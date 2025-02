ETV Bharat / health

বিশ্ব কৰ্কট ৰোগ দিৱস: কিয় তীব্ৰগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ? ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ কি - WORLD CANCER DAY 2025

বিশ্বজুৰি ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যাই কেৱল চিকিৎসকৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰাই নহয়, বিশ্বৰ মঞ্চত এলাৰ্ম হিচাপেও কাম কৰি আছে যে যদি এই কৰ্কট ৰোগৰ এই বাঢ়ি অহা সংখ্যা যদি শীঘ্ৰেই কম কৰাৰ বাবে তাৎক্ষণিক প্ৰচেষ্টা চলোৱা নহয়, তেন্তে ভৱিষ্যতে পৰিস্থিতি অতি চিন্তনীয় হ’ব পাৰে(World Cancer Day)।

পৰিসংখ্যা অনুসৰি ২০১০ চনত কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুৰ সংখ্যা ৮২.৯ লাখ আছিল, ২০১৯ চনত এই সংখ্যা ২০.৯% বৃদ্ধি পাই এক কোটি হৈছিল(world cancer day poster)। আনহাতে যদি আমি কেৱল ভাৰতৰ কথা কওঁ তেন্তে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি বৰ্তমান বিশ্বৰ ২০% কৰ্কট ৰোগী ভাৰতত আছে আৰু এই ৰোগৰ বাবে দেশত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ৭৫,০০০ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হয় । কেৱল এই পৰিসংখ্যাৰ পৰাই নহয়, বিশ্বজুৰি কেন্সাৰৰ মৃত্যুৰ শীৰ্ষ ১০টা কাৰণৰ ভিতৰত গণ্য কৰাৰ পৰাও কৰ্কট ৰোগৰ পৰিসৰ জানিব পৰা যায়(world cancer day theme 2025)।

কৰ্কট ৰোগৰ দৰে মাৰাত্মক ৰোগৰ প্ৰতি মানুহক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতি বছৰে ৪ ফেব্ৰুৱাৰীত বিশ্ব কৰ্কট দিৱস পালন কৰা হয়(World Cancer Day 2025)। এই বৰ্ষত "United by Unique" বিষয়বস্তুৰ সৈতে বিশ্ব কৰ্কট ৰোগ দিৱস পালন কৰা হৈছে ।

পৰিসংখ্যাই কি কয় ?

সকলো ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাটো কেৱল ভাৰততে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বতে অতিশয় এক চিন্তাৰ বিষয় । ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্কট পঞ্জীয়ন কাৰ্যসূচীৰ তথ্য অনুসৰি ২০২০ চনত প্ৰায় ১৪ লাখ লোকে কৰ্কট ৰোগৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । একে সময়তে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা ১২.৮% সংযুক্তভাৱে বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে । কেৱল এয়াই নহয়, এক হিচাপ অনুসৰি ২০২৫ চনৰ ভিতৰত প্ৰায় ১৫,৬৯,৭৯৩ জন লোকৰ কৰ্কট ৰোগত মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । আনহাতে, আন এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি দেশত প্ৰতি ঘণ্টাত ১৫৯ জন লোকৰ মৃত্যু হয় বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কৰ্কট ৰোগত ।

চৰকাৰী পৰিসংখ্যা অনুসৰি ২০২০ বৰ্ষৰ ভিতৰত দেশৰ বিভিন্ন কৰ্কট পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত ১৬ কোটি মুখৰ কৰ্কট ৰোগ, ৮ কোটি স্তন কেন্সাৰ আৰু ৫.৫৩ কোটি ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰত আক্ৰান্ত হৈছে । কেৱল এয়াই নহয়, যোৱা আঠ বছৰত এই ৰোগৰ সৈতে জড়িত প্ৰায় ৩০ কোটি গুৰুতৰ ৰোগীৰ তথ্য পোৱা গৈছে ।

২০২০ চনত ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অৱ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ আৰু নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ডিজিজ ইনফৰ্মেটিক্স এণ্ড ৰিচাৰ্চে প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰতিবেদনত ২০২০ চনত কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত পুৰুষৰ সংখ্যা প্ৰায় ৬.৮ লাখ হোৱাৰ বিপৰীতে... মহিলাৰ সংখ্যা ৭.১ লাখ বুলি কোৱা হৈছিল । একেটা প্ৰতিবেদনতে ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছিল যে, ২০২৫ চনৰ ভিতৰত পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় ৭.৬ লাখ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ৮.১ লাখ কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰিব পাৰে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।

উদ্দেশ্য আৰু ইতিহাস

৪ জানুৱাৰীত বিশ্ব পৰ্যায়ত সকলো ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগ নিৰ্মূলৰ বাবে সজাগতা বিয়পাই, ইয়াৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ, কেৱল চিকিৎসককে নহয় চৰকাৰী, সামাজিক আৰু স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সংস্থাসমূহক এক মঞ্চ প্ৰদান আৰু প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থাসমূহ কৰ্কট ৰোগ বিয়পোৱাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতি বছৰে বিশ্ব কৰ্কট ৰোগ দিৱস পালন কৰা হয় ৷

আজিৰ দিনটোত কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ আৰু ইয়াৰ অনুসন্ধান আৰু চিকিৎসা সম্পৰ্কে সজাগতা বিয়পোৱাৰ বাবে চৰকাৰী, বেচৰকাৰী, সামাজিক, শৈক্ষিক আৰু স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সংস্থাসমূহেও বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে ।

তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বিশ্ব কৰ্কট ৰোগ দিৱস প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইউনিয়ন ফৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেন্সাৰ কণ্ট্ৰ’লে ১৯৯৩ চনত উদযাপন কৰিছিল । কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে এই দিনটো প্ৰতিষ্ঠা কৰি প্ৰতি বছৰে ইয়াক উদযাপন কৰাৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰি, ২০০০ চনৰ ৪ ফেব্ৰুৱাৰীত পেৰিছত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্ব কৰ্কট সন্মিলনত "World Cancer Against Cancer for the New Millennium"ত এই ৰোগৰ ভয়াৱহতা... আৰু ইয়াৰ লক্ষণ আৰু চিকিৎসাৰ বিষয়ে সজাগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ইয়াক কৰা হৈছিল ।