বিশ্ব দৃষ্টি দিৱস; চকুৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক

বিশেষ প্ৰতিবেদন, 10 অক্টোবৰ : প্ৰতিবছৰে অক্টোবৰ মাহৰ দ্বিতীয়টো বৃহস্পতিবাৰে বিশ্ব দৃষ্টি দিৱস উদযাপন কৰা হয় । এইটো হৈছে চকুৰ স্বাস্থ্যৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত বিশ্বৰ মনোযোগ কেন্দ্ৰীভুক্ত কৰিবলৈ উদযাপন কৰা এক আন্তৰ্জাতিক সজাগতা দিৱস । বিশ্ব দৃষ্টি দিৱস হৈছে দৃষ্টিশক্তি সম্পৰ্কীয় পৌৰাণিক কাহিনীবোৰৰ বিপৰীতে এনে এখন জগতৰ ফালে আগবাঢ়ি যোৱাৰ এক সুযোগ, য'ত সকলো শিশুৱে তেওঁলোকৰ চকু আৰু দৃষ্টিৰ বাবে চশমা পিন্ধা বা অন্যান্য সংশোধনমূলক হস্তক্ষেপৰ সৈতে সম্পৰ্কিত সামাজিক কলঙ্কৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে ।

এই দিনটোত নিয়মীয়া চকু পৰীক্ষা, চকুৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আগতীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু অন্ধত্ব পৰিহাৰৰ বাবে প্ৰতিৰোধৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । গৱেষণাই দেখুৱায় যে পৰ্দাৰ সময় (টিভি, মোবাইল) হ্ৰাস কৰা আৰু বাহিৰত সময় অতিবাহিত কৰিলে শিশুসকলক দূৰদৃষ্টি বিভ্ৰাট (মায়োপিয়া) হোৱাৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰে, যাৰ অৰ্থ হৈছে যে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ দৃষ্টি সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অভিভাৱক, যত্ন লওঁতা আৰু শিক্ষাবিদসকলৰ এক মুখ্য ভূমিকা আছে ।

বিশ্ব দৃষ্টি দিৱসৰ ইতিহাস

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) আৰু আন্তৰ্জাতিক অন্ধত্ব প্ৰতিৰোধ সংস্থাৰ (International Agency for the Prevention of Blindness, IAPB) দ্বাৰা দৃষ্টিশক্তিৰ দুৰ্বলতা আৰু অন্ধত্বৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে বিশ্ব দৃষ্টি দিৱস প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল । এই দিৱস প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1998 চনত আৰম্ভ হৈছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰা বিশ্বজুৰি বিভিন্ন সংগঠন, চৰকাৰ আৰু চকু চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িতসকলে সমৰ্থন জনোৱা ই এক বিশ্বজনীন পদক্ষেপ হৈ পৰিছে ।

2024 চনৰ বিষয়বস্তু

এই বছৰ বিশ্ব দৃষ্টি দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে, 'শিশুসকল, নিজৰ চকুক ভাল পোৱা' (Children, Love Your eyes) । এই দিনটোত শিশুৰ চকুৰ স্বাস্থ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু সকলো ঠাইতে শিশুসকলক তেওঁলোকৰ চকুক ভাল পোৱাৰ বাবে বিভিন্ন সুযোগ প্ৰদান কৰা হ'ব ।

বিশ্ব দৃষ্টি দিৱসৰ সৈতে কেনেদৰে জড়িত হ'ব ?

চকু পৰীক্ষা : আপোনাৰ দৃষ্টি শক্তি স্বাস্থ্যকৰ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ এক বিস্তৃত চকু পৰীক্ষা কৰক আৰু আনক এনে কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰক ।