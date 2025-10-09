হাংগেৰীৰ লেখক লাছলো ক্ৰাছনাহৰ্কাইলৈ ২০২৫ চনৰ সাহিত্যৰ নোবেল বঁটা

ETV Bharat / international

By ANI

Published : October 9, 2025

3 Min Read
ষ্টকহোম : হাংগেৰীৰ লাছলো ক্ৰাছনাহৰ্কাইক ৯ অক্টোবৰ বৃহস্পতিবাৰে সাহিত্যৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । দেশৰ বহুতেই লেখকজনক আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ জীৱিত লেখক বুলি গণ্য কৰে । ক্ৰাছনাহৰ্কাই তেওঁৰ ৰচনাসমূহত উত্তৰ আধুনিক ডিষ্ট’পিয়া আৰু বিষাদৰ বিষয়বস্তু অন্বেষণ কৰিছে ।

ছুইডিছ একাডেমীয়ে তেওঁক "তেওঁৰ বাধ্যতামূলক আৰু দূৰদৰ্শী কামৰ বাবে সন্মান জনায়, যিয়ে এপ'কেলিপ্টিক সন্ত্ৰাসৰ মাজত শিল্পৰ শক্তিক দৃঢ়তাৰে দৃঢ় কৰে ।" নোবেল বঁটাৰ কৰ্তৃপক্ষই অফিচিয়েল হেণ্ডেল X ত টুইট কৰি কয়, “সাহিত্যৰ বঁটা হাংগেৰীৰ লেখক লাছলো ক্ৰাছনাহ’ৰকাইক প্ৰদান কৰা হৈছে ।”

ছুইডিছ একাডেমীয়ে এক বিবৃতিত কয়, "'হিৰ্চ্ট ০৭৭৬৯'ত আমি নিজকে কাৰ্পেথিয়ানসকলৰ ভয়ানক দুঃস্বপ্নত নহয়, বৰঞ্চ জাৰ্মানীৰ থুৰিংগেনৰ এখন সমসাময়িক সৰু চহৰৰ বিশ্বাসযোগ্য চিত্ৰণত বিচাৰি পাওঁ, যিখন সামাজিক বিশৃংখলতা, হত্যা, অগ্নিসংযোগ আদিয়ে জুৰুলা কৰিছে । একে সময়তে উপন্যাসখনৰ ভয়ানকতাক জোহান চেবাষ্টিয়ান বাচ্চৰ শক্তিশালী উত্তৰাধিকাৰৰ পটভূমিত স্থাপন কৰা হৈছে । এইখন এখন এনে কিতাপ, য’ত হিংসা আৰু সৌন্দৰ্যৰ ‘অসম্ভৱ’ মিশ্ৰণ ঘটিছে ।"

লাছলো ক্ৰাছনাহৰ্কাই কোন?

১৯৫৪ চনত ৰোমানিয়াৰ সীমান্তৰ ওচৰৰ হাংগেৰীৰ দক্ষিণ-পূব অঞ্চলৰ গিউলা নামৰ এখন সৰু চহৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল লাছলো ক্ৰাছনাহৰ্কাই । ১৯৮৫ চনত প্ৰকাশ পাইছিল ক্ৰাছনাহৰ্কাইৰ প্ৰথমখন উপন্যাস ‘ছাটানটাংগো’ । হাংগেৰীত এইখন আছিল এক সাহিত্যিক ছেনচেশ্যন আৰু লেখকৰ যুগান্তকাৰী ৰচনা ।

আমেৰিকান সমালোচক চুছান ছনটাগে তেওঁৰ দ্বিতীয়খন গ্ৰন্থ "Aj ellenálas melankólia" (১৯৮৯; "The Melancholy of Resistance," ১৯৯৮) পঢ়ি ক্ৰাছনাহৰ্কাইক সমসাময়িক সাহিত্যৰ "মাষ্টাৰ অৱ এপ'কেলিপছ" বুলি ঘোষণা কৰে ।

ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ বঁটা কোনে লাভ কৰিছিল?

ইয়াৰ পূৰ্বে বুধবাৰে জাপানৰ চুছুমু কিটাগাৱা, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰিচাৰ্ড ৰবছন, ইউ চি বাৰ্কলেৰ ওমেৰ য়াঘী আৰু আমেৰিকাৰ বাৰ্কলেৰ কেলিফৰ্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ক ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । এই তিনিওজনে তেওঁলোকৰ যুগান্তকাৰী আৱিষ্কাৰ মেটাল-অৰ্গেনিক ফ্ৰেমৱৰ্কছ (এম অ’ এফ)ৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰে ।

পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ বঁটা কোনে লাভ কৰিছিল?

ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে ঘোষণা কৰা হয় পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা । এই বছৰ জন ক্লাৰ্ক, মিচেল এইচ ডেভ’ৰেট আৰু জন এম মাৰ্টিনিছে এই সন্মান লাভ কৰে । তিনিওজনে একেলগে এটা পৰীক্ষা চলাইছিল য’ত অতিপৰিবাহী উপাদানৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰনিক বৰ্তনী নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু কোৱাণ্টাম বলবিজ্ঞানৰ দুটা প্ৰধান প্ৰভাৱ – টানেলিং আৰু শক্তি কোৱাণ্টাইজেচন – মেক্ৰ’স্কোপিক পৰ্যায়ত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল ।

