ভাৰতত প্ৰতি ৭ জনৰ ভিতৰত এজনেই ভুগে হতাশাত! সেয়ে আজিয়েই বিশেষজ্ঞৰ পৰা জানি লওক ইয়াৰ লক্ষণ তথা প্ৰতিৰোধৰ সঠিক উপায়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ নতুন প্ৰতিবেদন অনুসৰি সমগ্ৰ বিশ্বতে বৃহৎ সংখ্যক লোকে মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে যুঁজি আছে, ই কেনেকৈ ব্যক্তিক আত্মহত্যাৰ দিশলৈ নিব পাৰে-

WORLD SUICIDE PREVENTION DAY 2025
বিশ্ব আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ দিৱস (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 10, 2025 at 12:04 PM IST

6 Min Read
আপুনি পূৰ্বৰ তুলনাত কাম-কাজৰ প্ৰতি কম আগ্ৰহী অনুভৱ কৰিছে নেকি বা নিদ্ৰাত ব্যাঘাত জন্মিছে নেকি ? শূন্য বা অসহায় অনুভৱ কৰিছে নেকি ? যদি হয় তেন্তে এই লক্ষণসমূহ আওকাণ নকৰিব ৷ অৱশ্যে এইটো জনাটো জৰুৰী যে আপুনি অকলশৰীয়া নহয় ৷

বৰ্তমান বেছিভাগ মানুহৰে মনৰ অৱস্থা এনেকুৱাই আৰু ইয়াৰ আঁৰত কিছুমান কাৰণো আছে ৷ যদি এই কাৰণসমূহ সঠিকভাৱে নিৰ্ণয় কৰা হয়, তেন্তে হতাশাৰ গুৰুতৰ লক্ষণসমূহ সময়মতে উত্থান হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দিব পৰা যায় ৷

আজি বিশ্ব আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ দিৱস, ভাৰতত প্ৰতি ৭ জনৰ ভিতৰত এজন হতাশাত ভুগে ৷ আজিকালি আত্মহত্যাৰ প্ৰৱণতাও যঠেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। বিশেষকৈ যুৱচামৰ মাজত। এটা পৰিসংখ্যা অনুসৰি ১০ ৰ পৰা ২৪ বছৰ বয়সীয়া যুৱপ্ৰজন্মৰ মৃত্যুৰ দ্বিতীয় বৃহৎ কাৰণটোৱেই হৈছে আত্মহত্যা ।

মন কৰিবলগীয়া যে, স্বাভাৱিক মেজাজৰ দোলাচলতকৈ বিষণ্ণতা পৃথক ৷ এই লক্ষণসমূহ সাধাৰণতে দুসপ্তাহতকৈ অধিক সময়লৈকে থাকে আৰু সঠিক চিকিৎসা নকৰিলে আত্মহত্যা বা নিজক আঘাত কৰাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ নতুন প্ৰতিবেদন অনুসৰি সমগ্ৰ বিশ্বতে বৃহৎ সংখ্যক লোকে মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে যুঁজি আছে । ই কেনেকৈ কাৰোবাক আত্মহত্যাৰ দিশত ঠেলি দিব পাৰে, ইয়াৰ লক্ষণ কি, মানসিক স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি, এই ক্ষেত্ৰত কোনবোৰ দিশত গুৰুত্ব দিয়া উচিত ? ডাঃ নন্দ কুমাৰ (অধ্যাপক, মনোৰোগ বিভাগ, এইমছ দিল্লীৰ)ৰ পৰা এই বিষয়ে বিতংভাৱে জানো আহক-

ই ৰোগ নহয় বৰঞ্চ এক জটিলতা

যদি আপুনি আত্মহত্যাৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবে চিন্তিত, তেন্তে এইটো জনাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে যিসকল লোকে হতাশাত ভুগিব নোৱাৰে তেওঁলোকেও আত্মহত্যাৰ পদক্ষেপ ল’ব পাৰে ৷ মই যে শক্তিশালী বা কোনো নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিয়ে এই কাম কৰিব নোৱাৰে সেয়া নাভাবিব ৷ দৰাচলতে আত্মহত্যা বা আত্মহত্যা কোনো এটা কাৰণৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নহয় ৷ ইয়াৰ আঁৰত বহু কাৰণ থাকিব পাৰে ৷ সামাজিক, অর্থনৈতিক বা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সমান্তৰালকৈ সম্পর্কত হোৱা সমস্যাৰ বাবেও মানুহে এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷

হতাশাৰ লক্ষণসমূহ জানি লওক

  • একাগ্ৰতা হ্ৰাস হোৱা
  • আত্মসচেতন হোৱা
  • ইমপালছ বা ইম্পালচিভ আচৰণ
  • আত্মসন্মানৰ অভাৱ
  • ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি হতাশা
  • আত্মহত্যা বা আত্মহননৰ চিন্তা
  • নিদ্ৰাৰ অভাৱ
  • ভাগৰুৱা অনুভৱ আৰু শক্তিৰ অভাৱ আদি

এই সংকেতবোৰ জনাটো জৰুৰী

কোনোবা নহয় কোনোবা পৰিস্থিতি বা বৰ্ধিত মানসিক চাপৰ বাবে ব্যক্তিৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিব পাৰে ৷ সেই পৰিস্থিতিত নিজৰ ওপৰত সংযম ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় ৷ বেছিভাগেই এনেকুৱা হয় যে যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে নিজকে অসহায় আৰু অমূল্য অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ যেতিয়া তেওঁ কোনো উপায় দেখা নাপায় আৰু সমৰ্থন ব্যৱস্থাৰ অভাৱ হয়, তেতিয়া তেওঁ এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ৷ এনে ক্ষেত্ৰত কিছুমান সংকেতে দেখা দিয়ে, যিবোৰ সঠিকভাৱে ধৰিব পাৰিলে চিনাক্ত কৰিব পাৰি তেন্তে আত্মহত্যা ৰোধ কৰিব পাৰি ৷

মানসিক অৱসাদ পৰিহাৰ কৰক

বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা ভাৱনাত্মক চাপোৰ্ট চিষ্টেম (Emotional support system) দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাইছে ৷ সময় নাই, সময় নষ্ট নকৰিব, নিজৰ কামত মন কৰক, এনে চিন্তা বাঢ়িছে ৷ কেৰিয়াৰত ভাল কাম কৰাৰ প্ৰতিযোগিতা আৰু আৰু ভাল কাম কৰাৰ উচ্চাকাংক্ষা এটা ডাঙৰ কাৰণ, যিটো সময়ত বুজাটো জৰুৰী ৷ দৰাচলতে অধিক পোৱাৰ ইচ্ছাই মনটোক বেয়াকৈ ভাগৰুৱা কৰি তোলে ৷ ভাগৰুৱা মন অতি সোনকালে বিৰক্তিৰ কৱলত পৰিব পাৰে ৷ জীৱনটো একঘেয়ামী যেন লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এই ক্ৰমত হতাশাই লুকাই চুৰকৈ আপোনাৰ মনত বাহৰ পাতিব পাৰে ৷

নিজৰ দৈনন্দিন কাম-কাজৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক

  • যদি আপুনি ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে আৰু ব্যায়াম কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে অন্ততঃ গভীৰ উশাহ লোৱাৰ অভ্যাস কৰক ৷
  • যদি কাম কৰিবলৈ মন নাযায়, তেন্তে নতুন কিবা এটা শিকিবলৈ উদ্যোগ লওক ৷
  • মনটোক নিয়োজিত কৰি ৰাখক ৷ মানুহৰ লগত কথা পাতিব ৷ অচিনাকি মানুহৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷

যেতিয়া নেতিবাচক চিন্তাই মনত ঠাই লয়

  • বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ সলনি কৰক ৷
  • নিজকে বিচ্ছিন্ন নকৰিব ৷
  • বন্ধ কোঠাৰ পৰা ওলাই আহক ৷
  • মাদক দ্ৰব্য সেৱন নকৰিব ৷ মাদক দ্ৰব্যই আপোনাক কিছু সময়ৰ বাবে সুখী অনুভৱ কৰাব পাৰে কিন্তু পিছলৈ নেতিবাচকতাই খুবেই বাঢ়ি যাব পাৰে ৷
  • নিদ্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰিলে সমস্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷

যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত বিপদ বৃদ্ধি

নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰোৰ পৰিসংখ্যাই দেখুৱাইছে যে যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত আত্মহত্যাৰ হাৰ প্ৰচণ্ডভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ৷ প্ৰতিভাশালী আৰু শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীসকলেও আত্মহত্যা কৰিলে মানুহ আচৰিত হয় ৷ কিন্তু এই কথা বুজিব লাগিব যে পঢ়া-শুনা আৰু কেৰিয়াৰত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰাটো বেলেগ কথা আৰু জীৱনৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতি অতিক্ৰম কৰাটো বেলেগ কথা ৷

শিশুসকলক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পৰা বা মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষমতা গঢ়ি তুলিবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ এইটোৱেই উপযুক্ত সময় ৷ কঠিন পথক অতিক্ৰম কৰাটোকো নিজৰ জীৱনৰ এটা ডাঙৰ জয় বুলি গণ্য কৰি জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাটো উচিত মনৰ এই বিশ্বাসেই আপোনাক জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাত অনুপ্ৰেৰণা যোগাব ৷

(যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে বা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত বা আপোনাক আৱেগিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে স্নেহা ফাউণ্ডেশ্যনলৈ ফোন কৰক – ০৪৪২৪৬৪০০৫০ (২৪x৭ উপলব্ধ) বা আইকল, টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছ’চিয়েল চায়েন্স হেল্পলাইন – ৯১৫২৯৮৭৮২১ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ উপলব্ধ ।)

