্ষই জনায় ।

আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু মেয়ৰে বিদ্যালয়খনত প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত হোৱা গুলীচালনাত দুটা শিশু নিহত হোৱাৰ লগতে ১৪টি শিশুসহ ১৭জন লোক আহত হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে । তেওঁলোকে আক্ৰমণকাৰীৰো মৃত্যু হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।

মিনিয়াপলিছৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ব্রায়ান অ’হাৰাই জনোৱা মতে, আক্ৰমণকাৰীয়ে বন্দুক লৈ গীৰ্জাঘৰৰ ওচৰলৈ গৈ এনাউনেচন কেথলিক স্কুলত প্ৰাৰ্থনা কৰি থকা শিশুসকলৰ ওপৰত খিৰিকীৰে গুলীচালনা কৰে ।

অ’হাৰাই কয় যে গুলীচালনাত জড়িত সন্দেহযুক্ত লোকজনৰ মৃত্যু হৈছে, তেওঁৰ বয়স ২০ বছৰ আৰু তেওঁৰ কোনো বিস্তৃত অপৰাধজনিত ইতিহাস নাই ।

গৱৰ্ণৰ টিম ৱাল্টজে ছ’চিয়েল মিডিয়াত কয় যে তেওঁক এই গুলীচালনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে । তেওঁ কয়, “মই সেইসকল শিশু আৰু শিক্ষকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো, যিসকলৰ স্কুলৰ প্ৰথম সপ্তাহত এই ভয়ংকৰ হিংসাত্মক কাৰ্যত প্ৰভাৱিত হৈছিল ।”

বাল চিকিৎসা আঘাত হাস্পতাল চিলড্ৰেনছ মিনেছ’টাই এক বিবৃতিত কয় যে পাঁচটা শিশুক যত্নৰ বাবে ভৰ্তি কৰা হৈছে । মিনেছ’টাৰ সৰ্ববৃহৎ জৰুৰীকালীন বিভাগ হেনেপিন হেল্থকেয়াৰ ইনষ্টিটিউটে এই গুলীচালনাত আহত ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰি আছে বুলি বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হয় ।

আৰক্ষী, এফ বি আই আৰু অন্যান্য ফেডাৰেল এজেণ্ট আৰু এম্বুলেন্স বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হোৱাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ‘ট্ৰুথ ছ’চিয়েল’ত পোষ্ট কৰি কয় যে তেওঁক ‘ভয়ংকৰ গুলীচালনা’ৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে আৰু হোৱাইট হাউছে ইয়াৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ অব্যাহত ৰাখিব । বিদ্যালয়খন খালী কৰা হৈছে ।

১৯২৩ চনৰ পৰা চলি থকা এই প্ৰি-কিণ্ডাৰগাৰ্টেনৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ বিদ্যালয়খনৰ ৱেবছাইট অনুসৰি বুধবাৰে পুৱা ৮:১৫ বজাত গণ প্ৰাৰ্থনাৰ কথা আছিল ।

সোমবাৰটো আছিল স্কুলৰ প্ৰথম দিন আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াত সেইদিনা ফটোত দেখা গৈছে যে চাইকেল ষ্টেণ্ডত সেউজীয়া ইউনিফৰ্ম পিন্ধি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ইজনে সিজনক সম্ভাষণ জনাইছে, কেমেৰাৰ বাবে হাঁহিছে আৰু একেলগে বহি আছে ।

মিনিয়াপলিছত ডেম’ক্ৰেটিক নেশ্যনেল কমিটীৰ অধ্যক্ষ কেন মাৰ্টিনে এই গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ সম্ভেদ লয় ।

২৪ ঘন্টা নৌহওঁতেই মহানগৰীত সংঘটিত হোৱা এই গুলীচালনা শেহতীয়া নৱতম ঘটনা । মঙলবাৰে বিয়লি মিনিয়াপলিছৰ এখন হাইস্কুলৰ বাহিৰত গুলীচালনাত এজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আন ছয়জন আহত হয় । কিছু ঘণ্টাৰ পিছত মহানগৰীত সংঘটিত আন দুটা গুলীচালনাৰ ঘটনাত দুজন লোক নিহত হয় ।

বুধবাৰৰ গুলীচালনাৰ পূৰ্বে আমেৰিকাৰ কমেও এক ডজন কলেজ কেম্পাছত গুলীচালনাৰ বিষয়ে ভুৱা ফোন আহিছিল ।

