বিশ্ব সেৱাযত্ন আৰু উপশমকাৰী সেৱা দিৱসৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে জানো আহক

গুৰুতৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত আক্ৰান্ত লোকসকলৰ জীৱনৰ মান উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ১২ অক্টোবৰত বিশ্ব সেৱাযত্ন আৰু উপশমকাৰী সেৱা দিৱস পালন কৰা হয় । যিসকল লোকৰ জীৱন সীমিত ৰোগ আছে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় যত্ন লোৱাৰ অধিকাৰ আছে আৰু আজিৰ এই দিনটোত সেই কথাৰ ওপৰতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । এই বিশ্ব সেৱাযত্ন আৰু উপশমকাৰী সেৱাৰ ওপৰত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতি দুবছৰৰ মূৰে মূৰে মনোৰঞ্জন আৰু আনন্দ বিয়পোৱাৰ বাবে বিশ্বৰ ঠায়ে ঠায়ে ভইচছ ফৰ হস্পিচ নামেৰে জনাজাত কনচাৰ্টৰ আয়োজন কৰা হয় । প্ৰথমে ১৯৮৯ চনত শ্বিলা হাৰ্টনে এছাৰৰ প্ৰিন্সেছ এলিছ হস্পিচেৰ বাবে ধন সংগ্ৰহ আৰু জনসজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে ইয়াক সৃষ্টি কৰিছিল । "কাম এণ্ড চিং" নামৰ একক কনচাৰ্ট হিচাপে আৰম্ভ হৈছিল আৰু ই বিশ্বব্যাপী জনাজাত হৈ পৰিল ।

বিশ্ব সেৱাযত্ন আৰু উপশমকাৰী সেৱা দিৱসৰ ইতিহাস:

২০০৫ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্ব সেৱাযত্ন আৰু উপশমকাৰী সেৱা দিৱস (WHPCD) পালন কৰা হৈছিল । Hospice আৰু Palliative যত্নৰ উন্নত সুবিধাৰ বাবে সজাগতা আৰু পোষকতা কৰাৰ বাবে এই দিৱস পালন কৰা হয় ।

এই বছৰৰ বিষয়বস্তু:

প্ৰতিবছৰে বিশ্ব সেৱাযত্ন আৰু উপশমকাৰী সেৱা দিৱস এটি বিশেষ বিষয়বস্তুৰ আধাৰত পালন কৰা হয় ৷ ঠিক তেনেদৰে এই বৰ্ষতো 'Ten Year’s since the Resolution: How are we doing?' বিষয়বস্তুৰ আধাৰত এই দিৱস পালন কৰা হৈছে ৷

দিনটোৰ উদ্দেশ্য:

বিশ্ব সেৱাযত্ন আৰু উপশমকাৰী সেৱা দিৱসৰ লক্ষ্য হৈছে বিশ্বজুৰি বিশ্ব সেৱাযত্ন আৰু উপশমকাৰী সেৱাৰ বাবে সজাগতা আৰু সমৰ্থন বৃদ্ধি কৰা । স্বাস্থ্যসেৱা পেছাদাৰী, নীতি নিৰ্ধাৰক, আৰু সম্প্ৰদায়সমূহক হস্পিচে আৰু প্ৰশমনমূলক যত্নৰ ন্যায্য প্ৰৱেশক সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা ।

লগতে বিশ্ব সেৱাযত্ন আৰু উপশমকাৰী সেৱাৰ তাৎপৰ্য্য, আৰু গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা । বিশ্ব সেৱাযত্ন আৰু উপশমকাৰী সেৱাৰ বাবে সহায় আগবঢ়াবলৈ ধন সংগ্ৰহ কৰা ।

হস্পিচে যত্ন:

সময়ৰ লগে লগে মানুহে জীৱন সীমিত কৰা ৰোগত ভুগিছে ​​যদিও শেষ দিনবোৰ যাতে আৰামদায়ক হয় তাৰ বাবে সদায় কোনো ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাছিল । ঊনবিংশ শতিকাত হস্পিচে যত্ন লোৱা হৈছিল মূলতঃ মহিলাসকলে । তেওঁলোক আছিল ধৰ্মীয় আৰু দাতব্য স্বেচ্ছাসেৱক যিয়ে ইজনে সিজনৰ বিষয়ে নাজানি দেশ আৰু মহাদেশৰ ৰোগীসকলৰ সেৱা আগবঢ়াইছিল ।

কিছুমান সাধাৰণ চিকিৎসাজনিত অৱস্থা যিবোৰৰ বাবে প্ৰায়ে হস্পিচে বা প্ৰশমনমূলক যত্নৰ প্ৰয়োজন হয়: