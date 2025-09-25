ETV Bharat / health

এই ৫টা লক্ষণ হ’ব পাৰে হাওঁফাওঁৰ ক্ষতিৰ কাৰণ, কেতিয়াও নকৰিব আওকাণ

সঠিক চিকিৎসাই হাওঁফাওঁৰ ক্ষতি বাঢ়ি যোৱাৰ পূৰ্বে আপুনি নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰে ৷ হাওঁফাওঁৰ ক্ষতিৰ লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে কি কি জানো আহক-

WORLD LUNG DAY 2025
এই ৫টা লক্ষণ হ’ব পাৰে হাওঁফাওঁৰ ক্ষতিৰ কাৰণ, কেতিয়াও নকৰিব আওকাণ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 25, 2025 at 12:17 PM IST

আজি বিশ্ব হাওঁফাওঁ দিৱস ৷ হাওঁফাওঁ ৰোগসমূহ তথা ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ বাচি থাকিব পাৰি ইয়াৰে ওপৰত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে পালন কৰা হয় এই দিৱস ৷ বৰ্তমান সময়ত প্ৰদূষণ বৃদ্ধি, ধূমপান, জীৱনশৈলীৰ অৱনতি ঘটাৰ ফলত ক্ৰমাৎ হাওঁফাওঁৰ সমস্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৷ যদি হাওঁফাওঁৰ ক্ষতি সোনকালে ধৰা নপৰে তেন্তে এই সমস্যা আৰু বেছি বেয়া হ’ব পাৰে ৷ যদিও মানুহে ইয়াৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে, তথাপিও আমাৰ শৰীৰে কিছুমান বিশেষ লক্ষণৰ জৰিয়তে আমাক সতৰ্ক কৰি দিয়ে ৷

যদি হাওঁফাওঁৰ ক্ষতিৰ এই লক্ষণসমূহ আগতীয়াকৈ ধৰা পৰে, তেন্তে সঠিক চিকিৎসাই আপোনাৰ শৰীৰত হাওঁফাওঁৰ ক্ষতি বাঢ়ি যোৱাৰ পূৰ্বে আপুনি নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰে ৷ হাওঁফাওঁৰ ক্ষতিৰ হোৱাৰ পূৰ্বে দেখা দিয়া লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক-

দীৰ্ঘদিনীয়া কাহ

সাধাৰণতে কাহক চৰ্দি বা ডিঙিৰ সংক্ৰমণৰ লক্ষণ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ কিন্তু কাহ তিনি সপ্তাহতকৈ অধিক সময় থাকিলে আওকাণ কৰা উচিত নহয় ৷ হাওঁফাওঁৰ ক্ষতি হ’লে কাহৰ লগত কফ ওলাব পাৰে, য’ত কেতিয়াবা ৰক্তও ওলাব পাৰে ৷ এই কাহ শুকান হ’ব পাৰে বা শ্লেষ্মাৰ সৈতে হ’ব পাৰে আৰু সময়ৰ লগে লগে পৰিস্থিতি আৰু অধিক বেয়ালৈ ঢাপলি মেলিব পাৰে ৷

উশাহ লোৱাত চুটি হোৱা

দৈনন্দিন কাম-কাজ, যেনে খোজ কঢ়া, চিৰি উঠাৰ সময়ত উশাহ ফুলা বা লঘু শাৰীৰিক কাম-কাজ কৰাৰ সময়ত যদি আপুনি উশাহ-নিশাহত কষ্ট বা উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা অনুভৱ কৰা, তেন্তে সেয়া চিন্তাৰ কাৰণ ৷

এই লক্ষণে ইংগিত দিয়ে যে, হাওঁফাওঁৱে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অক্সিজেন শোষণ কৰি তাৰ ঠাইত অক্সিজেন সলনি কৰিব নোৱাৰে ৷ হাঁপানী, হাওঁফাওঁৰ ফাইব্ৰ’ছিছ বা হাওঁফাওঁৰ কলাৰ ক্ষতিৰ বাবে এনে হ’ব পাৰে ৷

বুকুৰ বিষ বা বুকু টান হোৱা

হাওঁফাওঁৰ ক্ষতিৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষণ হ’ল বুকুত স্থায়ী বিষ, জ্বলা-পোৰা বা বুকু টান হোৱা ৷ গভীৰ উশাহ-নিশাহ, কাহ বা হাঁহিলে এই বিষ বেছি হ’ব পাৰে ৷ হাওঁফাওঁৰ প্ৰদাহ, সংক্ৰমণ বা আন কাৰণত এই বিষ হ’ব পাৰে ৷ বুকুৰ বিষক কেতিয়াও আওকাণ কৰাটো উচিত নহয় ৷ কিয়নো ই হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ লক্ষণো হ’ব পাৰে ৷

হুমুনিয়াহ কাঢ়ি থকা

উশাহ-নিশাহ বা বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ সময়ত হুইচেলৰ শব্দ ৷ হাওঁফাওঁৰ বায়ুপথ সংকুচিত বা বাধাগ্ৰস্ত হ’লে এই শব্দ হয় ৷ হাঁপানী, এলাৰ্জী, চি অ’ পি ডি বা হাওঁফাওঁৰ সংক্ৰমণৰ এইটো এটা সাধাৰণ লক্ষণ ৷

ভাগৰ আৰু ওজন কমি যোৱা

অত্যধিক ক্লান্তি আৰু অনিচ্ছাকৃতভাৱে ওজন কমি যোৱাটোও হাওঁফাওঁৰ ক্ষতিৰ এক উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷ যেতিয়া হাওঁফাওঁয়ে শৰীৰক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অক্সিজেন যোগান ধৰিব নোৱাৰে তেতিয়া শৰীৰৰ শক্তিৰ মাত্ৰা কমি যায়, যাৰ ফলত অহৰহ ভাগৰ আৰু দুৰ্বলতা দেখা দিয়ে ৷ ইয়াৰ উপৰিও শৰীৰে পেশী আৰু চৰ্বি গলি শক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, যাৰ ফলত ওজন কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷

হাওঁফাওঁ সুস্থ ৰাখিবলৈ কেনেধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰা উচিত ?

  1. পালেং শাক: পালেং শাকত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এন্টি অক্সিডেন্ট আৰু এন্টি-ইনফ্লেমেটৰী গুণ থাকে ৷ যাৰ ফলত শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ সময়ত হোৱা সমস্যা দূৰ হয় ৷ ইয়াৰ উপৰিও পালেঙত ভিটামিন চিৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়, যাৰ ফলত হাওঁফাওঁ সুস্থ কৰি ৰাখে ৷ গতিকে দৈনন্দিন খাদ্যৰ তালিকাত পালেং ৰাখিলে ভাল বিশেষকৈ শীতকালত ইয়াক খাব পাৰিলে আৰু উপকাৰী ৷
  2. ব্ৰকলি: হাওঁফাওঁ সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ আপুনি খাদ্য তালিকাত ব্ৰকলি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে ৷ ইয়াত ভিটামিন চি, ফলেট আৰু প্ৰদাহ নিবাৰণকাৰী গুণকে ধৰি পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে, যিয়ে হাওঁফাওঁক সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে ৷
  3. বেৰী জাতীয় ফল: বেৰী জাতীয় ফলতপ্ৰচুৰ পৰিমাণে এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে ই হাওঁফাওঁক ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি হাওঁফাওঁৰ লগত জড়িত সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব ৷ জামু খালে হাঁপানীৰ দৰে গুৰুতৰ ৰোগ কম কৰাত সহায় কৰে ৷
  4. নহৰু: পুষ্টিকৰ উপাদানেৰে সমৃদ্ধ নহৰুৱে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰে ৷ নিয়মিতভাৱে নহৰু খালে বহু ধৰণৰ সংক্ৰমণৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি ৷ নহৰু বিভিন্ন ঔষধি গুণেৰে ভৰপূৰ ৷ ই আপোনাক বহু ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ৷ হালধি থকা খাদ্য খালে হাওঁফাওঁৰ প্ৰদাহৰ সমস্যা কম হয় ৷
  5. হালধি:হালধি ঔষধি গুণেৰে ভৰপূৰ । ই আপোনাক বহু ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰে । ই এন্টি-ইনফ্লেমেটৰী গুণেৰে সমৃদ্ধ ৷ হালধি আপোনাৰ দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আপুনি হাওঁফাওঁৰ প্ৰদাহৰ সমস্যা কম কৰিব পাৰে ।
  6. আদা: আদাই খাদ্যৰ সোৱাদ বৃদ্ধি কৰাই নহয় স্বাস্থ্যৰ বাবেও উপকাৰী ৷ ইয়াৰ এন্টি-ইনফ্লেমেটৰী গুণ আছে ৷ হাওঁফাওঁ সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ আপুনি খাদ্য তালিকাত আদা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে ৷ ই হাওঁফাওঁৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰে ৷ পুষ্টিবিদ ৰাখীয়ে লগতে কয় যে, "হাওঁফাওঁ সুস্থ হ'বলৈ দৈনিক খাদ্যত উচ্চ প্ৰ’টিন থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ খাদ্যৰ লগতে ব্যায়াম আৰু হাওঁফাওঁ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ই হাওঁফাওঁৰ বিষমুক্ত কৰাত সহায় কৰে ৷"

NIHৰ তথ্য অনুসৰি, হাওঁফাওঁৰ ৰোগ যেনে হাঁপানী তথা ক্ৰনিক অব্ষ্ট্ৰাক্টিভ পালমোনাৰী ডিজিজ (COPD)ৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয় ৷ পালমোনাৰী ফাংশ্যন পৰীক্ষাই বিভিন্ন গৱেষণাত অপৰিহাৰ্য ভূমিকা পালন কৰে ৷ কাৰণ ই হাওঁফাওঁৰ সাধাৰণ ৰোগসমূহৰ চিনাক্তকৰণ আৰু নিদানত অপৰিহাৰ্য ভূমিকা পালন কৰে ৷ ফলত হাওঁফাওঁ সুস্থ কৰি ৰখাটো শৰীৰৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় ৷

সতৰ্কীকৰণ: প্ৰিয় পাঠক, আমাৰ প্ৰতিবেদন পঢ়াৰ বাবে ধন্যবাদ ৷ এই খবৰটো কেৱল আপোনালোকক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে লিখা হৈছে ৷ আমি এই প্ৰতিবেদনত ঘৰুৱা উপায় আৰু সাধাৰণ তথ্যৰ সহায় লৈছো ৷ কিন্তু প্ৰিয় পাঠক, যদি আপুনি যিকোনো বাতৰিতে স্বাস্থ্যৰ সৈতে জড়িত কিবা পঢ়ে, তেন্তে এই পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে নিশ্চিতভাৱে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’বলৈ নাপাহৰিব ৷

