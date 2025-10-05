মাজনিশা ৬.০ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি হ’ল জাপানক, ভয়ত বিতত সকলো

মাজনিশা ৬.০ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি হ’ল জাপানক, ভয়ত বিতত সকলো
এইবাৰ জাপানত প্ৰবল ভূমিকম্প । অৱশ্যে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ হতাহতি বা সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতি হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই ।
Published : October 5, 2025 at 11:04 AM IST
টকিঅ’ : এয়া কি ! আকৌ অনুভূত জোকাৰণি ৷ কোন ক’লৈ যাব, সকলোৱে মাথোঁ চিঞৰিছে ৷ ভয়ত ত্ৰস্তমান সকলো ৷ কাৰণ তেতিয়া সময় হৈছিল মধ্য ৰাত্ৰি ৷ হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে ৷ শনিবাৰে মাজৰাতি অনুভূত হয় প্ৰবল জোকাৰণি ৷
পিছে ৰ’ৱ, এই ভূমিকম্প পিছে অসম বা ভাৰতত হোৱা নাই ৷ এইবাৰৰ ভূমিকম্পৰ স্থান জাপান ৷ যোৱা নিশা জাপানক ৬.০ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি থৈ হ’ল । বাতৰি লিখা পৰলৈকে এই ভূমিকম্পৰ ফলত কোনো লোক হতাহতি বা সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতি হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই ।
নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছিজম’লজি (এনচিএছ)ৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে শনিবাৰে মাজনিশা জাপানত ৬.০ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই আঘাত হানে । এন চি এছৰ তথ্য অনুসৰি জাপানৰ হনছুৰ পূব উপকূলৰ পৰা ৫০ কিলোমিটাৰ তলত এই ভূকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল ।
EQ of M: 6.0, On: 04/10/2025 20:51:09 IST, Lat: 37.45 N, Long: 141.52 E, Depth: 50 Km, Location: Near East Coast of Honshu, Japan.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 4, 2025
সমগ্ৰ জাপানেই অতি সক্ৰিয় ভূমিকম্পীয় অঞ্চল ৷ ইয়াত বিশ্বৰ আটাইতকৈ ঘন ভূমিকম্পীয় নেটৱৰ্ক আছে, গতিকে ইয়াত বহুতো ভূমিকম্প সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য পোৱা যায় ৷
খবৰ অনুসৰি, এই ভূমিকম্পৰ পিছতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ব পৰা অঞ্চলবোৰত আতংকই বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে ৷ নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বহু লোকে ঘৰ এৰি পলায়ন কৰাও দেখা গৈছে । অৱশ্যে বৰ্তমান পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ খবৰ পোৱা নাই ।
মন কৰিবলগীয়া যে জাপান প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ আগ্নেয়গিৰি অঞ্চল ৰিং অৱ ফায়াৰত অৱস্থিত । দ্বীপসমূহত সঘনাই কম তীব্ৰতাৰ ভূমিকম্প আৰু মাজে মাজে আগ্নেয়গিৰি উদগীৰনো হয় । প্ৰবল ভূমিকম্পৰ ফলত প্ৰায়ে ছুনামীও হয় । শেহতীয়া বৃহৎ ভূমিকম্পসমূহৰ ভিতৰত ২০২৪ চনৰ নোটো ভূমিকম্প, ২০১১ চনৰ টোহোকু ভূমিকম্প, ২০০৪ চনৰ চুয়েটছু ভূমিকম্প আৰু ১৯৯৫ চনৰ গ্ৰেট হানশ্বিন ভূমিকম্প আদি উল্লেখনীয় ৷
জাপানৰ ভূমিকম্প জুখিবলৈ সাধাৰণতে শ্বিণ্ডো স্কেল ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ই আমেৰিকাত ব্যৱহৃত মডিফাইড মাৰ্কালি তীব্ৰতা স্কেল, চীনত ব্যৱহৃত লিডু স্কেল বা ইউৰোপীয় মেক্ৰ’ছিছমিক স্কেল (EMS)ৰ সৈতে মিল আছে । অৰ্থাৎ এই স্কেলে ৰিখটাৰ স্কেলৰ দৰে মহাকম্পকেন্দ্ৰৰ শক্তিৰ উৎসৰ পৰিৱৰ্তে নিৰ্দিষ্ট স্থানত হোৱা ভূমিকম্পৰ তীব্ৰতাও জুখিব পাৰে ।
অন্যান্য ভূমিকম্পীয় তীব্ৰতা স্কেলৰ দৰে নহয়, যিবোৰত সাধাৰণতে বাৰটা তীব্ৰতাৰ স্তৰ থাকে, জাপান বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাই ব্যৱহাৰ কৰা শ্বিণ্ডো স্কেলত শূন্যৰ পৰা সাতলৈকে ১০টা স্তৰ থাকে । শূন্যই মধ্যমীয়া তীব্ৰতাক বুজায়, আনহাতে সাতটোৱে ভয়াৱহ ভূমিকম্পক বুজায় ।
পাঁচ আৰু ছয় শ্বিণ্ডো তীব্ৰতাৰ ভূমিকম্পক দুৰ্বল বা গুৰুতৰ মধ্যম স্তৰ বুলি গণ্য কৰা হয় । চাৰিটা আৰু তাৰ তলৰ শিণ্ডো তীব্ৰতাৰ ভূমিকম্পক দুৰ্বলৰ পৰা মধ্যমীয়া বুলি ধৰা হয় ৷ আনহাতে পাঁচ আৰু তাৰ ওপৰৰ তীব্ৰতাৰ ভূমিকম্পে আচবাব, দেৱালৰ টাইলছ, কাঠৰ ঘৰ, পকী অট্টালিকা, পথ, গেছ আৰু পানীৰ পাইপৰ যথেষ্ট ক্ষতি কৰিব পাৰে ।
