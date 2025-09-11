৯/১১ আক্ৰমণৰ ২৪ বছৰ, এতিয়াও সজীৱ ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰ বিভীষিকা

৯/১১ আক্ৰমণৰ ২৪ বছৰ, এতিয়াও সজীৱ ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰ বিভীষিকা
আমেৰিকাত ৯/১১ আক্ৰমণৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ স্মৃতি অনুষ্ঠান । নিউয়ৰ্ক, পেণ্টাগণ আৰু ছেনক্সভিলৰ পৰা পেনচিলভেনিয়ালৈ অনুষ্ঠিত বৰ্ষপূৰ্তিৰ অনুষ্ঠান ।
Published : September 11, 2025 at 7:41 PM IST
নিউয়ৰ্ক: ১১ ছেপ্টেম্বৰ, ২০০১, কেতিয়াও পাহৰিব নোৱৰা এটা দিন । ২৪ বছৰ পাৰ হ'ল সেই বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ । ২৩ বছৰৰ বৰ্ষপূৰ্তি হিচাপে আমেৰিকাৰ লোকসকলে আয়োজন কৰিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ । নিউয়ৰ্ক, পেণ্টাগণ, পেনচিলভেনিয়া আৰু ছেনক্সভিলত আয়োজিত শোকসভাত গণ্যমান্য ব্যক্তি, ৰাজনৈতিক নেতাৰ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰে এই আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুওৱা ৩০০০ লোকৰ আত্মীয়-স্বজনে ।
কিছু সংখ্যক লোকে এই দিনটোক নিজৰ দিৱস হিচাপে মান্যতা দিব বিচাৰে । ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ আক্ৰমণত নিজৰ পিতৃক হেৰুওৱা জেমচ লিঞ্চে কয় যে তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে সাগৰৰ পাৰত দিন কটোৱাৰ পূৰ্বে গৃহচহৰত আয়োজিত এক সমাৰোহত ভাগ ল'ব ।
বৰ্ষপূৰ্তিৰ এদিন পূৰ্বে মেনহট্টনত যেতিয়া ৯/১১ ৰ চেৰিটি কাৰ্যসূচীত তেওঁৰ সতীৰ্থ আৰু মাতৃৰ সৈতে আৰ্তজনৰ বাবে খাদ্য যোগাৰ কৰি আছিল তেতিয়া কয়, "এয়া সেইসমূহৰ ভিতৰত এক বিষয়, য'ত কোনোধৰণৰ দুখ, কেতিয়াবা কৰিব লাগে বুলি নাভাবো ।" তেওঁ কয়, "দুখৰ মাজতো আনন্দ বিচাৰিব লাগে বুলি মই ভাবো, এই ক্ষেত্ৰত মোৰ বিকাশ এক ডাঙৰ অংশ ।"
এই স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠান এক ৰাজনৈতিক চাপৰ মাজত আয়োজন কৰা হৈছে । ৯/১১ ৰ বৰ্ষপূৰ্তি সাধাৰণতে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস হিচাপে প্ৰচাৰ কৰা হয় । ইউটাৰ এক কাৰ্যসূচীত ভাষণ দিয়াৰ সময়ত ৰক্ষণশীল কাৰ্যকৰ্তা চাৰ্লি কিৰ্কক গুলী কৰি হত্যা কৰাৰ এদিনৰ পিছত আয়োজন কৰা হৈছে ।
নাম উচ্চাৰণ আৰু মৌন প্ৰাৰ্থনা:
আয়োজকসকলে জনাই যে কিৰ্কক হত্যা কৰাৰ পিছত নিউয়ৰ্কস্থিত ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰত ৯/১১ ৰ বৰ্ষপূৰ্তি সমাৰোহৰ আশে পাশে অতিৰিক্ত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । নামনি মেনহট্টনস্থিত গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ত আক্ৰমণত প্ৰীড়িতসকলৰ নাম তেওঁলোকৰ আত্মীয়-স্বজনৰ দ্বাৰা পাঠ কৰোৱা হ'ব । এই সমাৰোহত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভ্যান্স আৰু তেওঁৰ পত্নী, দ্বিতীয় মহিলা উষা ভ্যান্স উপস্থিত থাকিব ।
এই লোকসকলে সেই সময়ত মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰিব, যিসময়ক অপহৃত বিমানে ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰত স্থাপিত টুইন টাৱাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু পলকতে খহি পৰিছিল গগনচুম্বী অট্টালিকা ।
বৰ্জীনিয়াস্থিত পেণ্টাগণত, সেই ১৮৪ জন সৈন্য তথা নাগৰিকো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব, যিসকলে আমেৰিকান সেনাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত জেট লাইনেৰে কৰা এক আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু প্ৰথম মহিলা মেলানিয়া ট্ৰাম্পে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি নিউয়ৰ্কৰ য়াংকীজ আৰু ডেট্ৰাইট টাইগাৰ্ছৰ মাজত বেচবল মেছ উপভোগ কৰিবলৈ ব্ৰোংকছলৈ ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
পেনচিলভেনিয়াৰ ছেনক্সভিলৰ সমীপৱৰ্তী গ্ৰামাঞ্চলত, কিছু সময়ৰ বাবে মৌন প্ৰাৰ্থনা, নাম উচ্চাৰণ আৰু পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পন কৰি, ফ্লাইট নং ৩ ৰ পীড়িতসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব । এই অপহৃত বিমানৰ চালকে দলৰ সদস্য আৰু যাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা ককপিটত সোমোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ পিছত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল । এই সমাৰোহত পূৰ্বৰ সৈনিক সচিব ডগ কালিন্সো জড়িত আছিল ।