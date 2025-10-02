ETV Bharat / international

গাজালৈ মানৱীয় সাহায্যৰ ফ্ল'টিলাক বাধা ইজৰাইলী নৌসেনাৰ

গাজা অভিমুখী সাহায্য ফ্ল'টিলাত থকা কৰ্মীসকলে জনোৱা মতে ইজৰাইলৰ নৌসেনাই তেওঁলোকৰ জাহাজসমূহক বাধা দি আছে ।

Israel Intercepts Global Samud Flotilla
গাজালৈ মানৱীয় সাহায্যৰ ফ্ল'টিলাক বাধা ইজৰাইলী নৌসেনাৰ (Screengrab X @IsraelMFA)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2025

জেৰুজালেম : গাজাত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে গাজা অভিমুখে যোৱা মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীৰ সৰু সৰু জাহাজক (ফ্ল'টিলা) বাধা ইজৰাইলী নৌসেনাৰ । বুধবাৰে সন্ধিয়া গাজা অভিমুখী এখন জাহাজৰ কৰ্মচাৰীসকলে কয় যে ইজৰাইলৰ নৌসেনাই পেলেষ্টাইন অঞ্চল পোৱাৰ পূৰ্বে ৩ খন জাহাজক বাধা দিয়ে । ইফালে ইজৰাইল কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে ছুইডেনৰ জলবায়ু আৰু ৰাজনৈতিক কৰ্মী গ্ৰেটা থানবাৰ্গকে ধৰি জাহাজখনত থকা কৰ্মীসকল নিৰাপদ আৰু ইজৰাইললৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে ।

উল্লেখ্য যে প্ৰায় ৫০ খন সৰু জাহাজ আৰু ৫০০ কৰ্মীৰে গঠিত গ্লোবেল চুমুদ ফ্ল'টিলাই গাজালৈ মানৱীয় সাহায্য অভিযান চলাই আছে । গাজাৰ উপকূলৰ পৰা প্ৰায় ৭০ নটিকেল মাইল (৮০ মাইল) দূৰত্বত ছিৰিয়াছ, আলমা আৰু আদাৰা নামৰ জাহাজ কেইখনক বাধা দিয়া হৈছে বুলি ফ্ল'টিলাৰ লাইভ পজিচন শ্বেয়াৰ কৰা কৰ্মচাৰীসকলে জনাইছে । নেলছন মেণ্ডেলাৰ নাতি মাণ্ডলা মেণ্ডেলা, বাৰ্চিলোনাৰ প্ৰাক্তন মেয়ৰ আডা ক'ল' আৰু ইউৰোপৰ কেইবাজনো নেতাকে ধৰি গঠিত গ্ৰুপটোৱে কয় যে ইজৰাইলী বাধা ভংগ কৰি পেলেষ্টাইনীসকলৰ বাবে সাহায্য অনাৰ অভিযানত তেওঁলোক বিচলিত হৈছে ।

ইফালে ফ্ল'টিলাৰ অন্যতম নাও অহৱাইলাত থকা আমেৰিকাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক গ্ৰেগ ষ্ট'কাৰে কয় যে ট্ৰেন্সপণ্ডাৰ বন্ধ কৰি প্ৰায় ডজনমান নৌসেনাৰ জাহাজে পেলেষ্টাইনৰ কাষ চাপিছে । ইনষ্টাগ্ৰামৰ এটা ভিডিঅ'ত তেওঁ কয়, "বৰ্তমান তেওঁলোকে আমাৰ জাহাজসমূহক বাধা দিছে, আমাক কৈছে যে ইঞ্জিন বন্ধ কৰি পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰক নহ'লে আমাৰ নাওসমূহ জব্দ কৰা হ'ব । নহ'লে আমি ইয়াৰ ভয়ংকৰ পৰিণতিৰ সন্মুখীন হ'ম । ইজৰাইল কৰ্তৃপক্ষই একাংশ নাওৰ বিৰুদ্ধে পানী কামান ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলিও সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা হৈছে ।

ইজৰাইলৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে এক্সত এটা ভিডিঅ' পোষ্ট কৰি জাহাজত বহি থকা বিশিষ্ট ৰাজনৈতিক কৰ্মী থানবাৰ্গক পানীৰ বটল আৰু ৰেইনকোট দিয়া দেখা গৈছে । তাত কোৱা হৈছে যে গ্ৰেটা আৰু তেওঁৰ বন্ধুসকল নিৰাপদ আৰু সুস্থ ।

ইটালীৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী এণ্টনিঅ' তাজানীয়ে কয় যে ইজৰাইলৰ অভিযানত ২-৩ ঘণ্টা সময় লাগিব বুলি আশা কৰা হৈছে । তেওঁ কয় যে নাওসমূহ ইজৰাইলৰ আছদোদ বন্দৰলৈ অনা হ'ব আৰু অনাগত দিনত কৰ্মীসকলক স্থানান্তৰ কৰা হ'ব । তেওঁ লগতে কয় যে ইজৰাইল বাহিনীক কোৱা হৈছে যে হিংসাৰ আশ্ৰয় যাতে নলয় ।

ইফালে তুৰস্কৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে ইজৰাইলে নাওসমূহ বাধা দিয়া কাৰ্যক গৰিহণা দিছে আৰু ইয়াক সন্ত্ৰাসবাদৰ কাৰ্যকলাপ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ গুৰুতৰ উলংঘা বুলি অভিহিত কৰিছে । এক বিবৃতিত মন্ত্ৰালয়ে কয় যে ইজৰাইল বাহিনীয়ে আটক কৰি ৰখা তুৰ্কী নাগৰিক আৰু অন্যান্য যাত্ৰীসকলক তৎকালীনভাৱে মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

অভিযোগ অনুসৰি ইজিপ্তৰ উত্তৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলসীমাত যাত্ৰা কৰি থকা এই ফ্ল'টিলাৰ জাহাজসমূহে 'Danger Zone'ত প্ৰৱেশ কৰিছিল । বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত ইজৰাইলৰ দুখন সামৰিক জাহাজৰ সৈতে উত্তেজনাপূৰ্ণ সংঘৰ্ষ হোৱাৰ পিছত কৰ্মীসকলে পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে ।

আনহাতে ইজৰাইল কৰ্তৃপক্ষই ফ্ল'টিলাৰ কিছুমান সদস্যক হামাছৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ কৰি তেওঁলোকক নিৰ্দিষ্ট স্থানত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ বাধা আৰোপ কৰিছে ।

জেৰুজালেমৰ হিব্ৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন বিশেষজ্ঞ ইউভাল শ্বানীয়ে কয় যে ইজৰাইলে পূৰ্বৰ সতৰ্কবাণীৰ পিছত জাহাজক বাধা দিব পাৰে । অৱৰোধ সামৰিকভাৱে ন্যায্য আৰু অৱৰোধ বৈধ হয় নে নহয় সেয়া এক বিতৰ্কৰ বিষয় । কিন্তু ফ্ল'টিলাই যুক্তি দিছে যে তেওঁলোক এক অসামৰিক, নিৰস্ত্ৰ গোট আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনত মানৱীয় সাহায্য গৃহীত কৰাটো নিশ্চিত ।

