বিশ্ব হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ দিৱস: ধঁপাতে আপোনাৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াব পাৰে অমানিশা - World Lung Cancer Day 2024

বিশ্ব হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ দিৱস: ধঁপাতে আপোনাৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াব পাৰে অমানিশা - World Lung Cancer Day 2024

বিশ্ব হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট দিৱস পোনপ্ৰথমে ২০১২ চনৰ ১ আগষ্টত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সংস্থা (FIRS) আৰু আন্তৰ্জাতিক হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ অধ্যয়ন সংস্থা (IASLC)ৰ ফৰ্মৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল । তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰতি বছৰে ১ আগষ্টত বিশ্ব হাওঁফাওঁ কৰ্কট দিৱস পালন কৰা হয় । এই দিৱস উপলক্ষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, চিকিৎসক, গৱেষক আৰু অধিবক্তাই এই ভয়াৱহ ৰোগৰ বিষয়ে মানুহক সজাগ কৰাৰ বাবে অভিযান আৰু স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন কৰে ।

বিশ্ব হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ দিৱসৰ বিষয়বস্তু- Theme of World Lung Cancer Day

আন্তৰ্জাতিক শ্বাস-প্ৰশ্বাস সংস্থাৰ মঞ্চই(Forum of International Respiratory Societies) এই দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত প্ৰতি বছৰে এই দিৱসটো বিশেষ বিষয়বস্তুৰ আধাৰত পালন কৰা হয় । এইবাৰ বিশ্ব হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে “যত্নৰ ব্যৱধান দূৰ কৰক: সকলোৰে কৰ্কট ৰোগৰ যত্নৰ অধিকাৰ আছে”(Close the care gap: Everyone deserves access to cancer care)।

হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰকাৰ- Types of Lung Cancer

হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ থাকে । সাধাৰণতে হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগক অক্ষুদ্ৰ কোষীয় হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ (NSCLC) আৰু ক্ষুদ্ৰ কোষীয় হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ (SCLC)কে ধৰি দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় । কিন্তু টিউমাৰ হোৱা লোকৰ NSCLC আৰু SCLC দুয়োটা কোষ থাকিব পাৰে । বেছিভাগ লোকৰে অক্ষুদ্ৰ কোষৰ হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ অধিক হোৱা দেখা যায় যাৰ ভিতৰত স্ক্ৱামাছ চেল হাওঁফাওঁৰ কাৰ্চিনোমা, এডিন’কাৰ্চিনোমা, এডিন’স্কুৱামাছ কাৰ্চিনোমা, বৃহৎ কোষৰ কাৰ্চিনোমা আদি অন্তৰ্ভুক্ত । কিন্তু ক্ষুদ্ৰ কোষৰ হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ(SCLC) অক্ষুদ্ৰ কোষীয় হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগতকৈ(NSCLC) বিৰল কৰ্কট ৰোগ । কেমোথেৰাপিৰ বাহিৰে এই ধৰণৰ কেন্সাৰৰ অন্য কোনো চিকিৎসা নাই ।

হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ লক্ষণসমূহ কি কি ?- What are the symptoms of lung cancer ?

চেণ্টাৰ অৱ ডিজিজ কণ্ট্ৰল এণ্ড প্ৰিভেনচনৰ তথ্য অনুসৰি হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত তলত দিয়া ৫টা লক্ষণ দেখা যায়-

কাহৰ জোখতকৈ অধিক বাঢ়ি যায় বা ভাল নহয়

বুকুৰ বিষ

উশাহ ফুলা

হুমুনিয়াহ কাঢ়ি থকা, তেজ ওলোৱা কাহ

সকলো সময়তে অতি ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰা

যদি আপুনি এই লক্ষণসমূহৰ কোনো এটাও যদি লক্ষ্য কৰে, তেন্তে এই বিষয়ে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক ।

হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা- Treatment of Lung Cancer

গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল ৰোগীৰ প্ৰকাৰ, পৰ্যায় আৰু সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত ইয়াৰ চিকিৎসা নিৰ্ভৰ কৰে । হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ আটাইতকৈ সাধাৰণ চিকিৎসাসমূহ হ’ল অস্ত্ৰোপচাৰ, ৰেডিয়’থেৰাপি, কেমোথেৰাপি, প্ৰশমনমূলক যত্ন, টাৰ্গেটেড থেৰাপী, ইমিউন’থেৰাপি ।

হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ অৱস্থা আৰু ভাৰত-Lung Cancer Status & India

দ্য লেন্সেটৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতত হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগত বছৰি ৭২,৫১০ গৰাকী ৰোগী আৰু ৬৬,২৭৯ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । কেইবাটাও গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ এক বৃহৎ অংশই কেতিয়াও ধূমপান কৰা নাই, ভাৰতৰ অধ্যয়নত ৪০ শতাংশৰ পৰা ৫০ শতাংশ আৰু দক্ষিণ এছিয়াৰ মহিলাৰ মাজত ৮৩ শতাংশ ।